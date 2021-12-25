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Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»

Получите коллекцию профессиональных фото с лучшими видами Стамбула и его историческими местами
Представьте, как вы прогуливаетесь по живописным улицам Стамбула, и каждый момент вашего приключения остается в памяти благодаря профессиональным фотографиям.

Ваша фотопрогулка начнется в историческом районе Султанахмет, где вы сможете насладиться величием
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Святой Софии и Голубой мечети.

Мы зайдем в тихие дворики, откроем для вас уютные кафе и покажем, где лучше всего насладиться турецким кофе.

Ваш личный фотограф не только запечатлит эти моменты, но и поделится историями о современной жизни в этом волшебном городе.

В течение двух недель после прогулки вы получите 50 обработанных фотографий, которые будут отправлены вам через Яндекс. Диск или Google Drive. Это ваш шанс увековечить свое пребывание в Стамбуле и взять домой частичку его души

5
20 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальная фотосессия
  • 🏛️ Культовые достопримечательности
  • ☕ Турецкий кофе в уютном кафе
  • 📚 Интересные рассказы о Стамбуле
  • 🎁 Возможность купить сувениры
  • 📅 Быстрая обработка фотографий
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»

Что можно увидеть

  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Цистерна Базилика

Описание фото-прогулки

Открытки из Стамбула

Вы увидите культовые достопримечательности Стамбула, прогуляетесь по аутентичными улочками и отдохнёте в городском парке, выпьете турецкий кофе в уютном кафе и обретёте нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом.

Организационные детали

  • Это не историческая экскурсия, фотопрогулка предполагает рассказ о современном Стамбуле и местных жителях
  • Дополнительные расходы не предусмотрены, но мы будем проходить мимо лавочек с турецкими сладостями и торговых палаток с тканями и сувенирами, поэтому я рекомендую захватить деньги на карманные расходы
  • В течение двух недель после экскурсии вы получите 50 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндекс. Диск или Google Drive
  • Съёмка проходит на полнокадровую зеркальную камеру Canon 6D
  • С вами буду я или другой член моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у собора Святой Софии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 1671 туриста
Найти человека, знающего город как свои пять пальцев и готового показать его с самых удивительных сторон, — эта мечта любого путешественника. В своей работе я поставил задачу организовать мощный сервис для путешественников. Я руковожу командой опытных гидов и фотографов, которые помогут тебе прочувствовать всю атмосферу города, погрузиться в его культуру и сохранить лучшие моменты на снимках. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того, что на все возникающие у меня вопросы и предложения, какими бы странными и неожиданными
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они не были, я получала быстрый, четкий, полезный и тактичный ответ: Владислав был готов подстроиться под нашу компанию, принять и скорректировать наиболее удачным образом наши пожелания, дать нужные и очень квалифицированные ответы. В общем, в Стамбул мы приехали не только в отличном настроении, но и прекрасно подготовленными к прогулке). Сама прогулка началась точно в назначенное время (Владислав, спасибо за пунктуальность) и прошла легко, весело, интересно, непринужденно (было такое ощущение, что мы хорошо знакомы и никаких неловкостей не возникало), мы не только прогулялись по красивейшим местам Стамбула, но и попили кофе в "Ориент-экспрессе", перекусили приготовленной на гриле невероятно вкусной скумбрией (кстати, лучшее место показал опять же Владислав), насладились волшебной панорамой Золотого рога, а так же узнали много интересного. Время пролетело незаметно, оставив самые приятные эмоции и ощущение, что мы уже получили больше, чем потратили… Фотографий ждали с нетерпением и легким волнением (никогда не знаешь, насколько камера тебя "полюбит"), но результат превзошел самые смелые ожидания! Пересматривая кадры, мы как будто еще раз прогулялись по Стамбулу… Владислав, огромное спасибо за Ваш талант и профессионализм! Вы настоящий МАСТЕР!

О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
О фотопрогулке "Быстрое знакомство со Стамбулом" мы договаривались заранее, еще находясь в России. Начнем с того,
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Елена
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам, узнали много нового и интересного о великом Стамбуле и самое главное по итогу получили
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обалденные фоточки, где запечатлены наши счастливые эмоции в этом Большом Городе)))
Еще очень понравилась сама атмосфера нашей прогулки: легко, весело, позитивно и непринужденно)) Огромная благодарность вам, Владислав, за эти моменты счастья 😀

Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
Хотим с девочками поблагодарить Владислава за нашу чудесную фотопрогулку в Стамбуле! Отлично прогулялись по незаезженным маршрутам,
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Наталья
Превосходная программа и формат!
- ключевая ценность- У вас будут Классные фото из тех мест, с которыми Вы потенциально уже знакомы.
Для нас было важным вспомнить все нами уже ранее полученные знания о Стамбуле и параллельно насладиться погодой/ природой/ атмосферой города.
Все ожидания совпали на 💯 Спасибо Владиславу за внимательность и быструю адаптацию к запросам клиента 🙌🙏✅
Превосходная программа и формат!
Превосходная программа и формат!
Превосходная программа и формат!
Превосходная программа и формат!
Превосходная программа и формат!
Превосходная программа и формат!
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О
Выбирала фотографа в Стамбуле по отзывам и хочу оставить свой для тех, кто делает так же))
Самые приятные впечатления и от самой прогулки, и от фотографий. Опыта в участии в фотосессиях
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у нас с парнем почти не было, но это не помешало Владиславу сделать очень крутые снимки! Даже не думала, что может получиться настолько здорово! А еще просто приятно было погулять и интересно узнать о деталях жизни людей в Турции, получить рекомендации, куда лучше сходить. Поэтому советую бронировать фотопрогулку на первые дни вашего отпуска.
Интеллигентный, спокойный, приятный в общении молодой человек и профессионал своего дела. Уже порекомендовала Владислава своим друзьям, которые собираются в Стамбул.

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М
Было очень приятно провести с Владиславом утро в центре Стамбула.

Владислав очень доброжелательный и общительный человек, вовремя прогулки мы пообщались на разные темы, услышали исторические справки о местах, где мы прогуливались
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и с удовольствием послушали, чем живёт и дышит Турция сегодня.

Мы не умеем фотографироваться 😁но Владислав очень помог нам расслабиться и предлагал различные варианты нашего взаимодействия. Очень благодарны! С нетерпением ждём фотографии 😉

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М
Остались в полном восторге! Влад - очень приятный молодой человек, показал места, которые простой турист сам бы не нашел. К работе относится с душой). Угостил самой вкусной шаурмой со скумбрией). Отвечал на все вопросы, был терпелив, аккуратен и внимателен.
Фото пока не получили, но, нет ни капли сомнения, что они будут шикарные!
С большим удовольствием буду рекомендовать всем друзьям!!!
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