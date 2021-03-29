Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Стамбул — город, который никогда не перестает удивлять. Каждый его квартал имеет свое лицо. Мы исследуем древний Фатих с христианскими святынями, акведуком Валента и «женским рынком». А затем отправимся в бывший еврейский район Балат, где вас ждут мощеные улочки, ретро-кафе, антикварные лавки и красочные дома!

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Описание фото-прогулки

Фатих: акведук и старинные церкви

В историческом районе я покажу важнейшие символы христианского Константинополя: церковь Одного дня с «ключами счастья» и монастырь Пантократора, на территории которого раньше находилась психиатрическая лечебница. Кроме того, вы подниметесь на террасу с шикарным видом на город, осмотрите древний акведук Валента и посетите «женский рынок».

Балат: яркие дома и уютные кафе

В красочном Балате мы насладимся вкусным кофе с десертами и сделаем много атмосферных фото на фоне цветных домиков. Отыщем здание Константинопольской патриархии и увидим любимые места творческой молодежи Стамбула. А еще на протяжении всей прогулки вам будут открываться чарующие виды на местные дворики, проливы Золотой Рог и Босфор.

Организационные детали