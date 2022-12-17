Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Аудиопрогулка начнется у знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс. Вы узнаете, что служило источником вдохновения Агаты Кристи, когда она писала «Убийство в Восточном экспрессе», а после сами превратитесь в детективов и попробуете разгадать шифр на фасаде.
Затем вы пройдете до парка, чье название переводится как «Дворец роз», полюбуетесь цветением растений и разнообразием пород деревьев.
Познакомитесь с одной необычной турецкой традицией и попробуете «веселое» мороженое, известное на всю страну.
Также вы посетите собор Святой Софии, услышите его удивительную историю и узнаете о происхождении названия архитектурного шедевра. А еще найдете отпечаток руки султана Мехмеда II и загадаете желание у «плачущей» колонны.
Маршрут приведет вас и на Гранд Базар, один из самых старых и крупных крытых рынков в мире, где раскрываются весь колорит красок, ароматов и вкусов Востока.
Старинные мечети, хамамы и уличная еда — все это также вам предстоит исследовать в нашем аудиоквесте.
Маршрут
— Вокзал Сиркеджи — Павильон парадов — Парк Гюльхане — Особняк Талаат-паши — Киоск с турецким мороженым дондурма и шоу продавцов — Собор Айя-София — Голубая мечеть — Цистерна Шерефие — Мечеть Нуруосмание — Гранд Базар
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около вокзала Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Стамбуле
Провёл 1564 экскурсии для 1699 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.