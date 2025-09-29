Честно говоря, от скуки зашла на Трипстер и, как оказалось, вытянула золотой билет! Теперь это мое лучшее впечатление и воспоминание о Стамбуле!

Женя - потрясающий гид (а путешествую я много и по опыту знаю, что на 90% экскурсий умереть можно от скуки). Это человек с огромным багажом знаний, который не просто рассказывает про историю какого-то города, а погружает в него с головой! Тут важно все: и идеально составленный маршрут (расстояние приличное, но усталости я вообще не почувствовала), и изумительно подобранная выборка мест, куда не попадешь просто так, и прекрасная подача материала, и вообще Женя такой хороший собеседник, который ответит на любые вопросы и поддержит любые темы!

У меня получилось духовное погружение в культуру города - я его не просто узнала, я его почувствовала. Мы посетили действительно священные для христианской и мусульманской религии места с богатой историей - по-настоящему «намоленные». Если все остальное, что можно встретить во время экскурсий в Стамбуле, это беготня и очереди, то экскурсия с Женей - это то, что позволит Стамбулу стать городом вашей Души ❤️. Во всех посещенных местах мощнейшая энергетика, я вообще перестала думать о суете будней и своих проблемах. Тут для каждого что-то свое. Я думаю, что эту экскурсию очень уместно будет назвать паломничеством - причем совершенно не важно, во что вы верите и верите ли вообще. Еще здесь будет и Гранд Базар (а с гидом по нему намного интереснее и комфортнее гулять, чем в одиночку), и улочки Балата, да и вообще много всего, о чем лучше не читать, а видеть своими глазами и чувствовать - запахи, атмосферу, населяющих Стамбул удивительных людей.

Если мне что-то нравится, я могу говорить об этом бесконечно, поэтому остановлю себя в желании рассказать все-все-все. Скажу одно - изначально я не любитель экскурсий, потому что и сама подрабатывала помощником гида в известной московской туристической компании, и была на многих экскурсиях, из которых не вынесла для себя ничего - в разных странах, в разных форматах, на разные темы. Но сегодня было нечто - я бы с удовольствием пережила этот день еще раз. Так что, друзья, могу со всей ответственностью вам сказать: вы не были ни в каком Стамбуле, если не прогулялись по нему с Женей!