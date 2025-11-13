Вы проплывёте между двумя континентами — Европой и Азией, полюбуетесь дворцами и древними особняками, увидите Девичью башню и крепость Румели Хисары.
Волшебство заката, огни вечернего города и изысканный ужин под звуки живой музыки — также в программе.
Описание водной прогулки
Круиз на яхте по Босфору — романтичное путешествие между Европой и Азией на закате.
Панорамы вечернего Стамбула — Девичья башня, дворцы Долмабахче и Бейлербей, подвесные мосты, особняки на воде.
Ужин на борту — традиционные блюда турецкой кухни, десерты, чай и кофе. Возможность выбора алкогольного или безалкогольного меню.
Шоу-программа «Турецкая ночь» — восточные танцы, дервиши, национальный фольклор.
Танцы под живую музыку — в завершение вечера все желающие приглашаются на танцпол.
Организационные детали
- Мы соблюдаем все меры безопасности, у капитана есть лицензия, на борту — спасательные жилеты
- В стоимость всё включено
- В меню входит: сезонный салат из свежих овощей и зелени; традиционные турецкие закуски; основное блюдо на выбор: рыба гриль, курица гриль или котлеты; десерт на выбор: сладости или фрукты; кофе по-турецки, чай
- Алкоголь за дополнительную плату
- Яхта двухпалубная. Верхняя палуба открыта для обзора. Нижняя закрыта — внутри всегда тепло
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 09:30 и 09:45
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети 8-12 лет
|€25
|Дети до 7 лет
|€25
|С алкоголем
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля (только туристические районы)
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:15 и 19:30, в пятницу в 09:15, 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 306 туристов
Приветствуем вас, дорогие гости Стамбула! Мы — команда гидов с лицензией Министерства туризма, в совершенстве владеем русским языком и обладаем глубокими знаниями истории. С радостью покажем любимый город и раскроем его богатое прошлое.
