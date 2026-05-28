Это насыщенная поездка из Стамбула, где за один день вы смените городской ритм на горные пейзажи.
Вас ждёт переправа через Мраморное море, подъём на Улудаг, прогулки среди сосен и знакомство с архитектурой ранней Османской империи.
Описание трансфер
Паромная переправа и остановки по пути
- Утром вас заберут из отеля и вы отправитесь к Мраморному морю. Далее — паромная переправа с видами и коротким отдыхом
- Первая по маршруту остановка — Ялова, где можно прокатиться на квадроциклах или просто провести время на природе
- Также заедем в магазин лукума, чтобы познакомиться с местными вкусами
Гора Улудаг
На неё можно подняться либо на канатной дороге (платно), либо на транспорте (бесплатно). А ещё выше, до отметки 2543 метров, вас доставит кресельный подъёмник — это совсем другие ощущения. На горе у вас будет свободное время для прогулок, фото, отдыха и обеда в ресторане.
Бурса и османская архитектура
- Отправимся к памятникам раннего Османского периода — Зелёной мечети и Зелёной гробнице
- Вы увидите одно из старейших деревьев Турции — Инкая Платан
- Попробуете домашние варенья, турецкий кофе и при желании купите шёлк или мозаичные лампы
Примерный тайминг
8:00–9:00 — трансфер из отелей
9:00–12:00 — дорога и переправа
12:00–13:00 — Ялова (квадроциклы или отдых)
13:00–14:00 — обед
14:00–15:30 — Улудаг, свободное время
15:30–16:30 — спуск (канатка или транспорт)
16:30–17:30 — Зелёная мечеть и гробница
17:30–20:30 — возвращение в Стамбул
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, паром, обед с 1 напитком и посещение основных локаций
- Дополнительно оплачиваются напитки и активности (квадроциклы, подъёмники — по желанию, см. категории билетов ниже)
- Маршрут может меняться в зависимости от погоды
- C вами будет наш англоговорящий сопровождающий
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия на природу в Бурсу 6+ лет
|€22
|Экскурсия на природу в Бурсу 3-5 лет
|€18
|Экскурсия на кресельном подъемнике туда и обратно на вершину горы Улудаг 6+ лет
|€40
|Экскурсия на кресельном подъемнике туда и обратно на вершину горы Улудаг 3-5 лет
|€30
|Экскурсия с канатной дорогой на гору Улудаг 6+ лет
|€43
|Экскурсия с канатной дорогой на гору Улудаг 3-5 лет
|€32
|Тур пакет все включено 6+ лет
|€149
|Тур пакет все включено 3-5 лет
|€115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абылай — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 104 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания с многолетним опытом работы в Турции. Мы живём здесь, хорошо знаем страну, её культуру, особенности отдыха и самые интересные маршруты. Сегодня мы организуем экскурсии и авторские
