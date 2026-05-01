Дорога вдоль берегов, древние города и чистая вода Средиземного моря… Вы побываете в старинной Ликии, увидите скальные гробницы, посетите церковь Святого Николая в Демре, пообедаете в турецком стиле и отправитесь на яхте с прозрачным дном к затонувшему городу Кекова: под водой — руины, вокруг — невероятные пейзажи.
Описание экскурсии
6:00–7:00 — встреча в вашем отеле
8:00–10:30 — живописная дорога в Демре
Вы насладитесь поездкой вдоль Средиземного моря. На полпути сделаем небольшую остановку для отдыха и перекуса.
10:30-11:15 — церковь Святого Николая
Посетите древнюю церковь Святого Николая, рассмотрите византийскую архитектуру и мозаики 4 века и узнаете, как образ святого со временем превратился в Санта-Клауса.
11:30-12:15 — посещение древнего города Мира
Прогуляетесь по руинам ликийской цивилизации и увидите высеченные в скалах гробницы и величественный римский театр.
12:30-13:30 — обед в ресторане Демре
14:00-15:30 — поездка на яхте на остров Кекова
На яхте с прозрачным дном вы отправитесь в плавание к затонувшему городу Кекова. Он оказался под водой в результате землетрясений, которые произошли несколько веков назад. С палубы открываются панорамные виды замка Симена и прибрежных пейзажей, а под водой вы увидите древние руины, саркофаги и частично затопленные стены.
15:30–16:00 — купание в бухте (если позволит погода)
16:00-19:00 — обратный путь
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, обед, прогулка на яхте, билеты в затонувший город
- Дополнительные расходы: вход в церковь Святого Николая — €20 за чел., вход в Миру — €20 за чел.
- Путешествие не подойдёт беременным женщинам и людям в инвалидных колясках
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 8 лет) без билета в г. Мира и прогулки на лодке
|€47
|Взрослый (от 8 лет) + билеты в г. Мира + прогулка на лодке
|€73
|Детский (до 7 лет) с местом в автобусе + прогулка на лодке
|€25
|Детский (до 7 лет) с местом в автобусе + билеты в г. Мира + прогулка на лодке
|€35
|Детский (до 5 лет) без места в автобусе и билетов
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Из Сиде - к приморскому Демре и затонувшему Кекова»
Групповая
По следам святого Николая Угодника: Демре - Мира - Кекова из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: 05:00 - 06:00 трансфер в регионе
Завтра в 04:00
31 мая в 04:00
$40 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
30 мая в 06:00
€50 за человека
Групповая
СУЛУАДА - Турецкие Мальдивы из Сиде
Начало: Около вашего отеля
Расписание: Каждый понедельник, среда, четверг и суббота
30 мая в 05:00
1 июн в 05:00
$55 за человека
Групповая
Из Сиде - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Начало: От вашего отеля / места встречи
31 мая в 04:30
3 июн в 04:30
€64 за человека
€47 за человека