Альбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии

Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках

Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети. Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе. Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!