13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Банный комплекс и магия термальных вод

Ялова Термаль находится в 11 км от центра Яловы. На его территории: два отеля, открытый и закрытый бассейны горячих минеральных вод, а также турецкая баня, 26 «Султанских ванн», тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Местные воды температурой от +38° до +60°С можно не только принимать в виде ванн, но и пить, поскольку в состав входят полезные для организма хлористый натрий, сульфат кальция и фториды. Вы посетите традиционный хамам, восстановите силы, окунувшись в термальный бассейн, и пройдете профилактические процедуры.

Волшебный лес и секретная избушка

Во время прогулки по живописному дендрологическому парку вы полюбуетесь уникальной флорой, благодаря которой Ялова стал центром здоровья. А затем окажетесь у «ходячего дома» на берегу Мраморного моря и рассмотрите резиденцию Ататюрка, который очень любил эти места.