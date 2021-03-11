Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле

Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле

5
2 отзыва
Индивидуально
до 20 чел.
Этот час станет сказкой о восточной принцессе — с вами в главной роли.

А может, и с вашим принцем.

Около мечети Сулеймание, на крыше, которая облетела весь инстаграм, вы пофотографируетесь в красивых османских платьях.

Сразу после съемки у вас будет короткое видео для сторис, а через несколько дней вы получите множество фото, которые сохранят ваши воспоминания о Стамбуле.
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Крыша, чайки и Босфор! Фотосессия в османском стиле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Фотографии с топовой террасы Стамбула

🕌 Предприимчивые стамбульцы открыли чудесную фото-локацию на крыше: отсюда видно и захватывающую панораму Босфора, и величественную мечеть Сулеймание, которая изображена на эмблеме города. Вокруг кружатся чайки, рядом лежат котики — штатные статисты декораций восточного царства. Я пофотографирую вас в этом антураже и поймаю ваши счастливые эмоции в объектив профессиональной камеры.

👗 Для фотосессии вы выберете наряды в османском стиле из тех, которые предоставляет фото-локация (если подойдут размеры; также я могу поделиться сшитыми мной тематическими платьями). По желанию вы смените несколько образов. Перед фотосессией вы сможете переодеться и поправить макияж и прическу в удобной гримерной.

Организационные детали

  • В течение 1-5 дней после фотосессии вы получите 50-200 фотографий в цветокоррекции
  • Чай/кофе, используемые для антуража, предоставляются бесплатно и выпиваются вами в процессе съемки

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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O
11 мар 2021
Насыщенная программа, изумительные фотографии и отличное настроение Вам гарантированны!
О
29 сен 2020
Шикарный маршрут! Великолепная фотосессия в самой красивой и потрясающей локации Стамбула)! Мария, огромное спасибо за компанию. Незабываемые часы вместе с вами. Я бронировала фотосессию накануне вылета из Стамбула да еще и ночью, очень волновалась - за обратную связь, вдруг не подтвердите. Вы среагировали моментально). С вами комфортно и интересно - мои чувства после нескольких минут знакомства. На крышу есть очередь. За время ожидания не пропало ни одной минутки - мы успели сделать чудесные фото в "султанском" интерьере и лаундж зоне. А на самой крыше еще и пару-тройку видео)).. Прошло почти 3 месяца с этой фотосессии, а я до сих пор пересматриваю фото и видео. . потому что красиво))).. Маша, СПАСИБО))!!!

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