Район Анадолу Хисары — свидетель многовековой истории.
Всё здесь, начиная от кладбища 600-летней давности и заканчивая изящным мостиком через Кючюксу, напоминает о прекрасном прошлом Османской империи. При этом квартал не оторван от современности — в нём всё гармонично и уравновешено. Если вы устали от шумных толп и классических локаций — добро пожаловать в Анадолу Хисары!
Всё здесь, начиная от кладбища 600-летней давности и заканчивая изящным мостиком через Кючюксу, напоминает о прекрасном прошлом Османской империи. При этом квартал не оторван от современности — в нём всё гармонично и уравновешено. Если вы устали от шумных толп и классических локаций — добро пожаловать в Анадолу Хисары!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы увидим крепость Анадолу Хисары, давшую название району. Я поделюсь с вами историей о падишахе Баязиде и его несостоявшихся планах покорения Константинополя.
- Посетим летнюю резиденцию османских султанов — дворец Кючюксу с огромным садом.
- Пройдём по атмосферным улочкам с османскими особняками, а также по уютной набережной Босфора.
- Прервёмся на обед в одном из кафе, которыми усыпаны берега речки Гёксу. Будем наблюдать, как мимо проплывают многочисленные яхты, катера и лодочки.
- На прогулке я расскажу о культуре и быте османской знати. Объясню, почему этот район любят олигархи. А ещё вспомним, какие сериалы снимали в крепости и многочисленных кафе.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются общий билет во дворец и сад Кючюксу — 200 лир за чел. и обед — по желанию. Дворец и сад закрыты для посещения по понедельникам и четвергам.
- Маршрут проходит по холмистой местности недалеко от побережья. Рекомендую взять с собой тёплую одежду и надеть удобную спортивную обувь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе пристани Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 36 туристов
Привет, я Татьяна. Больше 8 лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в Стамбул по любви — но не к мужчине, а к городу. Поменяла Неву на Босфор, о чём никогдаЗадать вопрос
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