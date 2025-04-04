Индивидуальная
до 5 чел.
Азиатский Стамбул: Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук
Исследуйте три уникальных района Азиатского Стамбула. Откройте для себя стильный Кадыкёй, традиционный Ускюдар и яркий Кузгунджук
Начало: На пристани Эминёню
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мультикультурный Стамбул: Истикляль, Галатская башня и Галатапорт
Улица Истикляль в Стамбуле - место переплетения культур. Исследуйте архитектурные шедевры, исторические места и узнайте истории разных народов
Начало: На площади Таксим
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Стамбул многогранный и мультикультурный
Откройте для себя уникальные уголки Стамбула, где мирно сосуществуют разные культуры и религии. Прогулка по Галате и Каракею оставит незабываемые впечатления
Начало: Старбакс Таксим
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€220 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 апреля 2025Все понравилось
- РРада13 января 2025Хочу выразить огромную благодарность Джавхеру нашему гиду в Стамбуле! Его работа оставила незабываемое впечатление. В первую очередь хочу отметить его
- ИИрина24 августа 2024Огромная благодарность Джевхеру за отличную прогулку по жаркому Стамбулу! Было очень познавательно и интересно. Отличный маршрут, прекрасный русский язык, философское
- ААнна16 февраля 2024Джевхер-замечательный, внимательный и интеллигентный Человек с потрясающим чувством юмора. Было ощущение, что приехали в гости к своему старому близкому другу, и он нам показывал город. Время пролетело незаметно. Благодарим за теплый прием! Непременно вернемся❤️ Анна и Т. Круз
- РРамиля5 января 2024Экскурсия нам понравилась! Позволила прочувствовать насколько Стамбул многогранен, интересен и необычен. Как в нем уживаются люди различных культур, религий и национальностей.
- ВВладимир10 апреля 2023Экскурсия интересная, гид рассказал много о разных национальностях и религиях,которые есть в Стамбуле, рассказал историю города, отдельных кварталов. Зашли в Синагогу, прошли по интересным улочкам
- AArtur10 апреля 2023Огромное спасибо Джевхеру за отличную экскурсию.
Получили с супругой невероятное удовольствие.
Придраться абсолютно не к чему. Маршрут, подача, умение заинтересовать собеседника - все на высшем уровне. Смело могу рекомендовать тем кому интересна тематика экскурсии
- ААнастасия23 ноября 2022Классная экскурсия получилась!
С Джефхерером мы сэкономили несколько драгоценных часов, потому что он провел на без очереди по пропуску гида сразу
- ЕЕлена12 ноября 2022Джевхер, замечательный гид! Отлично подготовил экскурсию по индивидуальному маршруту. Рассказывал самую интересную информацию без лишней воды, это особенно важно когда
- ЕЕлена19 октября 2022Прекрасно организованная экскурсия, отличный гид, все очень красиво и познавательно, огромное спасибо.
- ДДиляра10 октября 2022Хотим поблагодарить нашего гида Джевхера за увлекательную экскурсию по Бейоглу, открыли для себя много интересного! Отдельно хочется отметить уровень владения русским языком - Джевхер отличный рассказчик. Надеемся в следующий приезд попасть на его экскурсию по какому-нибудь новому маршруту:) Спасибо!
- ЕЕкатерина9 октября 2022Спасибо за отличную экскурсию. Узнала много нового. Интересный маршрут, отличается от многих. Джевхер очень хорошо говорит по-русски, приятный молодой человек. Рекомендую от души!
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Еврейский музей Турции" можно забронировать 3 экскурсии от 154 до 220. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
