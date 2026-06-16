За два дня вы увидите главные достопримечательности региона, познакомитесь с его историей и природой, прогуляетесь по знаменитым долинам и сможете встретить рассвет среди воздушных шаров. Мы организуем трансферы, автобусные билеты, проживание и экскурсионную программу. Вам останется только наслаждаться путешествием и делать невероятные фотографии.
Описание экскурсии
День 1. Красный маршрут по Каппадокии
- Панорама Гёреме — знакомство с удивительными ландшафтами региона.
- Долина Любви — знаменитые скальные образования и одни из лучших фотолокаций Каппадокии.
- Долина Деврент (Долина Воображения) — природная галерея причудливых каменных фигур.
- Пашабаг (Долина монахов) — символ Каппадокии и знаменитые «каменные грибы».
- Музей под открытым небом Зельве — древнее поселение, высеченное в скалах.
- Крепость Учхисар — самая высокая обзорная точка региона.
- Обед в местном ресторане.
- Посещение гончарной мастерской и знакомство с традиционными ремёслами региона.
- Посещение кожевенной мастерской.
- Заселение в отель и свободное время.
День 2
- Утром желающие смогут отправиться на полёт на воздушном шаре или встретить рассвет на панорамной площадке с видом на сотни шаров.
- После завтрака — свободное время для прогулок и отдыха.
- По желанию можно присоединиться к дополнительным активностям: Зелёному маршруту, сафари на квадроциклах, конной прогулке или джип-сафари.
- Трансфер в аэропорт и перелёт обратно в Стамбул.
Во время путешествия вы узнаете:
- Как появились уникальные долины и скальные образования Каппадокии.
- Почему этот регион называют музеем под открытым небом.
- Как жили люди в скальных городах и монастырях много веков назад.
- Как развивались ремёсла Каппадокии и почему местная керамика известна во всём мире.
- Почему Каппадокия считается одним из лучших мест на планете для полётов на воздушных шарах.
Организационные детали
В стоимость включено:
- Авиаперелёт Стамбул — Каппадокия — Стамбул.
- Трансфер аэропорт — отель — аэропорт.
- Проживание в отеле 1 ночь.
- Завтрак.
- Обед во время экскурсии по Красному маршруту.
- Трансфер и входные билеты по программе Красного маршрута.
Дополнительно по желанию оплачиваются:
- Полёт на воздушном шаре.
- Дополнительные экскурсии и активности во второй день.
- Личные расходы.
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€590
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Стамбуле или аэропорт Стамбула (IST/SAW). Точное место и время встречи сообщим после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
Входит в следующие категории Стамбула
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