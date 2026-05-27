Едем сплавляться по одной из самых красивых горных рек Турции — каньону Кёпрюлю. Вас ждут виражи, брызги, весёлая компания и опытный инструктор. По пути сделаем остановку для купания в прохладной воде и пообедаем на берегу. Эта поездка — не про испытание себя, а про активный отдых, новые впечатления и прекрасные пейзажи. Справятся даже дети от 3 лет!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

~8:00 — выезд из отеля. Комфортабельный автобус с кондиционером заберёт вас из отеля. В дороге около 2,5 часов — время зависит от расположения вашего отеля.

~11:30 — инструктаж по технике безопасности и старт сплава. В каждой лодке на 10–18 человек будет инструктор.

Сплав примерно 2,5 часа. Температура воды — 12 градусов, по берегам — живописные скалы.

Остановка для купания — в середине маршрута.

Горячий обед на берегу: курица, макароны и салат. Напитки — за доплату.

~15:30 — выезд в Сиде

~18:30 — возвращение в отель

