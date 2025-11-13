Мои заказы

Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой

Полюбоваться городом контрастов с воды и почувствовать себя героем восточной сказки
Вы проплывёте между двумя континентами — Европой и Азией, полюбуетесь дворцами и древними особняками, увидите Девичью башню и крепость Румели Хисары.

Волшебство заката, огни вечернего города и изысканный ужин под звуки живой музыки — также в программе.
Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой© Ирина
Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой© Ирина
Магия заката на Босфоре: прогулка на яхте с ужином и музыкой© Ирина

Описание водной прогулки

Круиз на яхте по Босфору — романтичное путешествие между Европой и Азией на закате.

Панорамы вечернего Стамбула — Девичья башня, дворцы Долмабахче и Бейлербей, подвесные мосты, особняки на воде.

Ужин на борту — традиционные блюда турецкой кухни, десерты, чай и кофе. Возможность выбора алкогольного или безалкогольного меню.

Шоу-программа «Турецкая ночь» — восточные танцы, дервиши, национальный фольклор.

Танцы под живую музыку — в завершение вечера все желающие приглашаются на танцпол.

Организационные детали

  • Мы соблюдаем все меры безопасности, у капитана есть лицензия, на борту — спасательные жилеты
  • В стоимость всё включено
  • В меню входит: сезонный салат из свежих овощей и зелени; традиционные турецкие закуски; основное блюдо на выбор: рыба гриль, курица гриль или котлеты; десерт на выбор: сладости или фрукты; кофе по-турецки, чай
  • Алкоголь за дополнительную плату
  • Яхта двухпалубная. Верхняя палуба открыта для обзора. Нижняя закрыта — внутри всегда тепло
  • Вас будет сопровождать капитан из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 09:30 и 09:45

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети 8-12 лет€25
Дети до 7 лет€25
С алкоголем€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля (только туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 306 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Групповая прогулка на яхте по Босфору днём или на закате
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
33 отзыва
Водная прогулка
Групповая прогулка на яхте по Босфору
Почувствуйте магию Стамбула на яхте: пролив Босфор, дворцы и мосты ждут вас. Насладитесь закатом и откройте для себя новый взгляд на город
Начало: Тура у ресторана Би балык Каракёй
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
14 ноя в 16:00
€45 за человека
Приватная прогулка на яхте класса люкс по Босфору
На яхте
На яхте по Босфору
1 час
7 отзывов
Водная прогулка
Приватная прогулка на яхте по Босфору
Насладитесь роскошной прогулкой на яхте по Босфору, где вас ждут уникальные виды Стамбула и полное уединение. Без толп и суеты
Начало: У метро «Халич»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
€155 за всё до 10 чел.
Групповая яхтенная прогулка по Босфору днём или на закате
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
485 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия с аудиогидом по Босфору на яхте: впечатления и закат
Откройте для себя красоту Стамбула с воды, слушая истории о знаменитых достопримечательностях
Начало: Ориентир на ресторан Би Балык Каракой
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:00
Завтра в 14:00
14 ноя в 14:00
€45 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле