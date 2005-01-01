Среди выдающихся достопримечательностей 🏛️ Бурсы немало уникальных религиозных памятников, самым интересным в числе которых считается Зеленая мечеть (Yeşil Cami Фотогалерея Yeşil Cami). Она является классическим примером национальной архитектуры и имеет довольно символичное название. Дело в том, что главным украшением мечети являются изразцы цвета морской волны, любоваться безупречным внешним видом которых можно бесконечно. Основателем мечети является султан Мехмед I, ее строительство началось на рубеже 14 – 15 веков. Для отделки мечети использовались редкие породы белого мрамора, а некоторые элементы были выполнены из дерева, в том числе и украшенная резьбой входная дверь.

В непосредственной близости от мечети находится усыпальница ее основателя - Зеленый мавзолей. Это сооружение тоже представляет большой интерес с архитектурной точки зрения, необычное восьмигранное здание венчает большой купол, вместе с Зеленой мечетью здания составляют очень гармоничный архитектурный комплекс.

Одним из важнейших памятников времен Османской Империи является мечеть Орхана (Orhan Camii), ее строительство также проходило в 15 веке. Мечеть представляет собой довольно масштабный и интересный для изучения комплекс, включающий самые разнообразные постройки. Так, на территории мечети сохранилась старинная баня и постоялый двор, а также небольшая кухня 🥧, на которой сотни лет назад готовили еду для бедняков. Здесь же находится и несколько мавзолеев, часто старинную мечеть называют комплексом султана Орхана, настолько внушительны ее масштабы.

Среди прочих интересных для посещения религиозных достопримечательностей обязательно стоит упомянуть мечеть Эмира Султана (Emir Sultan Mosque Фотогалерея Emir Sultan Mosque). Около ста лет назад она серьезно пострадала во время землетрясения, но стараниями опытных архитекторов была быстро восстановлена. Уникальным во всех отношениях архитектурным комплексом является мечеть Мурада II, она является единственным в городе религиозным памятником, отделка помещений в котором была полностью выполнена из фаянса.

В городе действует несколько очень интересных культурных центров, посетить которые стоит всем любителям экскурсий. Рядом с Зеленой мечетью находится Музей 🖼 турецкого и исламского искусства (Bursa Museum of Turkish and Islamic Arts), коллекция которого включает бесценные произведения искусства местных живописцев и ремесленников.

Самым посещаемым культурным центром Бурсы остается Археологический музей, коллекция которого начала формироваться еще в 1904 году. Первоначально коллекция археологических артефактов хранилась в здании старинного мужского лицея, со временем ее решено было перенести в медресе Йешиль (Madrasah Yeshil показать на карте). Современный музей находится на территории сказочно красивого парка, его официальное открытие состоялось в 1972 году. Коллекция экспонатов музея насчитывает тысячи уникальных артефактов, возраст некоторых из них составляет более 5 000 лет.

Не менее интересным и достойным внимания туристов культурным центром является Музей Ататюрка (Ataturk Museum показать на карте). Находится музей на территории живописного района Чекирге (Çekirge показать на карте) и занимает роскошный особняк с белоснежным фасадом, который был построен в 19 веке. Красивый особняк был подарен Ататюрку представителями городской власти, именно в этом здании останавливался Великий вождь во время пребывания в городе. После смерти Ататюрка особняк вновь перешел в собственность города, его решено было переоборудовать в музей, открытие которого состоялось в 1973 году. Настоящей городской достопримечательностью является прекрасные скверы и сады, которые можно увидеть в самых разных частях города, они будут отличным местом для отдыха после многочисленных экскурсий.