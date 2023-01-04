Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)

Морская прогулка по Босфору с Завтраком

Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Морская прогулка по Босфору с Завтраком (трансфер из вашего отеля)
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает 🤩

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей и Бебек
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам начать ваше идеальное Стамбульское утро с завтрака на сказочном корабле, проплывая между Европой и Азией, любуясь прекрасными видами и наслаждаясь турецким завтраком со множеством закусок в маленьких тарелочках
Получите заряд позитива на день вкусный завтрак и много красивых фото, совместить прекрасные виды и настоящи турецкий завтрак, что может быть лучше?

Что вас ждет:

Трансфер из вашего отеля до коробля, на палубе для вас будет накрыт завтрак:

Холодные закуски:

Сырная тарелка (Сыр Эзине, Антакский струнный сыр, Антакский вяленный сыр "косичка") черные маслины, измельченные антакские зеленые оливки в соусе, паста из цуккини со сцеженным йогуртом, Мухаммара (соус из красного перца и грецких орехов), варенье из свежих грецких орехов, джем из хрустящей тыквы, вишневое варенье, сливки с медом, помидоры черри и молодые огуры в гранатовом соусе, антакское сливочное масло, аджика "по-антакски"

Горячие блюда:

Запеченные сосиски в соусе, яйца с сыром "по-антакски",запеченный антакский сыр со сливочным маслом и чесноком, хлеб на закваске

Напитки:

Бутилированная вода, чай, свежевыжатый апельсиновый сок, турецкий кофе, фильтрованный кофе, эспрессо, латте, каппучино на выбор

На корабле так же есть фотозоны

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель (только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай, Таксим, Шишли, Бешикташ)
  • Неограниченный завтрак
  • Напитки
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отелей других районов не входящих в список
Где начинаем и завершаем?
Начало: на ресепшн вашего отеля
Завершение: причал Эминеню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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