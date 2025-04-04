читать дальше

прекрасное знание русского языка — это добавило комфорта и уверенности в общении. Он является местным жителем, рожденным в Турции, и его глубокие знания о Стамбуле, его истории и культуре впечатляют. Кроме того, Джавхер получил высшее образование как в Турции, так и в России, что позволило ему быть сталкером для нас по городу с такой долгой и разнообразной историей на самом высшем и тонком уровне.



Маршрут экскурсии был прекрасно продуман, а логистика выше всяких похвал. . Все было организовано так, что мы успели увидеть самые важные и интересные места, не теряя времени.



Время пролетело незаметно — несколько часов экскурсии прошли, как несколько минут. Было немного жалко, что экскурсия подошла к концу, потому что мы так увлеклись рассказами и атмосферой города, что не хотелось расставаться.



Если вы планируете поездку в Стамбул, обязательно выбирайте Джавхера! Он не только профессионал своего дела, но и человек, который с любовью и знанием расскажет вам о своём городе.