Если вы хотите увидеть Стамбул с неожиданной стороны, то вам обязательно нужно посетить его азиатскую часть.
Перед вами выстроятся в ряд чудесные красочные домики района Кузгунджук, уличные базары и окрестности кипящего жизнью Кадыкёя, а самая большая мечеть Чамлыджа и роскошный дворец Бейлербей обнажат перед вами удивительной красоты интерьеры.
Вы послушаете занимательный рассказ гида, пока комфортный транспорт обеспечивает вам удобство перемещения на протяжении всего тура.
Перед вами выстроятся в ряд чудесные красочные домики района Кузгунджук, уличные базары и окрестности кипящего жизнью Кадыкёя, а самая большая мечеть Чамлыджа и роскошный дворец Бейлербей обнажат перед вами удивительной красоты интерьеры.
Вы послушаете занимательный рассказ гида, пока комфортный транспорт обеспечивает вам удобство перемещения на протяжении всего тура.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Холм Чамлыджа
- Мечеть Чамлыджа с музеем
- Район Кузгунджук
- Дворец Бейлербей
- Район Кадыкёй
- Набережная Уксюдар
- Телебашня
- Парк Наккаштепе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Величественная Азия Необычная экскурсия по азиатской части Стамбула, осуществляемая в любой день. Комфортабельный Мерседес Вито обеспечит удобство ваших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.
В этой экскурсии вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами. Ваше путешествие начнется с вершины холма Чамлыджа — высочайшей точки Стамбула, где находится самая большая мечеть города, в которой можно полюбоваться световым шоу. Далее вы посетите район Кузгунджук с цветными домиками и древней историей, а затем летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей с изысканными интерьерами и невероятно прекрасным парком. Мы также не упустим возможность прогуляться по Кадыкёю – колоритному району с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. Дополнительная информация По вашему желанию вы также сможете посетить:
- набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов.
- телебашню — самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан обеспечит гастрономическое удовольствие.
- парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой.
Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно маршрутом на ваш выбор:
- по подводному туннелю — уникальной для Турции подземной автотрассе.
- по морю, вместе с авто на пароме, где можно выйти из своего транспорта и насладиться морской прогулкой.
- по мосту с красивым видом на два континента.
- Выбирайте день и заказывайте!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида.
- Услуги комфортабельного трансфера с шофером
- Что не входит
- Билеты в музеи, дворец и башню Чамлыджа.
- Обед в кафе или ресторане.
- Личные расходы (сувениры)
- Место начала и завершения?
- Лобби вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Обратите внимание! Поскольку в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф, а мужчинам желательно надеть брюки ниже колен.
- Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
- Просим вас как можно раньше связаться с организатором в Whatsapp по номеру +90 544 157 34 33
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дворец Бейлербей
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