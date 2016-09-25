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Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия прекрасно подходит для первого знакомства со Стамбулом. Вы даже не заметите, как пройдёте полгорода. Конечно, речь о Стамбуле в его древних стенах, а не о нынешнем необъятном мегаполисе. После нашей прогулки вы точно будете знать, где Европа, а где Азия, где пролив Босфор, а где Золотой Рог, где начинался и заканчивался древний город. Панорамы будут чередоваться с оживленными улицами, шум базара с созерцательной тишиной мечетей.
В живописном парке поговорим о зигзагах истории: кратчайший экскурс в жизнь великого города от древних греков и римлян к турецким султанам и современной Турции. Спустимся в легендарную Цистерну Базилика. Какие секреты хранит этот подземный водный дворец?
Пройдём на ипподром: там находятся самые древние памятники города и когда-то кипели самые жаркие страсти его горожан. Поговорим, как поднять восстание в перерыве между забегами и откуда лучше всего наблюдать за праздником в честь обрезания османских принцев.
Выйдем к форуму императора Константина и увидим памятник, воздвигнутый в честь превращения города Византия в новую столицу римской империи — Константинополь. Разберёмся, как устроен Большой Базар, узнаем что же когда-то скрывалось за необычными воротами Стамбульского университета на площади Беязита. Отправимся на третий холм. Там нас ждет мечеть Сулеймание — величественное сооружение Османской империи, история любви султана и рабыни, а также великолепные виды на Стамбул.
Переправиться в завершение экскурсии на другую сторону Золотого Рога на кипящую улицу Истикляль и там самостоятельно продолжить прогулку или отправиться на Египетский рынок за покупками? Выбор за вами.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, поэтому важна удобная обувь
При посещении мечети нужно выполнять определенные правила: снять обувь при входе, закрытые ноги у мужчин и женщин (на входе в Сулеймание можно взять специальную одежду), покрытая голова, ноги, плечи и руки у женщин. Женщинам лучше иметь при себе личную шаль или платок, а всем — носки, если у вас босые ноги. Так будет гигиеничнее и комфортнее.
Возможные расходы: посещение цистерны Базилика — 300 лир с человека. А также транспортные расходы (трамвай или метро) и посещение кафе, если они будут иметь место.
Большой Базар закрыт в воскресенье. Продолжительный шоппинг во время экскурсии не предусмотрен! Усыпальницы султана Сулеймана и Хюррем-султан закрыты по понедельникам, возможен только внешний осмотр.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Стамбуле
Провёл 438 экскурсий для 313 туристов
Хочу, чтобы все, кто приезжает в Стамбул, поняли его и полюбили. С радостью делюсь своими знаниями со всеми, кому интересна древняя и увлекательная история столицы трёх империй. С удовольствием встречу и прогуляю вас по древнему Константинополю и османскому Стамбулу, которые неразлучны друг с другом. Лицензированный гид с историческим образованием.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
25 сен 2016
Очень понравилась экскурсия. Содержательная и интересная. Спасибо экскурсоводу. У Оли почти энциклопедические знания истории, в особенности истории Османской империи, узнали много интересных фактов. Информация подаётся так, что многое запоминается. Советую подготовить вопросы, Жалею, что не с Олей посетила музей Карие. Скорее всего, следующий раз закажу эту экскурсию у Оли.
Е
Елена
14 апр 2016
Остались очень довольны проведенным временем с Ольгой. Смело могу рекомендовать ее всем. Интереснейшая манера повествования, которая не оставила нас равнодушными. После нее было очень много чего интересного рассказать друзьям и знакомым, что не всегда случается после экскурсий.
Н
Надежда
29 фев 2016
Воспользовались услугами Ольги 28 февраля 2016 года и остались очень довольны! В Стамбуле впервые, поэтому решили начать именно с такой обзорной экскурсии. Чувствуется, что Ольга обладает большим багажом знаний, при этом рассказывала удивительно просто и доходчиво, с занимательными историческими примерами. Экскурсия прошла на одном дыхании. Кроме того, Ольга посоветовала, как и где выгодней приобрести карту для посещения музеев, карту для проезда на трамвае, показала, где продаются свежие восточные сладости и, вообще, ответила на кучу интересующих нас вопросов)) Спасибо за время, проведённое приятно и с пользой!!
Наталья
26 окт 2015
Огромное спасибо Ольге за прекрасную прогулку. Она открыла нам Стамбул, мы действительно не ошиблись, заказав эксскурсию на первый же день пребьвания в этом волшебном городе. Доходчиво, непринужденно, Ольга захватила нас своим энтузиазмом. Она прекрасный рассказчик и очень приятная молодая женщина. Было такое ощущение, что мы знакомы много лет. Спасибо большое Ольге и всей команде Трипстера!
Л
Лада
28 мар 2015
Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по весеннему Стамбулу. Ольга очень эрудированный, интересный в общении человек и просто приятный собеседник. Было интересно и мне, и моему 12- летнему сыну, который теперь мечтает продолжить знакомство и с городом, и с нашим замечательным экскурсоводом. Спасибо!
