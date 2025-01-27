Описание экскурсии
Сарайбурну
Вам откроется отличный вид на Босфор, Азию, Европу и Мраморное море. Вы ощутите всю мощь и красоту Стамбула и узнаете о стратегическом значении пролива как важного торгового пути.
Едикуле
Рассмотрим древнюю крепость, некогда бывшую тюрьмой. И обсудим, как крепостные стены защищали город на протяжении веков и почему до сих пор остаются символом силы.
Музей Карие
Вы увидите уникальный памятник византийского искусства. И полюбуетесь прекрасно сохранившимися мозаиками и фресками — одними из лучших образцов того периода.
Балат и Фенер
Прокатимся по старинным стамбульским районам и посмотрим на исторические здания и яркие дома. Я расскажу о различных общинах, которые жили в этих районах, их влиянии на архитектуру и культуру города.
Галатский мост
Вы насладитесь видом на Золотой Рог — одно из самых известных мест Стамбула. А ещё поговорим о роли города в качестве столицы трёх империй. И о том, как Стамбул сохраняет своё культурное наследие и остаётся мостом между Востоком и Западом.
Организационные детали
- Поездка проходит на мотоцикле Husqvarna Svartpilen 250
- Я выдам вам шлем и мотоциклетные перчатки
- Ограничение по весу — 90 кг
- Вход в Карие оплачивается дополнительно — €25 за человека