Экскурсионная программа:Залив Золотой Рог

Экскурсия начнётся с того, что вы проплывёте вдоль правого и левого берега залива Золотой Рог. Залив сыграл ключевую роль для распада Византийской и основания Османской Империи. История 📖 залива связана с викингами Киевской Руси, чудом Покрова и многими интересными историями. А так же гид расскажет о достопримечательностях 🏛️ расположенных вдоль берегов Залива.

Босфорский Пролив

Продолжим экскурсию ⛳ вдоль берегов Босфора. Вы проплывёте вдоль берегов пролива между азиатским и европейским континентами. Легенды и Истории Босфорского Пролива начинаются со времён Зевса и продолжаются по сегодняшний день. А учитывая ту красоту, которая будет вас окружать, вы получите по настоящему эстетическое удовольствие. Помимо интереснейших историй гид расскажет о монументальных достопримечательностях, которые построены вдоль берегов пролива. А при заказе экскурсии 🧭 более чем на 2 часа можно доплыть и до Принцевых островов и даже искупаться в мраморном море 🌊 прямо с яхты. Организационные детали:• Экскурсия длиться минимум 2 часа, но можно продлить экскурсию, оплатив только стоимость яхты. За продолжение экскурсии доплачивать за время экскурсовода не нужно;