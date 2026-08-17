Вы пересечёте Босфор, окажетесь сразу на двух континентах, увидите Стамбул с воды и с суши, познакомитесь с историей Османской империи и современной Турции.
За один день почувствуете ритм города, где Восток встречается с Западом, а древние памятники соседствуют с настоящим.
За один день почувствуете ритм города, где Восток встречается с Западом, а древние памятники соседствуют с настоящим.
Описание экскурсии
Встреча и круиз по Босфору. За завтраком гид расскажет, как небольшой византийский город превратился в столицу Византийской и Османской империй и почему Босфор стал ключом к его процветанию.
Дворец Бейлербей. На азиатском берегу вы посетите бывшую летнюю резиденцию османских султанов, а мы расскажем, как была устроена жизнь правителей империи.
Мечеть Чамлыджа. Вы осмотрите крупнейшую мечеть страны и полюбуетесь панорамой города со смотровой площадки. Поговорим о современной Турции и развитии Стамбула.
Продолжение круиза. Вы пообедаете на борту и узнаете, чем отличаются европейская и азиатская части Стамбула и как они дополняют друг друга.
Холм Пьер Лоти. Подниметесь на канатной дороге к панорамным видам Золотого Рога.
Организационные детали
- В стоимость входят: завтрак и обед на борту, чай, питьевая вода, трансфер между локациями, поездка на канатной дороге
- Дополнительно можно приобрести напитки и снеки на корабле
- На борту есть спасжилеты, перед началом экскурсии проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сухайло — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — агентство, которое знакомит путешественников со Стамбулом спокойно и с вниманием к деталям. Для нас важно не просто показать город, а помочь почувствовать его атмосферу, ритм и характер. Экскурсии проводят
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