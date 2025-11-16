Мы прогуляемся по Старому городу во второй половине дня — без толп и изнуряющей жары.
Осмотрим ключевые достопримечательности: площадь Ипподром, собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилику.
Поговорим о том, откуда взялась Восточная Римская империя, как османы положили ей конец и какие архитектурные шедевры оставили в городе после себя.
Осмотрим ключевые достопримечательности: площадь Ипподром, собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилику.
Поговорим о том, откуда взялась Восточная Римская империя, как османы положили ей конец и какие архитектурные шедевры оставили в городе после себя.
Описание экскурсии
Мечеть Султанахмет, также известная как Голубая мечеть. Была построена в начале 17 века. Знаменита шестью минаретами и внутренней отделкой из более чем 20 тысяч голубых изникских изразцов.
Цистерна Базилика — подземное водохранилище, построенное в 6 веке при императоре Юстиниане для обеспечения города водой. Известна 336 мраморными колоннами с головами Медузы у их основания.
Айя-София — была построена при императоре Юстиниане и долгое время служила главным храмом Византийской империи. В разные эпохи была собором, мечетью и музеем.
Площадь Ипподром — центр общественной и спортивной жизни Константинополя, где проводились гонки на колесницах и собрания. На площади увидим Египетский обелиск, Змеиную колонну и обелиск Константина.
Вы узнаете:
- Что было на месте Стамбула до Римской империи
- Как Римская империя разделилась на Восток и Запад
- Почему крестоносцы захватили город и что с ним стало после этого
- Откуда взялись османы, положившие конец существованию Восточной Римской империи и вдохнувшие в город новую жизнь
- Какие величайшие архитектурные шедевры появились за долгую жизнь Стамбула
Организационные детали
- Женщинам желательно взять с собой платки для посещения мечети
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток суммы можно оплатить на месте в долларах, евро или лирах
Дополнительные расходы
- Цистерна Базилика — 1500 лир за чел.
- Айя-София — €28 за чел.
ежедневно в 15:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Немецкого фонтана на площади Ипподрома
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мухаммед — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 945 туристов
Проводим экскурсии, чтобы вы не просто увидели город, а влюбились в него. Я профессиональный лицензированный гид с большим опытом. Сотрудничаю с надёжными коллегами — Исламом и Селимом.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Фотографии от путешественников
М
Мария
16 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии с Исламом. Познавательно, интересно, не скучно. Узнали много подробностей об истории города и его становлении. Проходили везде без очередей и долгого ожидания.
Н
Найла
14 ноя 2025
Сегодня у нас была экскурсия. Забронировали ещё в Москве. Я с моей подругой остались в восторге. Али прекрасно провёл экскурсию, умеренно шутил и в меру выдавал информацию, прекрасный русский язык, нам всё понравилось.
Советуем без сомнений.
Советуем без сомнений.
В
Виктория
14 ноя 2025
Мухамед Али очень эрудированный гид с прекрасным русским языком. Экскурсия наполнена историческими нюансами, которые Али рассказывает с юмором, интересно и познавательно.
Е
Елизавета
14 ноя 2025
Хороший маршрут, отличный гид, интересно и с юмором рассказывает. Очень внимательный. Мне все понравилось
Л
Людмила
13 ноя 2025
Все отлично, спасибо гиду Али🙏🏻
Наталья
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Очень интересно!!! Мухамед Али просто чудо!!! Нам было очень интересно!!! Все понятно!! Приятный, вежливый, очень умный, хорошо разговаривающий по русски гид!! С удовольствием еще пойду!! И порекомендую другим!!!
А
Анна
8 ноя 2025
Наша сегодняшняя экскурсия полностью соответствует ее названию. Гиду Мухаммеду Али удалось реально провести нас самым востребованным маршрутом и без очередей! Очень приятный молодой человек, легко и с юмором на одном дыхании рассказал много интересных фактов, ответил на наши вопросы, подсказывал места, где фото получаются особенно удачными. Так что бронируйте смело, будет интересно, 3 часа пролетят незаметно!
Вероника
6 ноя 2025
Большое спасибо гиду Исламу за интересную и познавательную экскурсию! Была с сыном 12 лет, ему было интересно на протяжении всего путешествия. Ислам рассказывал не только историю, но и делился мировоззрением,
И
Ирина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Исламу больше спасибо 🙏. Очень интересно рассказывает всю историю. Всем очень рекомендую 👍👍👍
А
Абрамова
5 ноя 2025
Отлично прошла экскурсия. Долго состыковаввались, но это себя оправдало! Прекрасные места, расслабляющая обстановка, отличное сопровождение и интересные рассказы. Все и больше, для первого знакомства (и не только) подходит со Стамбулом! Совместили с поездкой до аэропорта! Очень было интересно и превосходно!
А
Александр
3 ноя 2025
Были на экскурсии по Стамбулу с гидом Али. Очень понравилось! Хорошая грамотная речь. Наушники работали исправно, слышно все было очень хорошо, даже если отстать от группы для фотографирования. Али отлично
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Для первого визита в Стамбул - то, что надо. Экскурсию проводил Муххамед Али, шикарный гид. Очень увлекательный рассказ об истории и главных достопримечательностях и, главное, с юмором и лёгкой подачей. Очень внимательно относился к группе, было супер комфортно. Останетесь под приятным впечатлением, однозначно рекомендую!
А
Александра
3 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась, гид был очень образованный и рассказывал незаурядно и с интересом!
Было очень интересно послушать, просто супер как вводная экскурсия в Стамбул.
Было очень интересно послушать, просто супер как вводная экскурсия в Стамбул.
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, интересное содержание, неспешная прогулка, но при этом всё успели, много интересного материала. Экскурсовод Селим просто восхитительный, с юмором, эрудированный, всем помогал, подсказывал, очень легкая подача информации, всегда в диалоге, поэтому хорошо запоминается.
Анатолий
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Ислам - отличный экскурсовод и интересный рассказчик и собеседник. У него свой взгляд на исторические факты, с которым можно соглашаться или поспорить. Впечатлил проход в храмы и мечети без всяких очередей, без спешки и суеты. Спасибо
Входит в следующие категории Стамбула
