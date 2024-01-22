Прогуляться по старинным районам, побывать на восточном рынке и окунуться в манящий мир турецкой еды
На этой прогулке вы прочувствуете эту атмосферу: посмотрите на город с неожиданных ракурсов, отыщите следы Византии, увидите роскошные мечети и бедные районы с печным отоплением, побываете на аутентичном восточном рынке и попробуете особенные согревающие блюда и напитки.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€72
Описание
Что вас ожидает
На базарах всю зиму атмосфера кажется рождественской: в рано опускающихся сумерках ярче сияют лампы из цветного стекла и ещё аппетитнее кажется запах специй и жареного мяса. А съесть в холодный день тарелку горячего пряного турецкого супа — вообще ни с чем несравнимое удовольствие. Это путешествие по зимнему Стамбулу затронет все ваши органы чувств:
- Вы посмотрите на роскошные османские мечети и услышите удивительные истории об их создателе и его невероятных инженерных решениях.
- Мы поищем следы Византии в современном Стамбуле, зайдём в старинные византийские храмы и увидим чудом сохранившиеся мозаики.
- Нас ждут колоритные старые районы: в них нечасто оказываются путешественники и сохранился дух старого города.
- Мы прогуляемся по одному из самых интересных рынков, где продаются товары с юго-востока Турции. Там вы сможете попробовать ни на что не похожие сладости из Мардина и Сиирта и фисташковый кофе, разобраться в специях и познакомиться с дружелюбными жителями этого района.
- И, конечно, я открою для вас прекрасный мир турецкой еды. Пробовать её мы будем в совсем не туристических местах, а это значит, что там готовят очень вкусно, и мы не встретим завышенных цен. Блюда и напитки не просто вкусные: за ними стоит вековая история и опыт нескольких поколений. Вы сможете заказать зимние турецкие напитки, пряный мясной суп, кебаб, мясо барашка, которого запекают в «колодце» в течении 5-6 часов и многое другое.
- Будет и турецкий чай — в особенном месте. Мы будем пить его в крошечной чайной для своих возле печки, под сводами старинного акведука, на террасе с одним из лучших видов Стамбула.
Если вы любите фотографировать, на этой прогулке у вас будет масса возможностей — от старинных улиц и византийских храмов до разноцветных товаров на рынке. В конце экскурсии я обязательно дам вам полезные рекомендации, где лучше поесть и что купить в Стамбуле.
Достопримечательности по маршруту
Сиртский рынок — Акведук Валента — Византийские храмы Иисуса Пантократора и Святой Феодосии — Мечеть Сулеймание — старинный магазин, в котором продают Бозу — османское шоколадное кафе. И это далеко не весь список!
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Расходы на еду не включены в стоимость и зависят от того, какое количество блюд вы захотите попробовать. Ориентировочная сумма — до $25 на человека.
- Во время прогулки вас ждут приятные сюрпризы-угощения от гида. Если у вас есть пожелания или особые требования к рациону, гид постарается учесть их и скорректировать маршрут согласно вашим вкусам.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и воскресенье в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Везнеджилер»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и воскресенье в 12:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.