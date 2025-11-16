Мы прогуляемся по Старому городу во второй половине дня — без толп и изнуряющей жары. Осмотрим ключевые достопримечательности: площадь Ипподром, собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилику. Поговорим о том, откуда взялась Восточная Римская империя, как османы положили ей конец и какие архитектурные шедевры оставили в городе после себя.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мечеть Султанахмет, также известная как Голубая мечеть. Была построена в начале 17 века. Знаменита шестью минаретами и внутренней отделкой из более чем 20 тысяч голубых изникских изразцов.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище, построенное в 6 веке при императоре Юстиниане для обеспечения города водой. Известна 336 мраморными колоннами с головами Медузы у их основания.

Айя-София — была построена при императоре Юстиниане и долгое время служила главным храмом Византийской империи. В разные эпохи была собором, мечетью и музеем.

Площадь Ипподром — центр общественной и спортивной жизни Константинополя, где проводились гонки на колесницах и собрания. На площади увидим Египетский обелиск, Змеиную колонну и обелиск Константина.

Вы узнаете:

Что было на месте Стамбула до Римской империи

Как Римская империя разделилась на Восток и Запад

Почему крестоносцы захватили город и что с ним стало после этого

Откуда взялись османы, положившие конец существованию Восточной Римской империи и вдохнувшие в город новую жизнь

Какие величайшие архитектурные шедевры появились за долгую жизнь Стамбула

Организационные детали

Женщинам желательно взять с собой платки для посещения мечети

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток суммы можно оплатить на месте в долларах, евро или лирах

Дополнительные расходы