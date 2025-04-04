Мои заказы

Еврейский музей Турции – экскурсии в Стамбуле

Найдено 3 экскурсии в категории «Еврейский музей Турции» в Стамбуле, цены от €154. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Три грани Азиатского Стамбула
Пешая
3.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€165 за всё до 5 чел.
Мультикультурный Стамбул
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мультикультурный Стамбул: Истикляль, Галатская башня и Галатапорт
Улица Истикляль в Стамбуле - место переплетения культур. Исследуйте архитектурные шедевры, исторические места и узнайте истории разных народов
Начало: На площади Таксим
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Откройте для себя уникальные уголки Стамбула, где мирно сосуществуют разные культуры и религии. Прогулка по Галате и Каракею оставит незабываемые впечатления
Начало: Старбакс Таксим
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 апреля 2025
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Все понравилось
  • Р
    Рада
    13 января 2025
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую очередь хочу отметить его
    прекрасное знание русского языка — это добавило комфорта и уверенности в общении. Он является местным жителем, рожденным в Турции, и его глубокие знания о Стамбуле, его истории и культуре впечатляют. Кроме того, Джавхер получил высшее образование как в Турции, так и в России, что позволило ему быть сталкером для нас по городу с такой долгой и разнообразной историей на самом высшем и тонком уровне.

    Маршрут экскурсии был прекрасно продуман, а логистика выше всяких похвал. . Все было организовано так, что мы успели увидеть самые важные и интересные места, не теряя времени.

    Время пролетело незаметно — несколько часов экскурсии прошли, как несколько минут. Было немного жалко, что экскурсия подошла к концу, потому что мы так увлеклись рассказами и атмосферой города, что не хотелось расставаться.

    Если вы планируете поездку в Стамбул, обязательно выбирайте Джавхера! Он не только профессионал своего дела, но и человек, который с любовью и знанием расскажет вам о своём городе.

    Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую
  • И
    Ирина
    24 августа 2024
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Огромная благодарность Джевхеру за отличную прогулку по жаркому Стамбулу! Было очень познавательно и интересно. Отличный маршрут, прекрасный русский язык, философское
    отношение к жизни и юмор Джевхера сделали нашу прогулку яркой и запоминающейся. На давние вопросы получили логичные ответы, некоторые вещи по-другому стали воспринимать. Спасибо за интересный опыт и удачное знакомство со Стамбулом!

  • А
    Анна
    16 февраля 2024
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к своему старому близкому другу, и он нам показывал город. Время пролетело незаметно. Благодарим за теплый прием! Непременно вернемся❤️ Анна и Т. Круз
    Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к
  • Р
    Рамиля
    5 января 2024
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Экскурсия нам понравилась! Позволила прочувствовать насколько Стамбул многогранен, интересен и необычен. Как в нем уживаются люди различных культур, религий и национальностей.
  • В
    Владимир
    10 апреля 2023
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Экскурсия интересная, гид рассказал много о разных национальностях и религиях,которые есть в Стамбуле, рассказал историю города, отдельных кварталов. Зашли в Синагогу, прошли по интересным улочкам
  • A
    Artur
    10 апреля 2023
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Огромное спасибо Джевхеру за отличную экскурсию.
    Получили с супругой невероятное удовольствие.
    Придраться абсолютно не к чему. Маршрут, подача, умение заинтересовать собеседника - все на высшем уровне. Смело могу рекомендовать тем кому интересна тематика экскурсии
  • А
    Анастасия
    23 ноября 2022
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Классная экскурсия получилась!
    С Джефхерером мы сэкономили несколько драгоценных часов, потому что он провел на без очереди по пропуску гида сразу
    в кассу цистерны и дворца.
    У нас с подругой был запрос на экскурсию по району Султанахмет. Мы хотели посетить несколько мест: Софию, дворец Топкапы, Цестерну Базилика, Ипподром, выпить кофе с видом на город, а после окончания экскурсионной программы вкусно поужинать.
    Джефхер провел нас красивыми маршрутами.
    Он живо, увлекательно и интересно рассказал о выбранных достопримечательностях без воды и лишней исторической информации
    (я не люблю экскурсии, где сплошные даты - это лишнее для меня)

    С Джефхером получилось насладится экскурсией, а не метаться самостоятельно с путеводителем и не бегать от экспоната к экспонату вычитывая длинные описания.

    От души благодарю!
    В следующий приезд в Стамбул снова приду к Джефхеру за новой экскурсией

    Классная экскурсия получилась!
  • Е
    Елена
    12 ноября 2022
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Джевхер, замечательный гид! Отлично подготовил экскурсию по индивидуальному маршруту. Рассказывал самую интересную информацию без лишней воды, это особенно важно когда
    путешествуете с детьми!) так же, он дал множество рекомендаций по городу, где выпить кофе и съесть шикарную шаурму. Однозначно рекомендуем данного гида👍🏻

  • Е
    Елена
    19 октября 2022
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Прекрасно организованная экскурсия, отличный гид, все очень красиво и познавательно, огромное спасибо.
  • Д
    Диляра
    10 октября 2022
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Хотим поблагодарить нашего гида Джевхера за увлекательную экскурсию по Бейоглу, открыли для себя много интересного! Отдельно хочется отметить уровень владения русским языком - Джевхер отличный рассказчик. Надеемся в следующий приезд попасть на его экскурсию по какому-нибудь новому маршруту:) Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    9 октября 2022
    Стамбул многогранный и мультикультурный
    Спасибо за отличную экскурсию. Узнала много нового. Интересный маршрут, отличается от многих. Джевхер очень хорошо говорит по-русски, приятный молодой человек. Рекомендую от души!

