В программе:

Площадь Султанахмет — исторический центр города, расположенный в европейской части между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем. В 1985 году эта историческая часть города была занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;

Площадь Ипподром – одна из главных площадей Стамбула и одна из древнейших достопримечательностей не только Турции, но и всего мира;

Голубая мечеть – первая по значению мечеть Стамбула с шестью минаретами. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры;

Собор Святой Софии – бывший патриарший православный собор. Более тысячи лет Софийский Собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире;

Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать:.

Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать:.

• Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать: