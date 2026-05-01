Мои заказы

Из Сиде - к Зелёному каньону

Провести день на яхте, наслаждаясь пением птиц и красотой изумрудного озера (все включено)
Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих.

Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города.

Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.
Из Сиде - к Зелёному каньону
Из Сиде - к Зелёному каньону
Из Сиде - к Зелёному каньону

Описание экскурсии

Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали

  • Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
  • В стоимость экскурсии включены освежающие напитки на борту и обед
  • Напитки во время обеда платные
  • Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)

в понедельник и четверг в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€56
Детский 5-11 лет€35
Детский 0-5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил
Халил — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 982 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.

Входит в следующие категории Сиде

Похожие экскурсии на «Из Сиде - к Зелёному каньону»

Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
Из Сиде - в мечеть, на Зелёное озеро и к водопаду Манавгат
Побывать во фруктовом саду и на живописных природных локациях c водной прогулкой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Зелёный каньон из Сиде
На автобусе
8 часов
244 отзыва
Групповая
Зелёный каньон из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$35 за человека
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Круизы
5.5 часов
2 отзыва
Групповая
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции - в часе езды от Сиде
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
На автобусе
На лодке
На кабриолете
7 часов
2 отзыва
Групповая
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
31 мая в 08:30
€27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиде
€56 за человека