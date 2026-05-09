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По Стамбулу - дорогой императоров и султанов

Выяснить, как и почему менялся облик города, и увидеть исторические памятники
Неподалёку от собора святой Софии торчит невзрачный мраморный осколок. Это часть Мильного камня, от которого отсчитывали расстояние во все стороны Римской империи. Отсюда начиналась главная улица города, сохранившая значение и во времена Османской империи. Мы пройдём по этой дороге и поразмышляем, как изменился город с тех пор.
5
22 отзыва
По Стамбулу - дорогой императоров и султанов
По Стамбулу - дорогой императоров и султанов
По Стамбулу - дорогой императоров и султанов

Описание экскурсии

  • В живописном парке поговорим о зигзагах истории: кратчайший экскурс в жизнь великого города от древних греков и римлян к турецким султанам и современной Турции
  • Спустимся в легендарную Цистерну Базилика, вы узнаете, какие секреты хранит подземный водный дворец
  • Пройдём на ипподром: там находятся самые древние памятники города и когда-то кипели самые жаркие страсти его горожан
  • Выясним, как поднять восстание в перерыве между забегами и откуда лучше всего наблюдать за праздником в честь обрезания османских принцев
  • Выйдем к форуму императора Константина и увидим памятник, воздвигнутый в честь превращения города Византия в новую столицу римской империи — Константинополь
  • Разберёмся, как устроен Большой Базар и что когда-то скрывалось за необычными воротами Стамбульского университета на площади Беязита
  • Отправимся на третий холм, где нас ждёт мечеть Сулеймание — история любви султана и рабыни, а также великолепные виды на Стамбул

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия прекрасно подходит для первого знакомства со Стамбулом. Вы даже не заметите, как пройдёте полгорода. Конечно, речь о Стамбуле в его древних стенах, а не о нынешнем мегаполисе. После прогулки вы точно будете знать, где Европа, а где Азия, где пролив Босфор, а где Золотой Рог, где начинался и заканчивался древний город. Панорамы будут чередоваться с оживлёнными улицами, шум базара — с созерцательной тишиной мечетей.

Организационные детали

  • Правила посещения мечети: обувь снимается при входе (поэтому не забудьте носки), закрытые ноги у мужчин и женщин (на входе в Сулеймание можно взять специальную одежду), покрытая голова, ноги, плечи и руки у женщин. Женщинам лучше иметь при себе личную шаль или платок
  • Возможные расходы: посещение цистерны Базилика — около €30-35 с чел., только безналичный расчёт (по желанию можно заменить на осмотр другого объекта, не требующего дополнительной платы). А также транспортные расходы (трамвай или метро) и посещение кафе (по желанию)
  • Большой Базар закрыт в воскресенье. Продолжительный шопинг во время экскурсии не предусмотрен! Усыпальницы султана Сулеймана и Хюррем-султан закрыты по понедельникам, возможен только внешний осмотр

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 374 туристов
Хочу, чтобы все, кто приезжает в Стамбул, поняли его и полюбили. С радостью делюсь своими знаниями со всеми, кому интересна древняя и увлекательная история столицы трёх империй. С удовольствием встречу и прогуляю вас по древнему Константинополю и османскому Стамбулу, которые неразлучны друг с другом. Лицензированный гид с историческим образованием.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1
Н
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Мы узнали много интересного как о прошлом Стамбула, так и о его современной
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жизни. Ольга подаёт истории увлекательно и живо — многие факты остаются в памяти надолго.
Эта прогулка заметно обогатила наши впечатления о городе. С хорошим экскурсоводом впечатления от путешествия совсем другие, более яркие и запоминающиеся, это просто удивительно. Надеюсь, в следующий раз нам удастся посетить с Ольгой восточную часть Стамбула!

Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.+2
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
Экскурсия очень понравилась и мне, и супруге! Огромное спасибо Ольге. Немного скорректировали программу по своему желанию, получилось идеально.
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Даниил
Очень интересный получился рассказ у Ольги, можно попросить изложение истории с любым уровнем глубины или наоборот абстракции. Многое узнали в том числе про историю Руси и православия.
Очень интересный получился рассказ у Ольги, можно попросить изложение истории с любым уровнем глубины или наоборот
Очень интересный получился рассказ у Ольги, можно попросить изложение истории с любым уровнем глубины или наоборот
Очень интересный получился рассказ у Ольги, можно попросить изложение истории с любым уровнем глубины или наоборот
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С
Прекрасная экскурсия, очень хороший гид, все очень интересно и четко, в очереди в Цистерну почти не стояли😂👍👍👍
Прекрасная экскурсия, очень хороший гид, все очень интересно и четко, в очереди в Цистерну почти не стояли😂👍👍👍
Прекрасная экскурсия, очень хороший гид, все очень интересно и четко, в очереди в Цистерну почти не стояли😂👍👍👍
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А
Ольга - прекрасный экскурсовод, вовлеченный в историю города! 3,5 часа пролетели незаметно и даже дождь не смог испортить впечатлений. Очень рекомендуем, даже после нескольких посещений города, узнали много интересного и нового. Цистерна Базилика и Гранд Базар - обязательны к посещению с Ольгой. Спасибо за экскурсию.
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М
Интереснейшая экскурсия из уст прекрасного рассказчика Ольги!!!
Очень рады, что именно Ольга познакомила нас со Стамбулом. Ольга прекраснейший экскурсовод. Идеально поставленная речь. Легко воспринимаются слушателями исторические факты, которые она перемежает ироническими
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замечаниями и юмористическими зарисовками, Экскурсия (а это почти 4 часа!!!) пролетела на одном дыхании. Влюбились в этот город, хочется вернуться сюда вновь и опять пригласить с собой на прогулку Ольгу. Ещё раз слушать её рассказы об исторических личностях и событиях,

Интереснейшая экскурсия из уст прекрасного рассказчика Ольги!!!
Интереснейшая экскурсия из уст прекрасного рассказчика Ольги!!!
Интереснейшая экскурсия из уст прекрасного рассказчика Ольги!!!
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Н
Воспользовались услугами Ольги 28 февраля 2016 года и остались очень довольны! В Стамбуле впервые, поэтому решили начать именно с такой обзорной экскурсии. Чувствуется, что Ольга обладает большим багажом знаний, при
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этом рассказывала удивительно просто и доходчиво, с занимательными историческими примерами. Экскурсия прошла на одном дыхании. Кроме того, Ольга посоветовала, как и где выгодней приобрести карту для посещения музеев, карту для проезда на трамвае, показала, где продаются свежие восточные сладости и, вообще, ответила на кучу интересующих нас вопросов)) Спасибо за время, проведённое приятно и с пользой!!

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