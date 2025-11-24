Лучший способ понять гармонию Востока и Запада и ощутить уникальность Стамбула — морская прогулка на яхте по Босфору! Наш экипаж сделает всё для вашего комфорта и безопасности, чтобы эти 2 часа стали одним из самых приятных впечатлений о поездке.
Описание водной прогулки
Маршрут начинается в аутентичном районе Каракёй. Отсюда яхта плавно выйдет на просторы пролива, и перед вами откроется панорама двух континентов — Европы и Азии, соединённых знаменитыми мостами.
На протяжении всего плавания вы будете любоваться знаковыми достопримечательностями с лучшего ракурса — прямо с вод Босфора.
Главные впечатления пути:
- Галатская башня — один из самых узнаваемых символов города
- Дворец Долмабахче — роскошная резиденция османских султанов
- Чыраган Сарай — бывший султанский дворец, а ныне — один из самых престижных отелей мира
- крепость Румели Хисары — мощное оборонительное сооружение 15 века
- крепость Анадолу Хисары — древний стратегический форпост на азиатском берегу Босфора
- дворец Кючюксу — изящный охотничий павильон, утопающий в зелени живописного парка
- величественные особняки вдоль берега, олицетворяющие богатство и изысканный вкус их владельцев
- мосты Босфора — три современных инженерных чуда, соединяющие Европу и Азию
- Девичья башня — загадочная крепость на крошечном островке
Организационные детали
- Это прогулка без экскурсионного сопровождения, но по желанию вы можете дополнительно заказать экскурсию. Услуги гида с экскурсией — €100
- Вас будут сопровождать капитан и его помощник. Они говорят на турецком языке и немного на английском. Также на связи буду я
- За каждого дополнительного гостя (свыше 8 человек) взимается доплата €10 с человека
- Если вы приносите свои напитки или еду, взимается сбор €5 с человека — за предоставление льда, бокалов, тарелок и сервиса.
- В случае плохой погоды прогулка может быть перенесена или заменена на другую дату по согласованию с гостями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 3021 туриста
Я родился и вырос в Стамбуле и работаю лицензированным гидом. Имею высшее образование в сфере экономики и туризма и высокий уровень владения русским языком. После поездок примерно в 60 стран и
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
А
Александра
24 ноя 2025
Большое спасибо организаторам, прогулка прошла великолепно! Отдельное спасибо за помощь в организации фуршета! В следующий раз в Стамбуле - обязательно к вам)
