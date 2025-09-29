Я покажу вам места, которые обычно не включены в экскурсионные программы. Вы заглянете в мечеть Шехзаде 16 века и церковь Одного дня.
Побываете в самом сердце византийской столицы и прогуляетесь по самому большому торговому центру Османского царства. А ещё — прокатитесь по Босфору на кораблике.
Описание экскурсии
- Район Чемберлиташ. Находится на месте бывшего Константинополя — в самом его центре, где располагался Форум.
- Мечеть Шехзаде 16 века. Была построена по заказу Сулеймана Великолепного в память о сыне Шехзаде Мехмеде. Рядом с мечетью находится колонна, которая обозначала центр Османского Стамбула.
- Церковь Пантократора. Во времена Византии она являлась второй по размеру церковью после Св. Софии. Здесь были похоронены правители двух византийских династий. Также в этом здании находится дошедшее до наших дней водохранилище (цистерна). Оно открыто для посещения. Если захотите и будет открыто, зайдём внутрь.
- Мечеть Сулеймание. До 2019 года была самой большой мечетью в Стамбуле. На её территории находится усыпальница султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.
- Гранд базар. Самый большой торговый центр Османской империи. Сейчас здесь около 3500 магазинов, где можно приобрести сувениры, антиквариат, изделия из кожи, керамики, дерева.
- Акведук Валента. Возведён в 368–378 годах по указанию Римского императора Валента. Был важной частью водопроводной системы Константинополя. Раньше его длина составляла 1 км, до наших дней сохранилось 625 м.
- Прогулка по Босфору. С воды вы полюбуетесь на османские дворцы и летние резиденции султанов, рассмотрите мечеть Ортакёй и Девичью башню. И многое другое!
Вы узнаете:
- Как жили обычные люди и аристократы в Стамбуле во времена Византии и Османской империи.
- Что заимствовала Османская империя от Византии, что у них общего и чем они различаются.
- Как эти империи повлияли на развитие человечества.
- Где лучше всего ощущается исторический дух Стамбула.
Организационные детали
- Женщинам понадобится платок, чтобы зайти в мечеть.
- По воскресеньям гранд базар закрыт. Вместо него мы посетим Египетский рынок.
- Отдельно оплачивается вход в цистерну Пантократора — $8 за чел. и прогулка на кораблике — $7 за чел.
в понедельник в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 107 туристов
Я профессиональный гид-историк. Вырос в Стамбуле и очень хорошо знаю этот город. Вы получите удовольствие, изучая со мной красоты Стамбула!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывах
Гуляли по городу с Эргювеном (Евгением) 23 сентября 2025. Отличная прогулка получилась!!!! 💯 Профессиональный гид с великолепным знанием материала и хорошей подачей провел нас по интересному маршруту, где почти в
Я в Стамбуле третий раз. Все основные достопримечательности уже изучены, поэтому хотелось чего-то уникального и аутентичного - того, что не увидеть и не узнать во время туров, приобретенных в местных
Женя отличный гид! Много информации продает. Ответил на все вопросы. Показал пару мест скрытых от туристического глаза с интересными историями)
Женя, спасибо за прекрасную экскурсию!! И ща угощение с великолепнейшим видом!
Брали экскурсию у Жени, остались очень довольны! Пешая экскурсия по Стамбулу длилась более 3 часов которые пролетели незаметно. Посетили как популярные туристические места, так и старинные улочки, который не каждый
Посетила данную экскурсию с очень талантливым экскурсоводам Женей. Локации были и топовые и «не ходовые туристами», что является большим плюсом. Посетили мечети и храмы, что для меня было очень важно.
Евгений - потрясающий гид и очень интересный человек! Никуда нас не торопил, показал много красивых и необычных, действительно «нетуристических» мест, которые мы бы никогда без него не нашли или не
