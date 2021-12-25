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они не были, я получала быстрый, четкий, полезный и тактичный ответ: Владислав был готов подстроиться под нашу компанию, принять и скорректировать наиболее удачным образом наши пожелания, дать нужные и очень квалифицированные ответы. В общем, в Стамбул мы приехали не только в отличном настроении, но и прекрасно подготовленными к прогулке). Сама прогулка началась точно в назначенное время (Владислав, спасибо за пунктуальность) и прошла легко, весело, интересно, непринужденно (было такое ощущение, что мы хорошо знакомы и никаких неловкостей не возникало), мы не только прогулялись по красивейшим местам Стамбула, но и попили кофе в "Ориент-экспрессе", перекусили приготовленной на гриле невероятно вкусной скумбрией (кстати, лучшее место показал опять же Владислав), насладились волшебной панорамой Золотого рога, а так же узнали много интересного. Время пролетело незаметно, оставив самые приятные эмоции и ощущение, что мы уже получили больше, чем потратили… Фотографий ждали с нетерпением и легким волнением (никогда не знаешь, насколько камера тебя "полюбит"), но результат превзошел самые смелые ожидания! Пересматривая кадры, мы как будто еще раз прогулялись по Стамбулу… Владислав, огромное спасибо за Ваш талант и профессионализм! Вы настоящий МАСТЕР!