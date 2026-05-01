Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города.
Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.
Описание экскурсии
Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.
Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.
Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.
Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.
Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.
Организационные детали
- Обратите внимание, это видовая прогулка без сопровождения гида. Но с вами будет куратор, который окажет любую необходимую помощь.
- В стоимость экскурсии включены освежающие напитки на борту и обед
- Напитки во время обеда платные
- Эту прогулку можно провести индивидуально, вас будут ждать яхта и подготовленный экипаж (подробности уточняйте в переписке)
в понедельник и четверг в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€56
|Детский 5-11 лет
|€35
|Детский 0-5 лет
|Бесплатно