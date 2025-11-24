Лучший способ понять гармонию Востока и Запада и ощутить уникальность Стамбула — морская прогулка на яхте по Босфору! Наш экипаж сделает всё для вашего комфорта и безопасности, чтобы эти 2 часа стали одним из самых приятных впечатлений о поездке.

Описание водной прогулки

Маршрут начинается в аутентичном районе Каракёй. Отсюда яхта плавно выйдет на просторы пролива, и перед вами откроется панорама двух континентов — Европы и Азии, соединённых знаменитыми мостами.

На протяжении всего плавания вы будете любоваться знаковыми достопримечательностями с лучшего ракурса — прямо с вод Босфора.

Главные впечатления пути:

Галатская башня — один из самых узнаваемых символов города

Дворец Долмабахче — роскошная резиденция османских султанов

Чыраган Сарай — бывший султанский дворец, а ныне — один из самых престижных отелей мира

крепость Румели Хисары — мощное оборонительное сооружение 15 века

крепость Анадолу Хисары — древний стратегический форпост на азиатском берегу Босфора

дворец Кючюксу — изящный охотничий павильон, утопающий в зелени живописного парка

величественные особняки вдоль берега, олицетворяющие богатство и изысканный вкус их владельцев

мосты Босфора — три современных инженерных чуда, соединяющие Европу и Азию

Девичья башня — загадочная крепость на крошечном островке

Организационные детали