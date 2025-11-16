Мои заказы

По главным местам Стамбула - после обеда и без толпы

Увидеть Айя-Софию, Голубую мечеть, площадь Ипподром и Цистерну Базилика в самое комфортное время
Мы прогуляемся по Старому городу во второй половине дня — без толп и изнуряющей жары.

Осмотрим ключевые достопримечательности: площадь Ипподром, собор Святой Софии, Голубую мечеть и Цистерну Базилику.

Поговорим о том, откуда взялась Восточная Римская империя, как османы положили ей конец и какие архитектурные шедевры оставили в городе после себя.
4.9
156 отзывов
Описание экскурсии

Мечеть Султанахмет, также известная как Голубая мечеть. Была построена в начале 17 века. Знаменита шестью минаретами и внутренней отделкой из более чем 20 тысяч голубых изникских изразцов.

Цистерна Базилика — подземное водохранилище, построенное в 6 веке при императоре Юстиниане для обеспечения города водой. Известна 336 мраморными колоннами с головами Медузы у их основания.

Айя-София — была построена при императоре Юстиниане и долгое время служила главным храмом Византийской империи. В разные эпохи была собором, мечетью и музеем.

Площадь Ипподром — центр общественной и спортивной жизни Константинополя, где проводились гонки на колесницах и собрания. На площади увидим Египетский обелиск, Змеиную колонну и обелиск Константина.

Вы узнаете:

  • Что было на месте Стамбула до Римской империи
  • Как Римская империя разделилась на Восток и Запад
  • Почему крестоносцы захватили город и что с ним стало после этого
  • Откуда взялись османы, положившие конец существованию Восточной Римской империи и вдохнувшие в город новую жизнь
  • Какие величайшие архитектурные шедевры появились за долгую жизнь Стамбула

Организационные детали

  • Женщинам желательно взять с собой платки для посещения мечети
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток суммы можно оплатить на месте в долларах, евро или лирах

Дополнительные расходы

  • Цистерна Базилика — 1500 лир за чел.
  • Айя-София — €28 за чел.

ежедневно в 15:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 40 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Мухаммед
Мухаммед — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 945 туристов
Проводим экскурсии, чтобы вы не просто увидели город, а влюбились в него. Я профессиональный лицензированный гид с большим опытом. Сотрудничаю с надёжными коллегами — Исламом и Селимом. Все говорим на чистом
читать дальше

русском языке и умеем сделать каждую прогулку живой, интересной и по-настоящему запоминающейся. Гарантируем авторский подход, внимание к деталям и настоящее погружение в атмосферу. Отлично знаем историю, любим рассказывать нестандартно — с душой и чувством юмора. В маршрутах — не только известные достопримечательности, но и скрытые уголки, которые знают только местные. С нами вы не просто гуляете — вы проживаете каждую историю.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
151
4
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

М
Мария
16 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии с Исламом. Познавательно, интересно, не скучно. Узнали много подробностей об истории города и его становлении. Проходили везде без очередей и долгого ожидания. Экскурсия была после обеда-
читать дальше

не было толп туристов. Экскурсовод ответил не только на вопросы, касающиеся темы экскурсии, но и дал рекомендации, куда сходить еще и что посмотреть, куда пойти с экскурсоводом, а куда можно самим.

