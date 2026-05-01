Зеленый каньон — излюбленное место отдыха для своих. Сюда приезжают, чтобы насладиться красивой природой (скалы, сосны, малахитовая гладь воды) и отдохнуть от города. Вас ждет однодневная прогулка на яхте: вы проплывете по Большому и Малому каньонам, пообедаете в панорамном ресторане и искупаетесь в прозрачной воде. А все заботы мы возьмём на себя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер до яхты. Мы заберём вас от места проживания и на комфортабельном автобусе с кондиционером доставим к пирсу. Здесь вы пересядете на яхту и отправитесь на прогулку по каньону.

Прогулка по Малому каньону. Пришло время наслаждаться природой. В воздухе витает сосновый аромат, вода такая прозрачная, что так и хочется в нее окунуться (попозже так и сделаем), а сам каньон окружён высокими скалами. На борту уже приготовлены удобные места для отдыха и освежающие напитки.

Отдых на плато. Через пару часов причалим к плато в центре озера, где вы наконец-то сможете искупаться. Рекомендуем взять с собой маску — подводный мир здесь очень интересный.

Обед в панорамном ресторане. После купания позовём вас на борт и отвезем в ресторан на берегу, чтобы пообедать — с видом на озеро, разумеется. Вас ждёт курица на гриле и другие горячие блюда, а после трапезы — свежие фрукты.

Прогулка по Большому каньону. Затем мы отправимся в неторопливое двухчасовое путешествие по Большому каньону. Здесь вас ждёт еще одна остановка, чтобы искупаться и погулять. После чего мы возвращаемся в порт, а оттуда отвозим вас к месту проживания.

Организационные детали