Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»

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Если вы хотите увидеть Стамбул с неожиданной стороны, то вам обязательно нужно посетить его азиатскую часть.

Перед вами выстроятся в ряд чудесные красочные домики района Кузгунджук, уличные базары и окрестности кипящего жизнью Кадыкёя, а самая большая мечеть Чамлыджа и роскошный дворец Бейлербей обнажат перед вами удивительной красоты интерьеры.

Вы послушаете занимательный рассказ гида, пока комфортный транспорт обеспечивает вам удобство перемещения на протяжении всего тура.
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
Экскурсия в Азиатской части Стамбула «Загадочная Азия»
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Что вас ожидает:

  • Холм Чамлыджа
  • Мечеть Чамлыджа с музеем
  • Район Кузгунджук
  • Дворец Бейлербей
  • Район Кадыкёй
  • Набережная Уксюдар
  • Телебашня
  • Парк Наккаштепе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Величественная Азия Необычная экскурсия по азиатской части Стамбула, осуществляемая в любой день. Комфортабельный Мерседес Вито обеспечит удобство ваших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.
В этой экскурсии вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами. Ваше путешествие начнется с вершины холма Чамлыджа — высочайшей точки Стамбула, где находится самая большая мечеть города, в которой можно полюбоваться световым шоу. Далее вы посетите район Кузгунджук с цветными домиками и древней историей, а затем летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей с изысканными интерьерами и невероятно прекрасным парком. Мы также не упустим возможность прогуляться по Кадыкёю – колоритному району с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. Дополнительная информация По вашему желанию вы также сможете посетить:
  • набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов.
  • телебашню — самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан обеспечит гастрономическое удовольствие.
  • парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой.

Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно маршрутом на ваш выбор:

  • по подводному туннелю — уникальной для Турции подземной автотрассе.
  • по морю, вместе с авто на пароме, где можно выйти из своего транспорта и насладиться морской прогулкой.
  • по мосту с красивым видом на два континента.
  • Выбирайте день и заказывайте!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида.
  • Услуги комфортабельного трансфера с шофером
Что не входит
  • Билеты в музеи, дворец и башню Чамлыджа.
  • Обед в кафе или ресторане.
  • Личные расходы (сувениры)
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание! Поскольку в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходим шарф, а мужчинам желательно надеть брюки ниже колен.
  • Если при бронировании вы не указали номер телефона для связи
  • Просим вас как можно раньше связаться с организатором в Whatsapp по номеру +90 544 157 34 33
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Азиатская часть
Холм Чамлыджа
Мечеть Чамлыджа
Религиозные
Дворец Бейлербей
Азиатская часть Стамбула
Район Кузгунджук

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