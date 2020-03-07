Открытки из Стамбула
Что можно успеть за час? Приготовить обед, сходить на пробежку, посмотреть один эпизод любимого сериала. А еще увидеть культовые достопримечательности Стамбула, прогуляться аутентичными улочками и отдохнуть в городском парке, выпить турецкий кофе в уютном кафе и обрести нового приятеля. Моя камера запечатлит вашу прогулку по историческому району Султанахмет, где сосредоточены самые величественные памятники прошлого: собор Святой Софии, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Цистерна Базилика. А я расскажу о современной жизни древнего мегаполиса, менталитете местных и необычных локациях, куда вы сможете заглянуть после фотосессии, чтобы продолжить знакомство с Царьградом.