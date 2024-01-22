У зимнего Стамбула есть особое очарование, и в некоторых районах оно ощущается особенно сильно. На этой прогулке вы прочувствуете эту атмосферу: посмотрите на город с неожиданных ракурсов, отыщите следы Византии, увидите роскошные мечети и бедные районы с печным отоплением, побываете на аутентичном восточном рынке и попробуете особенные согревающие блюда и напитки.

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Описание

Что вас ожидает

На базарах всю зиму атмосфера кажется рождественской: в рано опускающихся сумерках ярче сияют лампы из цветного стекла и ещё аппетитнее кажется запах специй и жареного мяса. А съесть в холодный день тарелку горячего пряного турецкого супа — вообще ни с чем несравнимое удовольствие. Это путешествие по зимнему Стамбулу затронет все ваши органы чувств:

Вы посмотрите на роскошные османские мечети и услышите удивительные истории об их создателе и его невероятных инженерных решениях.

и услышите удивительные истории об их создателе и его невероятных инженерных решениях. Мы поищем следы Византии в современном Стамбуле , зайдём в старинные византийские храмы и увидим чудом сохранившиеся мозаики.

, зайдём в старинные византийские храмы и увидим чудом сохранившиеся мозаики. Нас ждут колоритные старые районы : в них нечасто оказываются путешественники и сохранился дух старого города.

: в них нечасто оказываются путешественники и сохранился дух старого города. Мы прогуляемся по одному из самых интересных рынков , где продаются товары с юго-востока Турции. Там вы сможете попробовать ни на что не похожие сладости из Мардина и Сиирта и фисташковый кофе, разобраться в специях и познакомиться с дружелюбными жителями этого района.

, где продаются товары с юго-востока Турции. Там вы сможете попробовать ни на что не похожие сладости из Мардина и Сиирта и фисташковый кофе, разобраться в специях и познакомиться с дружелюбными жителями этого района. И, конечно, я открою для вас прекрасный мир турецкой еды . Пробовать её мы будем в совсем не туристических местах, а это значит, что там готовят очень вкусно, и мы не встретим завышенных цен. Блюда и напитки не просто вкусные: за ними стоит вековая история и опыт нескольких поколений. Вы сможете заказать зимние турецкие напитки, пряный мясной суп, кебаб, мясо барашка, которого запекают в «колодце» в течении 5-6 часов и многое другое.

. Пробовать её мы будем в совсем не туристических местах, а это значит, что там готовят очень вкусно, и мы не встретим завышенных цен. Блюда и напитки не просто вкусные: за ними стоит вековая история и опыт нескольких поколений. Вы сможете заказать зимние турецкие напитки, пряный мясной суп, кебаб, мясо барашка, которого запекают в «колодце» в течении 5-6 часов и многое другое. Будет и турецкий чай — в особенном месте. Мы будем пить его в крошечной чайной для своих возле печки, под сводами старинного акведука, на террасе с одним из лучших видов Стамбула.

Если вы любите фотографировать, на этой прогулке у вас будет масса возможностей — от старинных улиц и византийских храмов до разноцветных товаров на рынке. В конце экскурсии я обязательно дам вам полезные рекомендации, где лучше поесть и что купить в Стамбуле.

Достопримечательности по маршруту

Сиртский рынок — Акведук Валента — Византийские храмы Иисуса Пантократора и Святой Феодосии — Мечеть Сулеймание — старинный магазин, в котором продают Бозу — османское шоколадное кафе. И это далеко не весь список!

Организационные детали