Величественная Азия Необычная экскурсия по азиатской части Стамбула, осуществляемая в любой день. Комфортабельный Мерседес Вито обеспечит удобство ваших перемещений, а профессиональный гид увлечет историей и легендами.

В этой экскурсии вы посетите изумительные по красоте места с великолепными видами. Ваше путешествие начнется с вершины холма Чамлыджа — высочайшей точки Стамбула, где находится самая большая мечеть города, в которой можно полюбоваться световым шоу. Далее вы посетите район Кузгунджук с цветными домиками и древней историей, а затем летнюю резиденцию султанов — дворец Бейлербей с изысканными интерьерами и невероятно прекрасным парком. Мы также не упустим возможность прогуляться по Кадыкёю – колоритному району с уличными базарчиками, церквями, красивыми улочками и маленькими уличными ресторанчиками. Дополнительная информация По вашему желанию вы также сможете посетить:

набережную Ускюдар в одном из самых древних стамбульских районов.

телебашню — самое высокое здание в Турции, где смотровые площадки на 33 и 34 этажах представят Стамбул в необычном ракурсе, а уютный двухуровневый ресторан обеспечит гастрономическое удовольствие.

парк Наккаштепе с восхитительными ландшафтом и панорамой.

Если ваш отель находится в европейской части Стамбула, то доехать в его Азиатскую часть и обратно можно маршрутом на ваш выбор: