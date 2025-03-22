Татьяна — ваш гид в Стамбуле

Провела экскурсии для 36 туристов

читать дальше не жалела. Люблю показывать любимый город так, как вижу его я: не просто цифры и фамилии, а интересные истории, небанальные и атмосферные места. На прогулках у меня не скучно. Индивидуальный подход к каждому гостю гарантирован. Возможно совмещение прогулки с фотосессией или шоппингом. Консультирую как туристов, так и эмигрантов.

Привет, я Татьяна. Больше 8 лет назад я переехала из Санкт-Петербурга в Стамбул по любви — но не к мужчине, а к городу. Поменяла Неву на Босфор, о чём никогда