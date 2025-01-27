Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие на мотоцикле — для тех, кто ценит свободу передвижения и любит приключения. Вы насладитесь красотой древних крепостей, церквей и мечетей. Полюбуетесь панорамами Босфора, Азии и Мраморного моря. Окунётесь в атмосферу исторической части города. И конечно, увидите его скрытые жемчужины.

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Описание экскурсии

Сарайбурну

Вам откроется отличный вид на Босфор, Азию, Европу и Мраморное море. Вы ощутите всю мощь и красоту Стамбула и узнаете о стратегическом значении пролива как важного торгового пути.

Едикуле

Рассмотрим древнюю крепость, некогда бывшую тюрьмой. И обсудим, как крепостные стены защищали город на протяжении веков и почему до сих пор остаются символом силы.

Музей Карие

Вы увидите уникальный памятник византийского искусства. И полюбуетесь прекрасно сохранившимися мозаиками и фресками — одними из лучших образцов того периода.

Балат и Фенер

Прокатимся по старинным стамбульским районам и посмотрим на исторические здания и яркие дома. Я расскажу о различных общинах, которые жили в этих районах, их влиянии на архитектуру и культуру города.

Галатский мост

Вы насладитесь видом на Золотой Рог — одно из самых известных мест Стамбула. А ещё поговорим о роли города в качестве столицы трёх империй. И о том, как Стамбул сохраняет своё культурное наследие и остаётся мостом между Востоком и Западом.

Организационные детали