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Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом

Руслан А.
Руслан А. – Гид из Стамбула
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории 📖 главных памятников Стамбула.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €200 за экскурсию

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Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом
Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом

Что вы увидите

  • Босфор
  • Золотой рог
Экскурсионная программа:Залив Золотой Рог
Экскурсия начнётся с того, что вы проплывёте вдоль правого и левого берега залива Золотой Рог. Залив сыграл ключевую роль для распада Византийской и основания Османской Империи. История 📖 залива связана с викингами Киевской Руси, чудом Покрова и многими интересными историями. А так же гид расскажет о достопримечательностях 🏛️ расположенных вдоль берегов Залива.
Босфорский Пролив
Продолжим экскурсию ⛳ вдоль берегов Босфора. Вы проплывёте вдоль берегов пролива между азиатским и европейским континентами. Легенды и Истории Босфорского Пролива начинаются со времён Зевса и продолжаются по сегодняшний день. А учитывая ту красоту, которая будет вас окружать, вы получите по настоящему эстетическое удовольствие. Помимо интереснейших историй гид расскажет о монументальных достопримечательностях, которые построены вдоль берегов пролива. А при заказе экскурсии 🧭 более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море 🌊 прямо с яхты. Организационные детали:• Экскурсия длиться минимум 2 часа, но можно продлить экскурсию, оплатив только стоимость яхты. За продолжение экскурсии доплачивать за время экскурсовода не нужно;
  • В указанную стоимость входит стандартная индивидуальная яхта 🛥️
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом
Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом
Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом
Босфор и Золотой рог на индивидуальной яхте с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан А.
Руслан А.
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Руслан А. проводит ещё 6 экскурсий

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