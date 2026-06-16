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Каппадокия за 2 дня: шары, долины и пещерные города

Уникальные пейзажи, подземные города, древние монастыри и смотровые площадки
За два дня вы увидите главные достопримечательности региона, познакомитесь с его историей и природой, прогуляетесь по знаменитым долинам и сможете встретить рассвет среди воздушных шаров. Мы организуем трансферы, автобусные билеты, проживание и экскурсионную программу. Вам останется только наслаждаться путешествием и делать невероятные фотографии.
Каппадокия за 2 дня: шары, долины и пещерные города
Каппадокия за 2 дня: шары, долины и пещерные города
Каппадокия за 2 дня: шары, долины и пещерные города

Описание экскурсии

День 1. Красный маршрут по Каппадокии

  • Панорама Гёреме — знакомство с удивительными ландшафтами региона.
  • Долина Любви — знаменитые скальные образования и одни из лучших фотолокаций Каппадокии.
  • Долина Деврент (Долина Воображения) — природная галерея причудливых каменных фигур.
  • Пашабаг (Долина монахов) — символ Каппадокии и знаменитые «каменные грибы».
  • Музей под открытым небом Зельве — древнее поселение, высеченное в скалах.
  • Крепость Учхисар — самая высокая обзорная точка региона.
  • Обед в местном ресторане.
  • Посещение гончарной мастерской и знакомство с традиционными ремёслами региона.
  • Посещение кожевенной мастерской.
  • Заселение в отель и свободное время.

День 2

  • Утром желающие смогут отправиться на полёт на воздушном шаре или встретить рассвет на панорамной площадке с видом на сотни шаров.
  • После завтрака — свободное время для прогулок и отдыха.
  • По желанию можно присоединиться к дополнительным активностям: Зелёному маршруту, сафари на квадроциклах, конной прогулке или джип-сафари.
  • Трансфер в аэропорт и перелёт обратно в Стамбул.

Во время путешествия вы узнаете:

  • Как появились уникальные долины и скальные образования Каппадокии.
  • Почему этот регион называют музеем под открытым небом.
  • Как жили люди в скальных городах и монастырях много веков назад.
  • Как развивались ремёсла Каппадокии и почему местная керамика известна во всём мире.
  • Почему Каппадокия считается одним из лучших мест на планете для полётов на воздушных шарах.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Авиаперелёт Стамбул — Каппадокия — Стамбул.
  • Трансфер аэропорт — отель — аэропорт.
  • Проживание в отеле 1 ночь.
  • Завтрак.
  • Обед во время экскурсии по Красному маршруту.
  • Трансфер и входные билеты по программе Красного маршрута.

Дополнительно по желанию оплачиваются:

  • Полёт на воздушном шаре.
  • Дополнительные экскурсии и активности во второй день.
  • Личные расходы.

С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€590
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель в Стамбуле или аэропорт Стамбула (IST/SAW). Точное место и время встречи сообщим после бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 92 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Входит в следующие категории Стамбула

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