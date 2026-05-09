Неподалёку от собора святой Софии торчит невзрачный мраморный осколок. Это часть Мильного камня, от которого отсчитывали расстояние во все стороны Римской империи. Отсюда начиналась главная улица города, сохранившая значение и во времена Османской империи. Мы пройдём по этой дороге и поразмышляем, как изменился город с тех пор.

Описание экскурсии

В живописном парке поговорим о зигзагах истории : кратчайший экскурс в жизнь великого города от древних греков и римлян к турецким султанам и современной Турции

: кратчайший экскурс в жизнь великого города от древних греков и римлян к турецким султанам и современной Турции Спустимся в легендарную Цистерну Базилика , вы узнаете, какие секреты хранит подземный водный дворец

, вы узнаете, какие секреты хранит подземный водный дворец Пройдём на ипподром : там находятся самые древние памятники города и когда-то кипели самые жаркие страсти его горожан

: там находятся самые древние памятники города и когда-то кипели самые жаркие страсти его горожан Выясним, как поднять восстание в перерыве между забегами и откуда лучше всего наблюдать за праздником в честь обрезания османских принцев

в перерыве между забегами и откуда лучше всего наблюдать за праздником в честь обрезания османских принцев Выйдем к форуму императора Константина и увидим памятник, воздвигнутый в честь превращения города Византия в новую столицу римской империи — Константинополь

и увидим памятник, воздвигнутый в честь превращения города Византия в новую столицу римской империи — Константинополь Разберёмся, как устроен Большой Базар и что когда-то скрывалось за необычными воротами Стамбульского университета на площади Беязита

и что когда-то скрывалось за необычными воротами Стамбульского университета на площади Беязита Отправимся на третий холм, где нас ждёт мечеть Сулеймание — история любви султана и рабыни, а также великолепные виды на Стамбул

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия прекрасно подходит для первого знакомства со Стамбулом. Вы даже не заметите, как пройдёте полгорода. Конечно, речь о Стамбуле в его древних стенах, а не о нынешнем мегаполисе. После прогулки вы точно будете знать, где Европа, а где Азия, где пролив Босфор, а где Золотой Рог, где начинался и заканчивался древний город. Панорамы будут чередоваться с оживлёнными улицами, шум базара — с созерцательной тишиной мечетей.

Организационные детали