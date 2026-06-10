Прогулка начнётся у берегов Мраморного моря и продолжится через воды Золотого Рога в Босфор — пролив, который веками определял судьбу Стамбула.
С палубы откроются величественные панорамы — дворцы, старинные особняки и мосты, что соединяют части света. Вы угоститесь чаем и закусками, а наш аудиогид расскажет самое интересное.
С палубы откроются величественные панорамы — дворцы, старинные особняки и мосты, что соединяют части света. Вы угоститесь чаем и закусками, а наш аудиогид расскажет самое интересное.
Описание аудиогида
Вы пройдёте вдоль знаковых мест Босфора. Среди них:
- Золотой Рог — живописная бухта, где начиналась история Константинополя.
- Галатская башня — средневековый символ города, что возвышается над европейским берегом.
- дворец Долмабахче — парадная резиденция османских султанов 19 века.
- район Ортакёй и мечеть у воды — одно из самых фотогеничных мест Босфора.
- мосты — современные символы связи Европы и Азии.
- дворец Бейлербейи — изящная летняя резиденция на азиатском берегу.
- крепость Румелихисар — стратегическое сооружение, которое контролировало пролив.
- старинные виллы и особняки вдоль берегов — следы роскошной жизни прошлых эпох.
На борту для вас:
- лёгкие закуски и сезонные фрукты.
- чай, кофе и вода.
- аудиогид на нескольких языках — вам понадобятся смартфон и наушники.
Организационные детали
- Закуски, напитки и аудиогид включены в стоимость. Ссылку на аудиогид мы пришлём вам накануне путешествия.
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку.
- С вами будет опытный капитан.
ежедневно в 09:00
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пристани Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Наше агентство занимается организацией путешествий более 10 лет. В команде работают лучшие профессиональные лицензированные гиды. Обратитесь к нам — и мы подберём для вас опытного проверенного гида и интересные экскурсии.
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