Предлагаем вам начать ваше идеальное Стамбульское утро с завтрака на сказочном корабле, проплывая между Европой и Азией, любуясь прекрасными видами и наслаждаясь турецким завтраком со множеством закусок в маленьких тарелочках

Получите заряд позитива на день вкусный завтрак и много красивых фото, совместить прекрасные виды и настоящи турецкий завтрак, что может быть лучше?

Что вас ждет:

Трансфер из вашего отеля до коробля, на палубе для вас будет накрыт завтрак:

Холодные закуски:

Сырная тарелка (Сыр Эзине, Антакский струнный сыр, Антакский вяленный сыр "косичка") черные маслины, измельченные антакские зеленые оливки в соусе, паста из цуккини со сцеженным йогуртом, Мухаммара (соус из красного перца и грецких орехов), варенье из свежих грецких орехов, джем из хрустящей тыквы, вишневое варенье, сливки с медом, помидоры черри и молодые огуры в гранатовом соусе, антакское сливочное масло, аджика "по-антакски"

Горячие блюда:

Запеченные сосиски в соусе, яйца с сыром "по-антакски",запеченный антакский сыр со сливочным маслом и чесноком, хлеб на закваске

Напитки:

Бутилированная вода, чай, свежевыжатый апельсиновый сок, турецкий кофе, фильтрованный кофе, эспрессо, латте, каппучино на выбор

На корабле так же есть фотозоны