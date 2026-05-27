Это путешествие сквозь века — к подземным водохранилищам Византии и дворцам османских султанов. Вы побываете во дворце Топкапы и Цистерне Базилике, восхититесь интерьерами мечетей Султанахмет и Сулеймание, осмотрите фасад Айя-Софии и погуляете по Ипподрому. Каждое место расскажет свою историю — о власти, вере и величии Стамбула.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Дворец Топкапы

Главная резиденция османских султанов. Вы увидите парадные залы, сокровищницу и террасы с видом на Босфор. А мы расскажем, как здесь формировались жизнь и политика империи.

Гарем Топкапы

Закрытая часть дворца с особым укладом. Вы пройдёте по лабиринту покоев и дворов и разберётесь в правилах и интригах султанского двора.

Цистерна Базилика

Подземное водохранилище византийской эпохи. Среди колонн, воды и отражений вы услышите легенды и тайны этого места.

Султанахмет — Голубая мечеть

Одна из главных мечетей Стамбула, в которой прекрасно всё — пространство, свет, изразцы.

Ипподром

Историческая площадь Константинополя. Здесь устраивали гонки на колесницах, а жизнь древнего города кипела особенно ярко.

Айя-София

Символ Стамбула и памятник мировой архитектуры. Вы рассмотрите здание снаружи и узнаете о смене эпох — от храма до мечети.

Мечеть Сулеймание

Шедевр архитектора Синана — масштабный, светлый, гармоничный. Вы оцените интерьер и полюбуетесь видами на Золотой Рог.

Организационные детали

Для посещения мечетей женщинам нужен платок, а длина одежды должна быть ниже колен

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы — входные билеты