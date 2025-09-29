Неизвестный Константинополь, Османский Стамбул и Босфор

Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Я покажу вам места, которые обычно не включены в экскурсионные программы. Вы заглянете в мечеть Шехзаде 16 века и церковь Одного дня.

Побываете в самом сердце византийской столицы и прогуляетесь по самому большому торговому центру Османского царства. А ещё — прокатитесь по Босфору на кораблике.
Описание экскурсии

  • Район Чемберлиташ. Находится на месте бывшего Константинополя — в самом его центре, где располагался Форум.
  • Мечеть Шехзаде 16 века. Была построена по заказу Сулеймана Великолепного в память о сыне Шехзаде Мехмеде. Рядом с мечетью находится колонна, которая обозначала центр Османского Стамбула.
  • Церковь Пантократора. Во времена Византии она являлась второй по размеру церковью после Св. Софии. Здесь были похоронены правители двух византийских династий. Также в этом здании находится дошедшее до наших дней водохранилище (цистерна). Оно открыто для посещения. Если захотите и будет открыто, зайдём внутрь.
  • Мечеть Сулеймание. До 2019 года была самой большой мечетью в Стамбуле. На её территории находится усыпальница султана Сулеймана Великолепного и Роксоланы.
  • Гранд базар. Самый большой торговый центр Османской империи. Сейчас здесь около 3500 магазинов, где можно приобрести сувениры, антиквариат, изделия из кожи, керамики, дерева.
  • Акведук Валента. Возведён в 368–378 годах по указанию Римского императора Валента. Был важной частью водопроводной системы Константинополя. Раньше его длина составляла 1 км, до наших дней сохранилось 625 м.
  • Прогулка по Босфору. С воды вы полюбуетесь на османские дворцы и летние резиденции султанов, рассмотрите мечеть Ортакёй и Девичью башню. И многое другое!

Вы узнаете:

  • Как жили обычные люди и аристократы в Стамбуле во времена Византии и Османской империи.
  • Что заимствовала Османская империя от Византии, что у них общего и чем они различаются.
  • Как эти империи повлияли на развитие человечества.
  • Где лучше всего ощущается исторический дух Стамбула.

Организационные детали

  • Женщинам понадобится платок, чтобы зайти в мечеть.
  • По воскресеньям гранд базар закрыт. Вместо него мы посетим Египетский рынок.
  • Отдельно оплачивается вход в цистерну Пантократора — $8 за чел. и прогулка на кораблике — $7 за чел.

в понедельник в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Чемберлиташ
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя
Женя — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 107 туристов
Я профессиональный гид-историк. Вырос в Стамбуле и очень хорошо знаю этот город. Вы получите удовольствие, изучая со мной красоты Стамбула!

Отзывы и рейтинг

Светлана
Гуляли по городу с Эргювеном (Евгением) 23 сентября 2025. Отличная прогулка получилась!!!! 💯 Профессиональный гид с великолепным знанием материала и хорошей подачей провел нас по интересному маршруту, где почти в
каждой точке нас ожидали открытия. Гранд базар, университет, Мечеть Сулеймание, церковь Пантократа, прогулка на кораблике по Босфору. Это основной костяк маршрута и огромное множество казалось бы небольших деталей, но дающих возможность составить полное мнение об ушедших империях и современной жизни горожан. Местный продовольственный рынок и уличный столб, символизирующий центр Османской империи, рассказ о том, как османы решили вопрос благотворительности и своеобразное "бюро находок" из древности.
Эргювен, как настоящий джентльмен, сделал остановку в хорошем кафе с видом на Сулимайние, когда наша дамская команда проголодалась и потребовала дозаправки. И не посмотрел на течение времени экскурсии, она у нас длилась гораздо дольше заявленного времени.
В общем, остались очень довольны!
Рекомендую однозначно!!!!

