Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе

Погрузиться в стамбульский колорит, поторговаться на турецком и попробовать всё самое-самое-самое

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День на Рынке специй станет приключением, которое даст пищу для всех пяти чувств! Вы нырнёте в водоворот ароматов кофе, пряностей и лакомств. Заглянете на секретные смотровые, в старинные чайные и красивые мечети. Разучите несколько фраз на турецком.

И разумеется, сделаете покупки, которые вас точно не разочаруют: ведь на Египетском рынке есть буквально ВСЁ.
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Секреты Рынка специй: экспедиция в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Краски и ароматы базара. Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара. Вы сможете попробовать оливки и сыры, выбрать пряности и специи. Присмотреть посуду, лампы из цветного стекла, платки тонкой работы и другие вещицы. А ещё мы разучим турецкие слова, которые помогут поторговаться на базаре и почувствовать себя местными!

Колоритные чайные и кофейни. Заглянем в чайную в армянском хане начала начала 20 века, где сохранилась красивая лестница в стиле модерн. В одной из старинных кофеен попробуем напиток из плодов дикой фисташки. И конечно, оценим правильный кофе по-турецки.

Искусные мечети. Чтобы немного отдохнуть в тишине от суеты базара, заглянем в две городские мечети. Вы оцените тонкую работу османских мастеров, инкрустацию перламутром и изящно расписанную изникскую керамику.

Та самая кухня. Чем себя побалуем? Может, великолепным кебабом с юго-востока Турции, пряным супом, булгуром с гранатовым соусом? Или пиде из небольшой пекарни, которая радует стамбульцев уже много десятилетий? А на сладкое попробуем фисташковый десерт с юго-востока Турции, хрустящую тыкву с соусом из кунжутной пасты тахини и кюнефе.

Эминёню: истории со всех концов света. В пути вы услышите о торговом районе Стамбула, куда стекались купцы со всего мира. О византийских церквях и османских мечетях, о евреях, греках, армянах, турках и других жителях Константинополя.

А ещё мы покажем вам 2 секретных местечка — руины древней византийской церкви и смотровую площадку с гидам на крыши базара!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены расходы на еду (стоит взять примерно 25 евро на человека), но вас ждут приятные сюрпризы от гида
  • Во время или после прогулки с удовольствием поделимся рекомендациями и лайфхаками: как ориентироваться в городе, разобраться с транспортом, где что покупать, где поесть и т. д.
  • Не стесняйтесь высказать свои пожелания перед экскурсией. По мере возможности гид обязательно подстроится её под ваши интересы.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в среду в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале Сиркеджи
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 13:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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