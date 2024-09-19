Насыщенная экскурсия по городу, которая идеально подойдет ценителям истории и туристам, желающим в сжатый срок увидеть самые значимые исторические места Стамбула.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
В программе:
- Площадь Султанахмет — исторический центр города, расположенный в европейской части между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем. В 1985 году эта историческая часть города была занесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО;
- Площадь Ипподром – одна из главных площадей Стамбула и одна из древнейших достопримечательностей не только Турции, но и всего мира;
- Голубая мечеть – первая по значению мечеть Стамбула с шестью минаретами. Считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры;
- Собор Святой Софии – бывший патриарший православный собор. Более тысячи лет Софийский Собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире;
Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать:.
Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать:.
• Дворец Топкапы – место правления османских султанов на протяжении 400 лет. Во дворце находится церковь Святой Ирины, которая являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. На территории дворца есть отдельный музей Гарем. Важно знать:
- Входные билеты не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются дополнительно. Вход в Гаремную часть оплачивается гостями дополнительно по желанию;
- Оплата билетов возможна картой или турецкими лирами;
- Продолжительность экскурсии – 4-6 часов.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султанахмет
- Площадь Ипподром
- Голубая мечеть
- Собор Святой Софии
- Дворец Топкапы и др
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входной билет в собор Айя-София (музейная часть - 25 евро/чел.)
- Входной билет во дворец Топкапы (1500 лир/чел., не работает по вторникам)
- Цистерна Базилика (800 лир/чел.).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
9%
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
30 сен в 08:30
2 окт в 08:30
128€116 за всё до 2 чел.
скидка
15%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул без путеводителя: экспедиция по современным районам
Погрузитесь в нетуристический Стамбул! Посетите гламурный Нишанташи, креативный Джихангир, хипстерский Каракёй и тусовочную Моду. Узнайте город с новой стороны
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
150€128 за всё до 3 чел.
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Стамбуле: от классики до скрытых уголков
Погрузитесь в уникальную атмосферу Стамбула, где встречаются Европа и Азия, история и современность
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
220€187 за всё до 4 чел.