И
Иван
25 фев 2015
Мы побывали в Стамбуле в январе 2015. Эта поездка стала незабываемой благодаря Ольге - нашему гиду. Мы увидели этот город и на земле, и под землей, и с воды, и в потаенных уголках, почувствовали его многообразие, его сложную историю, его жизнь. Ольга настолько интересно рассказывает, что возникает ощущение проживания истории. Мы путешествуем по разным странам более 10 лет, в каждом городе берем экскурсовода, поэтому знаем, с чем сравнить. Ольга имеет глубокие профессиональные знания, интерес, она прекрасный рассказчик и очень обаятельный человек, общение с которым доставляет удовольствие. Осталось чувство, что у нас в Стамбуле есть умный, знающий, гостеприимный друг. Спасибо Ольге!
И
Ирина
22 янв 2015
3 дня в Стамбуле, конечно, маловато для знакомства с таким огромным мегаполисом. Будучи туристами со стажем мы понимали, что нам нужен знающий город, влюбленный в него и неутомимый спутник. Нам повезло. Мы познакомились с Ольгой, и все полечилось замечательно. Две пешеходные экскурсии. Одна из них по ночному Стамбулу. Здорово! Дворцы, мечети, минареты, площади, башни, мосты и т. д. Ольга не просто интересно, она вдохновенно рассказывала о прошлом и настоящем Стамбула. Мы слушали и удивлялись, как человеческая память вмещает такое количество фактов: исторических событий, частных историй, имен… Чтобы почувствовать город, биение его пульса, по городу надо обязательно ходить. Мы шли за ней и слушали ее как завороженные. Умница! Очень профессионально! Спасибо Вам, Ольга!
Н
Наталия
22 янв 2015
Только что вернулись из Стамбула. Сказка окончилась! Жаль, мало было времени (5 дней). Но это мы поняли после экскурсии с Ольгой. Замечательно!!! Всем рекомендую. Столько нового и интересного узнали! А увидели…!!! Ребенок (17 лет) так просто ходила с открытым ртом. Приехала домой и срочно скачала сериал о Роксолане. Ольга - кроме того, что очень грамотный и знающий экскурсовод, так еще и очень приятный собеседник. Наши беседы часто выходили далеко за тему экскурсии - много узнали и о современной Турции. Спасибо, Ольга! Чмок!!!
Юлия
11 ноя 2014
Нас было 3 человека (мама, папа и дочь12 лет). Они очень не любят всякие экскурсии. Но здесь мы были единодушны, нам очень понравилось! Ольга показывает и рассказывает историю постепенно. Большая протяжённость маршрута охватывает всю историю Стамбула-Константинополя. Если Вам интересно более глубоко, то она без труда повествует дальше. У меня в голове, наконец, история уложилась по полочкам, стали более понятны некоторые выводы и факты. А сколько потаённых мест мы посетили! Их никогда не найти самим, даже зная адрес! Чудесные виды, интересные факты и история, чай, боза и общение, помощь на местом рынке в покупке местных вкусняшек (по более низким ценам, чем в центре), вопросы-ответы по использованию города. Идти обязательно!
С
Светлана
25 авг 2014
Здравствуйте все, кому посчастливилось найти эту замечательную экскурсионную компанию в бездне интернета!) Пусть немного запоздало, но отзыв напишу) Спасибо огромное замечательной Ольге, которая провела нам интереснейшую экскурсию, несмотря на жару и юного участника нашей компании с персональным транспортным средством) Всем, кто соберется в Стамбул, ни в коем случае не стоит брать местных экскурсоводов - не узнаете о городе или конкретной достопримечательности ни-че-го! Ольга, не только рассказала нам интереснейшие вещи об этом удивительном городе, но и подсказала некоторые "туристические хитрости", которые помогли нам сэкономить немного денег и безмерно много нервов) Сама "Дорога императоров и султанов" очень интересна и познавательна, но, если у вас нет никаких ограничивающих факторов (как, например, двухлетний ребенок), то надо брать полную версию и пройти все 7 холмов до конца. Ольга! Спасибо Вам еще раз большое! Саша до конца поездки нам твердил, что мы идем к Оле)
А
Альбина
12 мая 2014
Спасибо Вам за организацию прекрасного сайта и привлечение талантливых умных и интересных людей! об экскурсии Дорогой императоров: Впервые могу сказать: очень много информации!!! Ольга знает историю в деталях, любит свое дело и готова рассказывать бесконечно, это здорово, погода дала нам возможность и пройти много и с высокой точки увидеть Стамбул, было очень хорошо. СПАСИБО!!!
С
Светлана
1 мая 2014
Прекрасная экскурсия по основным достопримечательностям старого города и не менее прекрасным закоулкам вне туристических троп, спасибо!
S
Sergii
3 апр 2014
Перед поездкой мы решили, что правильно и полезно будет начать знакомство с городом в сопровождении индивидуального гида. Так и сделали. В первый день пребывания в Стамбуле посетили экскурсию с Ольгой, и остались очень довольны. Грамотно, познавательно и с юмором. Неспешная прогулка среди памятников истории и архитектуры. Интересная история, рассказанная живым языком и в тоже время очень профессионально и с глубоким знанием предмета. Приятным и вкусным было знакомство с гастрономическими достопримечательностями. Вместе мы пробовали бозу в старинном кафе, а потом пилав (что то среднее между рисовой кашей и пловом) в маленькой закусочной для местных. Всё было очень в тему и без суеты. Стамбул это сплошная история, и неважно какой исторический маршрут вы выберете, а важно с кем. Наша компания из 4-х человек сошлась во мнении, что с гидом нам повезло. Ольга, спасибо!
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