День на Рынке специй станет приключением, которое даст пищу для всех пяти чувств! Вы нырнёте в водоворот ароматов кофе, пряностей и лакомств. Заглянете на секретные смотровые, в старинные чайные и красивые мечети. Разучите несколько фраз на турецком. И разумеется, сделаете покупки, которые вас точно не разочаруют: ведь на Египетском рынке есть буквально ВСЁ.

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Описание

Что вас ожидает

Краски и ароматы базара. Мы станем вашими проводниками в мир настоящего восточного базара. Вы сможете попробовать оливки и сыры, выбрать пряности и специи. Присмотреть посуду, лампы из цветного стекла, платки тонкой работы и другие вещицы. А ещё мы разучим турецкие слова, которые помогут поторговаться на базаре и почувствовать себя местными!

Колоритные чайные и кофейни. Заглянем в чайную в армянском хане начала начала 20 века, где сохранилась красивая лестница в стиле модерн. В одной из старинных кофеен попробуем напиток из плодов дикой фисташки. И конечно, оценим правильный кофе по-турецки.

Искусные мечети. Чтобы немного отдохнуть в тишине от суеты базара, заглянем в две городские мечети. Вы оцените тонкую работу османских мастеров, инкрустацию перламутром и изящно расписанную изникскую керамику.

Та самая кухня. Чем себя побалуем? Может, великолепным кебабом с юго-востока Турции, пряным супом, булгуром с гранатовым соусом? Или пиде из небольшой пекарни, которая радует стамбульцев уже много десятилетий? А на сладкое попробуем фисташковый десерт с юго-востока Турции, хрустящую тыкву с соусом из кунжутной пасты тахини и кюнефе.

Эминёню: истории со всех концов света. В пути вы услышите о торговом районе Стамбула, куда стекались купцы со всего мира. О византийских церквях и османских мечетях, о евреях, греках, армянах, турках и других жителях Константинополя.

А ещё мы покажем вам 2 секретных местечка — руины древней византийской церкви и смотровую площадку с гидам на крыши базара!

Организационные детали