Это насыщенная поездка из Стамбула, где за один день вы смените городской ритм на горные пейзажи. Вас ждёт переправа через Мраморное море, подъём на Улудаг, прогулки среди сосен и знакомство с архитектурой ранней Османской империи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Паромная переправа и остановки по пути

Утром вас заберут из отеля и вы отправитесь к Мраморному морю. Далее — паромная переправа с видами и коротким отдыхом

Первая по маршруту остановка — Ялова, где можно прокатиться на квадроциклах или просто провести время на природе

Также заедем в магазин лукума, чтобы познакомиться с местными вкусами

Гора Улудаг

На неё можно подняться либо на канатной дороге (платно), либо на транспорте (бесплатно). А ещё выше, до отметки 2543 метров, вас доставит кресельный подъёмник — это совсем другие ощущения. На горе у вас будет свободное время для прогулок, фото, отдыха и обеда в ресторане.

Бурса и османская архитектура

Отправимся к памятникам раннего Османского периода — Зелёной мечети и Зелёной гробнице

Вы увидите одно из старейших деревьев Турции — Инкая Платан

Попробуете домашние варенья, турецкий кофе и при желании купите шёлк или мозаичные лампы

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отелей

9:00–12:00 — дорога и переправа

12:00–13:00 — Ялова (квадроциклы или отдых)

13:00–14:00 — обед

14:00–15:30 — Улудаг, свободное время

15:30–16:30 — спуск (канатка или транспорт)

16:30–17:30 — Зелёная мечеть и гробница

17:30–20:30 — возвращение в Стамбул

Организационные детали