Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое
И разумеется, сделаете покупки, которые вас точно не разочаруют: ведь на Египетском рынке есть буквально ВСЁ.
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Описание
Что вас ожидает
Краски и ароматы базара. Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара. Вы сможете попробовать оливки и сыры, выбрать пряности и специи. Присмотреть посуду, лампы из цветного стекла, платки тонкой работы и другие вещицы. А ещё мы разучим турецкие слова, которые помогут поторговаться на базаре и почувствовать себя местными!
Колоритные чайные и кофейни. Заглянем в чайную в армянском хане начала начала 20 века, где сохранилась красивая лестница в стиле модерн. В одной из старинных кофеен попробуем напиток из плодов дикой фисташки. И конечно, оценим правильный кофе по-турецки.
Искусные мечети. Чтобы немного отдохнуть в тишине от суеты базара, заглянем в две городские мечети. Вы оцените тонкую работу османских мастеров, инкрустацию перламутром и изящно расписанную изникскую керамику.
Та самая кухня. Чем себя побалуем? Может, великолепным кебабом с юго-востока Турции, пряным супом, булгуром с гранатовым соусом? Или пиде из небольшой пекарни, которая радует стамбульцев уже много десятилетий? А на сладкое попробуем фисташковый десерт с юго-востока Турции, хрустящую тыкву с соусом из кунжутной пасты тахини и кюнефе.
Эминёню: истории со всех концов света. В пути вы услышите о торговом районе Стамбула, куда стекались купцы со всего мира. О византийских церквях и османских мечетях, о евреях, греках, армянах, турках и других жителях Константинополя.
А ещё мы покажем вам 2 секретных местечка — руины древней византийской церкви и смотровую площадку с гидам на крыши базара!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены расходы на еду (стоит взять примерно 25 евро на человека), но вас ждут приятные сюрпризы от гида
- Во время или после прогулки с удовольствием поделимся рекомендациями и лайфхаками: как ориентироваться в городе, разобраться с транспортом, где что покупать, где поесть и т. д.
- Не стесняйтесь высказать свои пожелания перед экскурсией. По мере возможности гид обязательно подстроится её под ваши интересы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале Сиркеджи
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 13:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.