Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Что вас ожидает

Фатих: акведук и старинные церкви

В историческом районе я покажу важнейшие символы христианского Константинополя: церковь ⛪ Одного дня с «ключами счастья» и монастырь Пантократора, на территории которого раньше находилась психиатрическая лечебница. Кроме того, вы подниметесь на террасу с шикарным видом на город 🏙️, осмотрите древний акведук Валента и посетите «женский рынок».

Балат: яркие дома и уютные кафе

В красочном Балате мы насладимся вкусным кофе с десертами и сделаем много атмосферных фото на фоне цветных домиков. Отыщем здание Константинопольской патриархии и увидим любимые места творческой молодежи Стамбула. А еще на протяжении всей прогулки вам будут открываться чарующие виды на местные дворики, проливы Золотой Рог и Босфор.

Организационные детали