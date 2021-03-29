Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Фатих: акведук и старинные церкви В историческом районе я покажу важнейшие символы христианского Константинополя: церковь ⛪ Одного дня с «ключами счастья» и монастырь Пантократора, на территории которого раньше находилась психиатрическая лечебница. Кроме того, вы подниметесь на террасу с шикарным видом на город 🏙️, осмотрите древний акведук Валента и посетите «женский рынок».
Балат: яркие дома и уютные кафе В красочном Балате мы насладимся вкусным кофе с десертами и сделаем много атмосферных фото на фоне цветных домиков. Отыщем здание Константинопольской патриархии и увидим любимые места творческой молодежи Стамбула. А еще на протяжении всей прогулки вам будут открываться чарующие виды на местные дворики, проливы Золотой Рог и Босфор.
Организационные детали
В течение трех рабочих дней после фотопрогулки я отправлю вам не менее 100 фото с обработкой и цветокоррекцией
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Халич
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Экскурсия с Татьяной намного превзошла мои ожидания. Я ожидала формального рассказа и прогулки по фиксированному маршруту. Вместо этого Татьяна перестроила маршрут так, чтобы он наилучшим образом соответствовал именно моей ситуации и моим пожеланиям, прекрасно рассчитала время, чтобы всё успеть, показала всё, что я хотела увидеть, и даже больше. Помимо прочего, она веселый и приятный человек, с ней интересно общаться. Балат прекрасен, обязательно приеду сюда ещё. Экскурсию и Татьяну всячески рекомендую!
Денис
18 мар 2021
Дорогие туристы ! Если хотите заглянуть в самые скрытые и интересные места Стамбула, то вам обязательно к Татьяне. Однозначно узнаёте много нового и интересного. Большое спасибо !
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