Елизавета
Я в Стамбуле третий раз. Все основные достопримечательности уже изучены, поэтому хотелось чего-то уникального и аутентичного - того, что не увидеть и не узнать во время туров, приобретенных в местных
агентствах и ориентированных на массы.
Честно говоря, от скуки зашла на Трипстер и, как оказалось, вытянула золотой билет! Теперь это мое лучшее впечатление и воспоминание о Стамбуле!
Женя - потрясающий гид (а путешествую я много и по опыту знаю, что на 90% экскурсий умереть можно от скуки). Это человек с огромным багажом знаний, который не просто рассказывает про историю какого-то города, а погружает в него с головой! Тут важно все: и идеально составленный маршрут (расстояние приличное, но усталости я вообще не почувствовала), и изумительно подобранная выборка мест, куда не попадешь просто так, и прекрасная подача материала, и вообще Женя такой хороший собеседник, который ответит на любые вопросы и поддержит любые темы!
У меня получилось духовное погружение в культуру города - я его не просто узнала, я его почувствовала. Мы посетили действительно священные для христианской и мусульманской религии места с богатой историей - по-настоящему «намоленные». Если все остальное, что можно встретить во время экскурсий в Стамбуле, это беготня и очереди, то экскурсия с Женей - это то, что позволит Стамбулу стать городом вашей Души ❤️. Во всех посещенных местах мощнейшая энергетика, я вообще перестала думать о суете будней и своих проблемах. Тут для каждого что-то свое. Я думаю, что эту экскурсию очень уместно будет назвать паломничеством - причем совершенно не важно, во что вы верите и верите ли вообще. Еще здесь будет и Гранд Базар (а с гидом по нему намного интереснее и комфортнее гулять, чем в одиночку), и улочки Балата, да и вообще много всего, о чем лучше не читать, а видеть своими глазами и чувствовать - запахи, атмосферу, населяющих Стамбул удивительных людей.
Если мне что-то нравится, я могу говорить об этом бесконечно, поэтому остановлю себя в желании рассказать все-все-все. Скажу одно - изначально я не любитель экскурсий, потому что и сама подрабатывала помощником гида в известной московской туристической компании, и была на многих экскурсиях, из которых не вынесла для себя ничего - в разных странах, в разных форматах, на разные темы. Но сегодня было нечто - я бы с удовольствием пережила этот день еще раз. Так что, друзья, могу со всей ответственностью вам сказать: вы не были ни в каком Стамбуле, если не прогулялись по нему с Женей!

В
Женя отличный гид! Много информации продает. Ответил на все вопросы. Показал пару мест скрытых от туристического глаза с интересными историями)
Женя, спасибо за прекрасную экскурсию!! И ща угощение с великолепнейшим видом!
Z
Брали экскурсию у Жени, остались очень довольны! Пешая экскурсия по Стамбулу длилась более 3 часов которые пролетели незаметно. Посетили как популярные туристические места, так и старинные улочки, который не каждый
гид покажет.
Женя увлекательно рассказывал историю города, местных жителей и различные факты о стране на протяжении всего маршрута. По окончанию экскурсии нас ждало увлекательное путешествие по Босфору на кораблике.
В общем, восторг, однозначно рекомендуем!

Алена
Посетила данную экскурсию с очень талантливым экскурсоводам Женей. Локации были и топовые и «не ходовые туристами», что является большим плюсом. Посетили мечети и храмы, что для меня было очень важно.
Однозначно стоит отметить про сад с черепашками (фото прилагаю). Женя рассказал много интересных фактов про город, которые и не сразу найдешь в свободном доступе. Рекомендую экскурсию к посещению в захватывающем Стамбуле 🌞

Наталья
Евгений - потрясающий гид и очень интересный человек! Никуда нас не торопил, показал много красивых и необычных, действительно «нетуристических» мест, которые мы бы никогда без него не нашли или не
обратили бы внимания, а также помог нам с нашими вопросами по поводу снятия валюты и других дел. В итоге экскурсия шла даже дольше, чем должна была, но благодаря Евгению мы получили удовольствие от каждой минуты

