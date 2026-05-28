Бурса и гора Улудаг - из Стамбула

Провести день среди вершин, прокатиться на пароме и увидеть зелёную столицу османов
Это насыщенная поездка из Стамбула, где за один день вы смените городской ритм на горные пейзажи.

Вас ждёт переправа через Мраморное море, подъём на Улудаг, прогулки среди сосен и знакомство с архитектурой ранней Османской империи.
Описание трансфер

Паромная переправа и остановки по пути

  • Утром вас заберут из отеля и вы отправитесь к Мраморному морю. Далее — паромная переправа с видами и коротким отдыхом
  • Первая по маршруту остановка — Ялова, где можно прокатиться на квадроциклах или просто провести время на природе
  • Также заедем в магазин лукума, чтобы познакомиться с местными вкусами

Гора Улудаг

На неё можно подняться либо на канатной дороге (платно), либо на транспорте (бесплатно). А ещё выше, до отметки 2543 метров, вас доставит кресельный подъёмник — это совсем другие ощущения. На горе у вас будет свободное время для прогулок, фото, отдыха и обеда в ресторане.

Бурса и османская архитектура

  • Отправимся к памятникам раннего Османского периода — Зелёной мечети и Зелёной гробнице
  • Вы увидите одно из старейших деревьев Турции — Инкая Платан
  • Попробуете домашние варенья, турецкий кофе и при желании купите шёлк или мозаичные лампы

Примерный тайминг

8:00–9:00 — трансфер из отелей
9:00–12:00 — дорога и переправа
12:00–13:00 — Ялова (квадроциклы или отдых)
13:00–14:00 — обед
14:00–15:30 — Улудаг, свободное время
15:30–16:30 — спуск (канатка или транспорт)
16:30–17:30 — Зелёная мечеть и гробница
17:30–20:30 — возвращение в Стамбул

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, паром, обед с 1 напитком и посещение основных локаций
  • Дополнительно оплачиваются напитки и активности (квадроциклы, подъёмники — по желанию, см. категории билетов ниже)
  • Маршрут может меняться в зависимости от погоды
  • C вами будет наш англоговорящий сопровождающий

ежедневно в 08:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Экскурсия на природу в Бурсу 6+ лет€22
Экскурсия на природу в Бурсу 3-5 лет€18
Экскурсия на кресельном подъемнике туда и обратно на вершину горы Улудаг 6+ лет€40
Экскурсия на кресельном подъемнике туда и обратно на вершину горы Улудаг 3-5 лет€30
Экскурсия с канатной дорогой на гору Улудаг 6+ лет€43
Экскурсия с канатной дорогой на гору Улудаг 3-5 лет€32
Тур пакет все включено 6+ лет€149
Тур пакет все включено 3-5 лет€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
туры в 12 популярных регионах Турции: от Анталии и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Каждую программу мы тестируем лично и работаем только с проверенными гидами и партнёрами — так мы гарантируем качественный сервис и комфорт нашим гостям. Наша миссия — помочь путешественникам открыть Турцию с лучшей стороны и сделать поездки безопасными, насыщенными и доступными. Скоро мы выйдем за пределы Турции, чтобы дарить путешествия по всему миру.

