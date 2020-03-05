13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отдохнуть у термальных источников и прогуляться по роскошному парку

Yana
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Yana – экскурсионное агентство
В горном ущелье близ города Ялова притаился термальный курорт, где любили бывать греческие императоры.

Вы оцените целительные воды источников, пройдетесь по парку, в котором собраны тысячи уникальных растений и цветов, и вдоволь надышитесь чистейшим воздухом.
€35
28 за человека
скидка20%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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У этой экскурсии13 отзывов
4.23
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!

Что вас ожидает

Банный комплекс и магия термальных вод
Ялова Термаль находится в 11 км от центра Яловы. На его территории: два отеля, открытый и закрытый бассейны горячих минеральных вод, а также турецкая баня, 26 «Султанских ванн», тренажерный зал, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Местные воды температурой от +38° до +60°С можно не только принимать в виде ванн, но и пить, поскольку в состав входят полезные для организма хлористый натрий, сульфат кальция и фториды. Вы посетите традиционный хамам, восстановите силы, окунувшись в термальный бассейн, и пройдете профилактические процедуры.

Волшебный лес и секретная избушка
Во время прогулки по живописному дендрологическому парку вы полюбуетесь уникальной флорой, благодаря которой Ялова стал центром здоровья. А затем окажетесь у «ходячего дома» на берегу Мраморного моря и рассмотрите резиденцию Ататюрка, который очень любил эти места.

Организационные детали

  • Сопровождать вас будет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В стоимость входит: транспортное обслуживание из районов Султанахмет, Лалели, Бейоглу, Аксарай, Сиркеджи (если вы проживаете в другом месте, трансфер будет оплачиваться отдельно), обед, все входные билеты, а также полотенца и тапочки. С собой нужно взять только купальный костюм!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!
Из Стамбула — в Ялова Термаль!

Экскурсия проводится ежедневно в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Yana
Yana
Добрый день! Меня зовут Яна, и я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Экскурсия отличная, но советую заказывать не через гида Яну. Перед началом экскурсии мы ждали автобус и на простой вопрос когда он подъедет, вместо простого ответа: через 15 минут, мы получили массу негативных смс на тему: "...для кого мы все пишем, куда вы смотрите, читать надо....".
Не очень приятно получить порцию негатива, но благодаря отличному турецкому гиду Руслану, удалось забыть эти неприятные моменты общения с гидом Яной.
3 марта 2020
Очень понравилась поездка на Ялова. Мы с подругой в полном восторге ! Экскурсию вёл Руслан, очень интересно и с юмором ) спасибо ему большое! Экскурсию однозначно рекомендуем всем!!! Подробности не буду расписывать, лучше 1 раз увидеть))) ещё не раз вернёмся сюда!!! Успехов вам !
26 февраля 2020
Отличная поездка, хорошо отдохнули! Гид весёлый, хорошо говорит по русски! Помогал и обьяснял все! В целом остались довольны! Обед в ресторане... С красивым видом на горы!
26 февраля 2020
Отличная экскурсия - то, что нужно для смены обстановки и расслабления. Спасибо Руслану за внимательное сопровождение и отличное чувство юмора :)

Все понравилось: и кормить чаек с рук с видом на Мраморное море, и плавать в горячей воде в прохладную погоду, и обедать с чудесным горным видом. Автобус комфортный, гид веселый и интересный, воздух свежий, вода тёплая :)
21 февраля 2020
Экскурсия необычная и неутомительная. Забрали чётко по времени, без ожиданий. Дорогу туда и обратно - спали. Интересно было проехаться на пароме и прокормить жадных чаек. На пароме вкусный кофе. Ванны: горячий хамам, холоднаякупель, горячий крытый бассейн, снова купель, открытый бассейн +38 градусов. И так по кругу. Есть буфет и лечебный чай. Потом - прогулка по парку. Гид комментирует только в этой части. Очень похоже на наши минводы) Потом - заезд в горы в ресторан с панорамным видом. Еда: чечевичный суп, кебаб. Порции большие и сытные. Затем - домой. Вернулись засветло. Ездили в феврале - контраст температур самое то! Настоятельно рекомендую, это реальная Турция!
15 февраля 2020
Были на экскурсии 7 февраля ,решили после бешеной недели забега по Стамбулу погреться и расслабиться в термальных источниках ) сауна Хамам и открытый бассейн сделали эти прекрасно ! В вдобавок и прекрасный ресторан на обед на вершине горы с прекрасным видом ) экскурсия очень Релакс ,отмокнуть ,впитать запахи леса и отдохнуть тедом и душой спасибо вам мы получили удовольствие 👍☺️️
17 января 2020
Нам очень понравилось!рекомндую!прогулка по саду и чистый горный воздух!пилинг и массаж с кисе просто супер!хамам и бассейн с термальной водой!открытый бассейн правда с хлором!🤷‍♀️Дигустация сладостей восточных с необычным чаем!!!обед в панорамном ресторанчике!осталось много фото!и отличные воспоминая!прогулка для здоровья и позитива!всем хорошего настроения!❣️️Если идёте на массаж рекомендую прербремти себе мочалку и мылко(там продаётся), а то они предлагают общественное🤦‍♀️
25 декабря 2019
Всем добрый день! Вчера съездили на замечательную экскурсию в Ялова Термаль. Нам очень понравилось, но это скорее поездка, чем экскурсия, единственное, погода подкачала, лил дождь, мы не прогулялись по парку после ванн, хорошо прогрелись и наплавались в бассейнах, был очень вкусный обед в красивом месте, часть пути был паром, обожаю море, мы довольны на все сто процентов!
6 декабря 2019
Это поездка, не экскурсия. Гид молчун - клещами тянули инфу. В термах...всё спорно. По мне так запущено. Пилинг-массаж отличный, испарения от воды приятные, плавание в бассейне с минеральной водой с видом на горы и лес - приятное. Не очень хорошо, что нет разделения на мужскую и женскую часть. Турки - едят глазами))). Если вас это не смущает - вэлком! Обед в горной деревушке вкусный. А кормление чаек на пароме туда-назад - классный аттракцион.
2 декабря 2019
Мало информации и заморочки с местом сбора, через Яну. Понравились источники, природа, ресторан, где обедали.
Ещё 3 отзыва

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