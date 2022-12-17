Аудиоквест по Европейской части Стамбула

Интерактивное путешествие по главным достопримечательностям - от Голубой мечети до Гранд Базара

На аудиоэкскурсии с элементами квеста вы отправитесь исследовать наиболее значимые места второй столицы Турции. Познакомитесь с великими архитектурными сооружениями и прикоснетесь к наследию османских султанов. Узнаете, чем город жил тысячелетия назад и сейчас. Отведаете «веселую» дондурму. Не растеряетесь в красочном мире знаменитого базара. И все это — с помощью приложения на вашем смартфоне.
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Аудиоквест по Европейской части Стамбула
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Аудиопрогулка начнется у знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс. Вы узнаете, что служило источником вдохновения Агаты Кристи, когда она писала «Убийство в Восточном экспрессе», а после сами превратитесь в детективов и попробуете разгадать шифр на фасаде.
  • Затем вы пройдете до парка, чье название переводится как «Дворец роз», полюбуетесь цветением растений и разнообразием пород деревьев.
  • Познакомитесь с одной необычной турецкой традицией и попробуете «веселое» мороженое, известное на всю страну.
  • Также вы посетите собор Святой Софии, услышите его удивительную историю и узнаете о происхождении названия архитектурного шедевра. А еще найдете отпечаток руки султана Мехмеда II и загадаете желание у «плачущей» колонны.
  • Маршрут приведет вас и на Гранд Базар, один из самых старых и крупных крытых рынков в мире, где раскрываются весь колорит красок, ароматов и вкусов Востока.
  • Старинные мечети, хамамы и уличная еда — все это также вам предстоит исследовать в нашем аудиоквесте.

Маршрут

— Вокзал Сиркеджи
— Павильон парадов
— Парк Гюльхане
— Особняк Талаат-паши
— Киоск с турецким мороженым дондурма и шоу продавцов
— Собор Айя-София
— Голубая мечеть
— Цистерна Шерефие
— Мечеть Нуруосмание
— Гранд Базар

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около вокзала Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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