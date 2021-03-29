Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат

Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки

5
2 отзыва
Tatiana
Tatiana – Гид из Стамбула
Стамбул — город 🏙️, который никогда не перестает удивлять.

Каждый его квартал имеет свое лицо.

Мы исследуем древний Фатих с христианскими святынями, акведуком Валента и «женским рынком».

А затем отправимся в бывший еврейский район Балат, где вас ждут мощеные улочки, ретро-кафе, антикварные лавки и красочные дома!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат

Что вас ожидает

Фатих: акведук и старинные церкви
В историческом районе я покажу важнейшие символы христианского Константинополя: церковь ⛪ Одного дня с «ключами счастья» и монастырь Пантократора, на территории которого раньше находилась психиатрическая лечебница. Кроме того, вы подниметесь на террасу с шикарным видом на город 🏙️, осмотрите древний акведук Валента и посетите «женский рынок».

Балат: яркие дома и уютные кафе
В красочном Балате мы насладимся вкусным кофе с десертами и сделаем много атмосферных фото на фоне цветных домиков. Отыщем здание Константинопольской патриархии и увидим любимые места творческой молодежи Стамбула. А еще на протяжении всей прогулки вам будут открываться чарующие виды на местные дворики, проливы Золотой Рог и Босфор.

Организационные детали

  • В течение трех рабочих дней после фотопрогулки я отправлю вам не менее 100 фото с обработкой и цветокоррекцией
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 в районе метро Халич
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, я гид и фотограф. Покажу вам Стамбул глазами художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов.
Напишите мне

2 настоящих отзыва от туристов

29 мар 2021
Экскурсия с Татьяной намного превзошла мои ожидания. Я ожидала формального рассказа и прогулки по фиксированному маршруту. Вместо этого Татьяна перестроила маршрут так, чтобы он наилучшим образом соответствовал именно моей ситуации и моим пожеланиям, прекрасно рассчитала время, чтобы всё успеть, показала всё, что я хотела увидеть, и даже больше. Помимо прочего, она веселый и приятный человек, с ней интересно общаться. Балат прекрасен, обязательно приеду сюда ещё. Экскурсию и Татьяну всячески рекомендую!
18 мар 2021
Дорогие туристы ! Если хотите заглянуть в самые скрытые и интересные места Стамбула, то вам обязательно к Татьяне. Однозначно узнаёте много нового и интересного. Большое спасибо !

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные📸Фото-прогулки

Tatiana проводит ещё 3 экскурсии

Необычный Стамбул
скидка10%
150
135
5 часов
Необычный Стамбул
4 отзыва
Погулять по колоритным азиатским районам и раскрыть город с новой стороны
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
От 130
3 часа
Фотопрогулка «Тайны Истикляля»
4 отзыва
Открыть неизведанные уголки самой популярной улицы Турции и запечатлеть себя на атмосферных снимках
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
скидка15%
200
170
5.5 часов
Фотопутешествие по загадочным местам Стамбула
Могила Юши, крепость Йорос, рыбацкая деревня и панорамы Босфора на авто-пешеходной экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
4 часа
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
168 отзывов
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
скидка9%
35
32
1 час
Трансфер из аэропорта Стамбула в любую точку города
46 отзывов
Добраться до места проживания на вместительном минивэне Mercedes Vito, не волнуясь о деталях
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
145
2 часа
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
12 отзывов
На яхте по волнам Босфора!
200
2 часа
На яхте по волнам Босфора!
51 отзыв
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
Must-visit: экскурсия по великому Босфору
12
2.5 часа
Must-visit: экскурсия по великому Босфору
40 отзывов
Ключ к сердцу Стамбула
119
5 часов
Ключ к сердцу Стамбула
23 отзыва
Погрузиться в культуру и историю города на обзорной прогулке с лицензированным гидом
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле