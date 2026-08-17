Вы пересечёте Босфор, окажетесь сразу на двух континентах, увидите Стамбул с воды и с суши, познакомитесь с историей Османской империи и современной Турции. За один день почувствуете ритм города, где Восток встречается с Западом, а древние памятники соседствуют с настоящим.

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Описание экскурсии

Встреча и круиз по Босфору. За завтраком гид расскажет, как небольшой византийский город превратился в столицу Византийской и Османской империй и почему Босфор стал ключом к его процветанию.

Дворец Бейлербей. На азиатском берегу вы посетите бывшую летнюю резиденцию османских султанов, а мы расскажем, как была устроена жизнь правителей империи.

Мечеть Чамлыджа. Вы осмотрите крупнейшую мечеть страны и полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки. Поговорим о современной Турции и развитии Стамбула.

Продолжение круиза. Вы пообедаете на борту и узнаете, чем отличаются европейская и азиатская части Стамбула и как они дополняют друг друга.

Холм Пьер Лоти. Подниметесь на канатной дороге к панорамным видам Золотого Рога.

Организационные детали