Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Групповая экскурсия в Стамбуле

Прогуляться по старинным районам, побывать на восточном рынке и окунуться в манящий мир турецкой еды

У зимнего Стамбула есть особое очарование, и в некоторых районах оно ощущается особенно сильно.

На этой прогулке вы прочувствуете эту атмосферу: посмотрите на город с неожиданных ракурсов, отыщите следы Византии, увидите роскошные мечети и бедные районы с печным отоплением, побываете на аутентичном восточном рынке и попробуете особенные согревающие блюда и напитки.
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Культурно-гастрономическое приключение в зимнем Стамбуле в мини-группе
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€72
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На базарах всю зиму атмосфера кажется рождественской: в рано опускающихся сумерках ярче сияют лампы из цветного стекла и ещё аппетитнее кажется запах специй и жареного мяса. А съесть в холодный день тарелку горячего пряного турецкого супа — вообще ни с чем несравнимое удовольствие. Это путешествие по зимнему Стамбулу затронет все ваши органы чувств:

  • Вы посмотрите на роскошные османские мечети и услышите удивительные истории об их создателе и его невероятных инженерных решениях.
  • Мы поищем следы Византии в современном Стамбуле, зайдём в старинные византийские храмы и увидим чудом сохранившиеся мозаики.
  • Нас ждут колоритные старые районы: в них нечасто оказываются путешественники и сохранился дух старого города.
  • Мы прогуляемся по одному из самых интересных рынков, где продаются товары с юго-востока Турции. Там вы сможете попробовать ни на что не похожие сладости из Мардина и Сиирта и фисташковый кофе, разобраться в специях и познакомиться с дружелюбными жителями этого района.
  • И, конечно, я открою для вас прекрасный мир турецкой еды. Пробовать её мы будем в совсем не туристических местах, а это значит, что там готовят очень вкусно, и мы не встретим завышенных цен. Блюда и напитки не просто вкусные: за ними стоит вековая история и опыт нескольких поколений. Вы сможете заказать зимние турецкие напитки, пряный мясной суп, кебаб, мясо барашка, которого запекают в «колодце» в течении 5-6 часов и многое другое.
  • Будет и турецкий чай — в особенном месте. Мы будем пить его в крошечной чайной для своих возле печки, под сводами старинного акведука, на террасе с одним из лучших видов Стамбула.

Если вы любите фотографировать, на этой прогулке у вас будет масса возможностей — от старинных улиц и византийских храмов до разноцветных товаров на рынке. В конце экскурсии я обязательно дам вам полезные рекомендации, где лучше поесть и что купить в Стамбуле.

Достопримечательности по маршруту

Сиртский рынок — Акведук Валента — Византийские храмы Иисуса Пантократора и Святой Феодосии — Мечеть Сулеймание — старинный магазин, в котором продают Бозу — османское шоколадное кафе. И это далеко не весь список!

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
  • Расходы на еду не включены в стоимость и зависят от того, какое количество блюд вы захотите попробовать. Ориентировочная сумма — до $25 на человека.
  • Во время прогулки вас ждут приятные сюрпризы-угощения от гида. Если у вас есть пожелания или особые требования к рациону, гид постарается учесть их и скорректировать маршрут согласно вашим вкусам.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник и воскресенье в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Везнеджилер»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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