Дорога вдоль берегов, древние города и чистая вода Средиземного моря… Вы побываете в старинной Ликии, увидите скальные гробницы, посетите церковь Святого Николая в Демре, пообедаете в турецком стиле и отправитесь на яхте с прозрачным дном к затонувшему городу Кекова: под водой — руины, вокруг — невероятные пейзажи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:00–7:00 — встреча в вашем отеле

8:00–10:30 — живописная дорога в Демре

Вы насладитесь поездкой вдоль Средиземного моря. На полпути сделаем небольшую остановку для отдыха и перекуса.

10:30-11:15 — церковь Святого Николая

Посетите древнюю церковь Святого Николая, рассмотрите византийскую архитектуру и мозаики 4 века и узнаете, как образ святого со временем превратился в Санта-Клауса.

11:30-12:15 — посещение древнего города Мира

Прогуляетесь по руинам ликийской цивилизации и увидите высеченные в скалах гробницы и величественный римский театр.

12:30-13:30 — обед в ресторане Демре

14:00-15:30 — поездка на яхте на остров Кекова

На яхте с прозрачным дном вы отправитесь в плавание к затонувшему городу Кекова. Он оказался под водой в результате землетрясений, которые произошли несколько веков назад. С палубы открываются панорамные виды замка Симена и прибрежных пейзажей, а под водой вы увидите древние руины, саркофаги и частично затопленные стены.

15:30–16:00 — купание в бухте (если позволит погода)

16:00-19:00 — обратный путь

Организационные детали