Как и Принцевы острова, Сан-Стефано — курортный, атмосферный, очень европейский район Стамбула. Но дорога до него — не два часа по морю, а всего 20 минут на метро из самого центра города. Я расскажу, как это место связано с историей России, зарождением турецкой авиации и кино. А ещё раскрою сходство с храмом Гроба Господня в Иерусалиме.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы увидите и посетите 4 христианских храма: греческий и армянский Св. Стефана, латинский храм Св. Этьена и новый храм Св. Ефрема сирийской православной церкви.
- Погуляете вдоль бирюзового Мраморного моря. В тёплое время года здесь можно искупаться и позагорать.
- Окунётесь в особую атмосферу курортного местечка, где красивые деревянные дома начала 20 века в стиле модерн соседствуют с апартаментами и вилами, утопающими в зелени.
- Разведаете аутентичные рыбные ресторанчики и уютные кофейни.
Вы узнаете
- Почему это место получило имя в честь первого христианского мученика Стефана
- Как боролась за власть над императором Феодосием II его сестра Пульхерия с его женой Евдокией и как следующим на троне оказался император, выходец из солдат
- Что привело к расколу церквей на халкидонские и нехалкидонские и как это всё связано все с той же Пульхерией
- Зачем летом 1203 года на берегу Сан-Стефано высадились крестоносцы и чем это закончилось в свете мировой истории
- Почему Российская и Османская империи именно в Сан-Стефано заключили мирный договор в 1878 году
- Зачем генерал Скобелев переодевался в гражданское платье и тайком ездил из Сан-Стефано в Константинополь
- Где находился храм — мемориал русских воинов в Сан-Стефано и почему его взорвали в ноябре 1914 года
Организационные детали
Для поездки на метро вам понадобится траспортная карта Стамбула Istanbul kartı.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 319 туристов
Меня зовут Ольга, я болею Стамбулом, исследую его ногами с 2011 года. Многие годы занимаюсь историей Византии и Константинополя, накопила огромные исторические данные, уникальные локации, интересные рассказы и факты. МогуЗадать вопрос
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