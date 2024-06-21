Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Как и Принцевы острова, Сан-Стефано — курортный, атмосферный, очень европейский район Стамбула. Но дорога до него — не два часа по морю, а всего 20 минут на метро из самого центра города. Я расскажу, как это место связано с историей России, зарождением турецкой авиации и кино. А ещё раскрою сходство с храмом Гроба Господня в Иерусалиме.