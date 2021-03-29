Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Стамбул — город, который никогда не перестает удивлять. Каждый его квартал имеет свое лицо. Мы исследуем древний Фатих с христианскими святынями, акведуком Валента и «женским рынком».
А затем отправимся в бывший еврейский район Балат, где вас ждут мощеные улочки, ретро-кафе, антикварные лавки и красочные дома!
А затем отправимся в бывший еврейский район Балат, где вас ждут мощеные улочки, ретро-кафе, антикварные лавки и красочные дома!
Описание фото-прогулки
Фатих: акведук и старинные церкви
В историческом районе я покажу важнейшие символы христианского Константинополя: церковь Одного дня с «ключами счастья» и монастырь Пантократора, на территории которого раньше находилась психиатрическая лечебница. Кроме того, вы подниметесь на террасу с шикарным видом на город, осмотрите древний акведук Валента и посетите «женский рынок».
Балат: яркие дома и уютные кафе
В красочном Балате мы насладимся вкусным кофе с десертами и сделаем много атмосферных фото на фоне цветных домиков. Отыщем здание Константинопольской патриархии и увидим любимые места творческой молодежи Стамбула. А еще на протяжении всей прогулки вам будут открываться чарующие виды на местные дворики, проливы Золотой Рог и Босфор.
Организационные детали
- В течение трёх рабочих дней после фотопрогулки я отправлю вам не менее 100 фото с обработкой и цветокоррекцией
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Халич
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 536 туристов
Покажу вам Стамбул глазами фотографа, художника и эстета и удивлю интересными фактами об этом шикарном городе двух морей и континентов. Экскурсии провожу вместе с моими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия с Татьяной намного превзошла мои ожидания. Я ожидала формального рассказа и прогулки по фиксированному маршруту. Вместо этого Татьяна перестроила маршрут так, чтобы он наилучшим образом соответствовал именно моей ситуации
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Д
Дорогие туристы! Если хотите заглянуть в самые скрытые и интересные места Стамбула, то вам обязательно к Татьяне. Однозначно узнаёте много нового и интересного. Большое спасибо!
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Н
Осень понравилась прогулка по Балату. Чудесные фото. Спасибо большое Татьяне
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