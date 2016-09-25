Неподалёку от собора св. Софии, у трамвайных путей, торчит невзрачный мраморный осколок. Это часть Мильного камня, от которого отсчитывали расстояние во все стороны Римской империи из Константинополя — ее новой столицы. Отсюда начиналась главная улица Города, сохранившая свое значение и во времена Османской империи. Этой дорогой римских императоров и османских султанов мы отправимся в наше путешествие. А по пути мы будем размышлять о том, как и почему менялся Город на протяжении столетий.

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Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия прекрасно подходит для первого знакомства со Стамбулом. Вы даже не заметите, как пройдёте полгорода. Конечно, речь о Стамбуле в его древних стенах, а не о нынешнем необъятном мегаполисе. После нашей прогулки вы точно будете знать, где Европа, а где Азия, где пролив Босфор, а где Золотой Рог, где начинался и заканчивался древний город. Панорамы будут чередоваться с оживленными улицами, шум базара с созерцательной тишиной мечетей.

В живописном парке поговорим о зигзагах истории: кратчайший экскурс в жизнь великого города от древних греков и римлян к турецким султанам и современной Турции. Спустимся в легендарную Цистерну Базилика. Какие секреты хранит этот подземный водный дворец?

Пройдём на ипподром: там находятся самые древние памятники города и когда-то кипели самые жаркие страсти его горожан. Поговорим, как поднять восстание в перерыве между забегами и откуда лучше всего наблюдать за праздником в честь обрезания османских принцев.

Выйдем к форуму императора Константина и увидим памятник, воздвигнутый в честь превращения города Византия в новую столицу римской империи — Константинополь. Разберёмся, как устроен Большой Базар, узнаем что же когда-то скрывалось за необычными воротами Стамбульского университета на площади Беязита. Отправимся на третий холм. Там нас ждет мечеть Сулеймание — величественное сооружение Османской империи, история любви султана и рабыни, а также великолепные виды на Стамбул.

Переправиться в завершение экскурсии на другую сторону Золотого Рога на кипящую улицу Истикляль и там самостоятельно продолжить прогулку или отправиться на Египетский рынок за покупками? Выбор за вами.

Организационные детали