Н
Найла
14 ноя 2025
Сегодня у нас была экскурсия. Забронировали ещё в Москве. Я с моей подругой остались в восторге. Али прекрасно провёл экскурсию, умеренно шутил и в меру выдавал информацию, прекрасный русский язык, нам всё понравилось.
Советуем без сомнений.
В
Виктория
14 ноя 2025
Мухамед Али очень эрудированный гид с прекрасным русским языком. Экскурсия наполнена историческими нюансами, которые Али рассказывает с юмором, интересно и познавательно.
Е
Елизавета
14 ноя 2025
Хороший маршрут, отличный гид, интересно и с юмором рассказывает. Очень внимательный. Мне все понравилось
Л
Людмила
13 ноя 2025
Все отлично, спасибо гиду Али🙏🏻
Наталья
Наталья
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Очень интересно!!! Мухамед Али просто чудо!!! Нам было очень интересно!!! Все понятно!! Приятный, вежливый, очень умный, хорошо разговаривающий по русски гид!! С удовольствием еще пойду!! И порекомендую другим!!!
А
Анна
8 ноя 2025
Наша сегодняшняя экскурсия полностью соответствует ее названию. Гиду Мухаммеду Али удалось реально провести нас самым востребованным маршрутом и без очередей! Очень приятный молодой человек, легко и с юмором на одном дыхании рассказал много интересных фактов, ответил на наши вопросы, подсказывал места, где фото получаются особенно удачными. Так что бронируйте смело, будет интересно, 3 часа пролетят незаметно!
Вероника
Вероника
6 ноя 2025
Большое спасибо гиду Исламу за интересную и познавательную экскурсию! Была с сыном 12 лет, ему было интересно на протяжении всего путешествия. Ислам рассказывал не только историю, но и делился мировоззрением,
читать дальше

скрытыми смыслами, что нам особенно понравилось. Отдельная благодарность за сервис: проходили везде без очереди, Ислам подсказывал лучшие места для фото, не торопил и давал время осмотреть достопримечательности, удобно слушать экскурсию с наушником. Рекомендуем!

И
Ирина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Исламу больше спасибо 🙏. Очень интересно рассказывает всю историю. Всем очень рекомендую 👍👍👍
А
Абрамова
5 ноя 2025
Отлично прошла экскурсия. Долго состыковаввались, но это себя оправдало! Прекрасные места, расслабляющая обстановка, отличное сопровождение и интересные рассказы. Все и больше, для первого знакомства (и не только) подходит со Стамбулом! Совместили с поездкой до аэропорта! Очень было интересно и превосходно!
А
Александр
3 ноя 2025
Были на экскурсии по Стамбулу с гидом Али. Очень понравилось! Хорошая грамотная речь. Наушники работали исправно, слышно все было очень хорошо, даже если отстать от группы для фотографирования. Али отлично
читать дальше

говорит по-русски, рассказывал интересно, с юмором. Оперативно проводил нас где возможно без очередей или с минимальным ожиданием. Если приходилось стоять в очереди - постоянно что-то рассказывал, от чего вообще ожидание никак не ощущалось, а, наоборот, было интересно. Показывал, куда лучше встать для красивых фото или лучше обзора. Ещё понравилось, что не смотря на то, что из-за очередей экскурсия чуть затянулась, гид никуда не спешил и нас не подгонял, просто продолжал выдавать материал.
На последок дал очень хорошие рекомендации, что где покушать и посмотреть. Али - прекрасный гид, советуем!

Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Для первого визита в Стамбул - то, что надо. Экскурсию проводил Муххамед Али, шикарный гид. Очень увлекательный рассказ об истории и главных достопримечательностях и, главное, с юмором и лёгкой подачей. Очень внимательно относился к группе, было супер комфортно. Останетесь под приятным впечатлением, однозначно рекомендую!
А
Александра
3 ноя 2025
Экскурсия нам очень понравилась, гид был очень образованный и рассказывал незаурядно и с интересом!
Было очень интересно послушать, просто супер как вводная экскурсия в Стамбул.
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, интересное содержание, неспешная прогулка, но при этом всё успели, много интересного материала. Экскурсовод Селим просто восхитительный, с юмором, эрудированный, всем помогал, подсказывал, очень легкая подача информации, всегда в диалоге, поэтому хорошо запоминается.
Анатолий
Анатолий
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Ислам - отличный экскурсовод и интересный рассказчик и собеседник. У него свой взгляд на исторические факты, с которым можно соглашаться или поспорить. Впечатлил проход в храмы и мечети без всяких очередей, без спешки и суеты. Спасибо
