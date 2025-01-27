Мотоприключение в Стамбуле

Поймать ветер и открыть для себя город с новой стороны - без пробок и суеты
Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие на мотоцикле — для тех, кто ценит свободу передвижения и любит приключения. Вы насладитесь красотой древних крепостей, церквей и мечетей. Полюбуетесь панорамами Босфора, Азии и Мраморного моря. Окунётесь в атмосферу исторической части города. И конечно, увидите его скрытые жемчужины.
5
4 отзыва
Мотоприключение в Стамбуле
Мотоприключение в Стамбуле
Мотоприключение в Стамбуле
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Сарайбурну

Вам откроется отличный вид на Босфор, Азию, Европу и Мраморное море. Вы ощутите всю мощь и красоту Стамбула и узнаете о стратегическом значении пролива как важного торгового пути.

Едикуле

Рассмотрим древнюю крепость, некогда бывшую тюрьмой. И обсудим, как крепостные стены защищали город на протяжении веков и почему до сих пор остаются символом силы.

Музей Карие

Вы увидите уникальный памятник византийского искусства. И полюбуетесь прекрасно сохранившимися мозаиками и фресками — одними из лучших образцов того периода.

Балат и Фенер

Прокатимся по старинным стамбульским районам и посмотрим на исторические здания и яркие дома. Я расскажу о различных общинах, которые жили в этих районах, их влиянии на архитектуру и культуру города.

Галатский мост

Вы насладитесь видом на Золотой Рог — одно из самых известных мест Стамбула. А ещё поговорим о роли города в качестве столицы трёх империй. И о том, как Стамбул сохраняет своё культурное наследие и остаётся мостом между Востоком и Западом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на мотоцикле Husqvarna Svartpilen 250
  • Я выдам вам шлем и мотоциклетные перчатки
  • Ограничение по весу — 90 кг
  • Вход в Карие оплачивается дополнительно — €25 за человека

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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27 янв 2025
Замечательное путешествие по Стамбулу подарило мне массу новых приятных впечатлений, я открыла для себя много нового! И все это благодаря моему гиду Руслану. Я осталась очень доволена экскурсией, Руслан очень классный рассказчик, спасибо за красивые фотографии и видео.
Замечательное путешествие по Стамбулу подарило мне массу новых приятных впечатлений, я открыла для себя много нового!Замечательное путешествие по Стамбулу подарило мне массу новых приятных впечатлений, я открыла для себя много нового!
С
19 ноя 2024
Безумно понравилась поездка, Руслан прекрасно разбирается в истории, знает каждый уголочек города, очень аккуратно водит, делает красивые фотографии, рекомендую гида, прокатитесь с ветерком по набережной и посмотрите на город вместе с местным жителем, это всегда лучший способ прочувствовать местный колорит 👋
Оксана
25 окт 2024
Хочу выразить благодарность Руслану за восхитительную экскурсию, в которой я ощущала Стамбул всеми 6 органами чувств!! С удовольствием отмечу глубокие исторические знания и любовь к предмету, которые раскрываются в понятном
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образно-красивом и богатом повествовании! Вкупе с личной мужской харизмой и интеллигентной чуткостью экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила шлейф вкусно-нового ощущения Стамбула, масштаб и неприступность Константинополя, разнообразие вкусов/ароматов/архитектурных форм/цветовых решений, энергетики и местного населения, различных районов и замысловатых улочек, величавых хранителей знаний разных веков -храмов! Это по истине лучшее путешествие, чтобы ощутить, вдохнуть, попробовать на вкус и с радостью созерцать многоликий Стамбул. От всей души рекомендую испытать это состояние невероятного ощущения дыхания и жизни роскошного, величественного и неповторимого города в сопровождении лучшего гида!

Гузель
22 окт 2024
спешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на все основные достопримечательности и что самое интересное, он очень все интересно рассказывает, от рассказов бегут
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мурашки. Но а больше мне всего понравилось, что Руслан может отвезти туда, куда ты захочешь. мы посетили колоритные места и сделали потрясающие фото, мало того что Руслан супер гид, он ещё невероятно отличный фотограф. Я рекомендую всем с ветерком прокатиться по Стамбулу. И ещё я хочу отметить заботливость Руслана, он привёз с собой ветровку и было совсем не холодно перчатки и шлем. Я буду долго вспоминать нашу поездку, спасибо тебе Руслан и компании трипстер за интереснейшие экскурсии, которые дарят людям радость и ощущение счастья ♥️

спешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на всеспешу поделиться впечатлениями от экскурсии с Русланом. На мотоцикле это особенный вайб, Руслан отвёз на все

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