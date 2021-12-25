Представьте, как вы прогуливаетесь по живописным улицам Стамбула, и каждый момент вашего приключения остается в памяти благодаря профессиональным фотографиям.
Ваша фотопрогулка начнется в историческом районе Султанахмет, где вы сможете насладиться величием
Ваша фотопрогулка начнется в историческом районе Султанахмет, где вы сможете насладиться величием
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🏛️ Культовые достопримечательности
- ☕ Турецкий кофе в уютном кафе
- 📚 Интересные рассказы о Стамбуле
- 🎁 Возможность купить сувениры
- 📅 Быстрая обработка фотографий
Что можно увидеть
- Собор Святой Софии
- Голубая мечеть
- Дворец Топкапы
- Цистерна Базилика
Описание фото-прогулки
Открытки из Стамбула
Вы увидите культовые достопримечательности Стамбула, прогуляетесь по аутентичными улочками и отдохнёте в городском парке, выпьете турецкий кофе в уютном кафе и обретёте нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом.
Организационные детали
- Это не историческая экскурсия, фотопрогулка предполагает рассказ о современном Стамбуле и местных жителях
- Дополнительные расходы не предусмотрены, но мы будем проходить мимо лавочек с турецкими сладостями и торговых палаток с тканями и сувенирами, поэтому я рекомендую захватить деньги на карманные расходы
- В течение двух недель после экскурсии вы получите 50 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндекс. Диск или Google Drive
- Съёмка проходит на полнокадровую зеркальную камеру Canon 6D
- С вами буду я или другой член моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у собора Святой Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того, что на все возникающие у меня вопросы и предложения, какими бы странными и неожиданными
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Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам, узнали много нового и интересного о великом Стамбуле и самое главное по итогу получили
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Превосходная программа и формат!
- ключевая ценность- У вас будут Классные фото из тех мест, с которыми Вы потенциально уже знакомы.
Для нас было важным вспомнить все нами уже ранее полученные знания о Стамбуле и параллельно насладиться погодой/ природой/ атмосферой города.
Все ожидания совпали на 💯 Спасибо Владиславу за внимательность и быструю адаптацию к запросам клиента 🙌🙏✅
- ключевая ценность- У вас будут Классные фото из тех мест, с которыми Вы потенциально уже знакомы.
Для нас было важным вспомнить все нами уже ранее полученные знания о Стамбуле и параллельно насладиться погодой/ природой/ атмосферой города.
Все ожидания совпали на 💯 Спасибо Владиславу за внимательность и быструю адаптацию к запросам клиента 🙌🙏✅
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О
Выбирала фотографа в Стамбуле по отзывам и хочу оставить свой для тех, кто делает так же))
Самые приятные впечатления и от самой прогулки, и от фотографий. Опыта в участии в фотосессиях
Самые приятные впечатления и от самой прогулки, и от фотографий. Опыта в участии в фотосессиях
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М
Было очень приятно провести с Владиславом утро в центре Стамбула.
Владислав очень доброжелательный и общительный человек, вовремя прогулки мы пообщались на разные темы, услышали исторические справки о местах, где мы прогуливались
Владислав очень доброжелательный и общительный человек, вовремя прогулки мы пообщались на разные темы, услышали исторические справки о местах, где мы прогуливались
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М
Остались в полном восторге! Влад - очень приятный молодой человек, показал места, которые простой турист сам бы не нашел. К работе относится с душой). Угостил самой вкусной шаурмой со скумбрией). Отвечал на все вопросы, был терпелив, аккуратен и внимателен.
Фото пока не получили, но, нет ни капли сомнения, что они будут шикарные!
С большим удовольствием буду рекомендовать всем друзьям!!!
Фото пока не получили, но, нет ни капли сомнения, что они будут шикарные!
С большим удовольствием буду рекомендовать всем друзьям!!!
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