Главные достопримечательности Стамбула

Пройти там, где складывалась судьба империй: от гарема Топкапы до мечети Сулеймание
Это путешествие сквозь века — к подземным водохранилищам Византии и дворцам османских султанов.

Вы побываете во дворце Топкапы и Цистерне Базилике, восхититесь интерьерами мечетей Султанахмет и Сулеймание, осмотрите фасад Айя-Софии и погуляете по Ипподрому. Каждое место расскажет свою историю — о власти, вере и величии Стамбула.
Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Главная резиденция османских султанов. Вы увидите парадные залы, сокровищницу и террасы с видом на Босфор. А мы расскажем, как здесь формировались жизнь и политика империи.

Гарем Топкапы

Закрытая часть дворца с особым укладом. Вы пройдёте по лабиринту покоев и дворов и разберётесь в правилах и интригах султанского двора.

Цистерна Базилика

Подземное водохранилище византийской эпохи. Среди колонн, воды и отражений вы услышите легенды и тайны этого места.

Султанахмет — Голубая мечеть

Одна из главных мечетей Стамбула, в которой прекрасно всё — пространство, свет, изразцы.

Ипподром

Историческая площадь Константинополя. Здесь устраивали гонки на колесницах, а жизнь древнего города кипела особенно ярко.

Айя-София

Символ Стамбула и памятник мировой архитектуры. Вы рассмотрите здание снаружи и узнаете о смене эпох — от храма до мечети.

Мечеть Сулеймание

Шедевр архитектора Синана — масштабный, светлый, гармоничный. Вы оцените интерьер и полюбуетесь видами на Золотой Рог.

Организационные детали

  • Для посещения мечетей женщинам нужен платок, а длина одежды должна быть ниже колен
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — входные билеты

  • Цистерна Базилика —1500 дир (около €29)
  • Топкапы — 2750 лир (около €52)

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дерия
Дерия — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1551 туриста
Турция — это страна, где культурное наследие является живым и прекрасным, где живут отзывчивые люди, которые охотно предлагают незнакомцам чашку чая, и где есть восхитительно вкусная еда и потрясающе красивые
пейзажи в гармонии с морем. Те, кто путешествовал по Турции, влюбились в её очарование! Вам интересно, что это за страна, что за город Стамбул и почему он обладает таким обаянием? Если да, присоединяйтесь — я и мои коллеги-гиды с радостью откроем вам все секреты.

