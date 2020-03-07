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Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей

Владислав
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Владислав – ваш гид
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку.

Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 2 человек
Встреча — у собора Святой Софии
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»

Что вас ожидает​

Открытки из Стамбула
Что можно успеть за час? Приготовить обед, сходить на пробежку, посмотреть один эпизод любимого сериала. А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом.

Организационные детали

  • Это не историческая экскурсия, фотопрогулка предполагает рассказ о современном Стамбуле и местных жителях
  • Дополнительные расходы не предусмотрены, но мы будем проходить мимо лавочек с турецкими сладостями и торговых палаток с тканями и сувенирами, поэтому я рекомендую зазватить деньги на карманные расходы
  • В течение 7 дней после экскурсии вы получите 50 фотографий с цветокоррекцией и ретушью, которые будут загружены на файлообменник Яндек.Диск или Google Drive
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у собора Святой Софии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 марта 2020
Мы прогулялись с Владиславом от Истикляль до Султанахмет. Увидели главные достопримечательности Стамбула. А Владислав нам рассказывал и, конечно, много фотографировал. У нас остались прекрасные воспоминания и чудесные фото. Владислав прислал ссылку на диск в короткие сроки. Теперь мы наслаждаемся дома видами Стамбула дома.

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