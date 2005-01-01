Парк-музей «Миниатюрк» — это парк 🌳, где взрослые возвращаются в детство, а дети в игровой форме могут приобщиться к истории 📖. В живописном месте, на берегу залива Золотой Рог, на площади 60 000 кв. м. расположены 134 миниатюрные (масштаб 1:25) модели достопримечательностей 🏛️ Турции и других стран. Многие из них интерактивные – можно прослушать историческую аудиосправку, доступную на 9 языках, или понаблюдать за движущимися фигурками. На территории Миниатюрка также находятся два других музея, свободные для посещения, – Музей 🖼 кристаллов и Панорамный музей Победы.

Одно из самых поразительных мест Стамбула, это, конечно же, Холм Пьер Лоти. Чтобы подняться на его вершину в 53 метра, необходимо воспользоваться канатной дорогой, или по-турецки Teleferik. На холме со смотровой площадкой расположилось историческое кафе Пьер Лоти, названное творческим псевдонимом французского офицера, написавшего здесь в 19 веке свой самый известный роман «Азиаде» о трагической любви турчанки и англичанина. Попивая традиционные турецкие чай или кофе, вы насладитесь потрясающими панорамными видами на бухту Золотой Рог и ее окрестности.

Исторически сложившаяся традиция селиться иностранцам в районе, который сейчас носит имя Бейоглу, придала особый колорит кварталу. Это маленькая Европа в миниатюре, с выложенной брусчаткой пешеходной улицей Истикляль, наполненной посольствами, магазинами, ресторанами и клубами. Именно здесь в 1892 году для пассажиров «Восточного экспресса» был построен отель 🏨 Пера Палас, в котором останавливалась сама Агата Кристи во время написания романа, и ее комната до сих пор охраняется как музей. От площади Таксим, названной в честь каменной водонапорной башни 1732 года, по Истикляль ходит старинный красный трамвайчик, фотографии 📸 с которым стали визитной карточкой Стамбула. Истории разных эпох и наций переплелись в архитектурных достопримечательностях Бейоглу — здесь вы сможете полюбоваться неоготической церковью святого Антония, построенной в 1912 году итальянским архитектором, Французской улицей, напоминающей красочные парижские переулки, Цветочным пассажем, где эмигрировавшие в Стамбул после Октябрьской революции русские дворянки торговали цветами…

Главным ориентиром района Бейоглу служит Галатская башня, ранее носившая имя башни Христа. Первая деревянная башня на холме Галата появилась еще в 5 в. н. э., а современная 61-метровая и каменная была построена генуэзцами в середине 14 века. Башня в разное время выполняла функции дозорной площадки, обсерватории, маяка и тюрьмы, а еще в 17 веке натолкнула местного смельчака на мысль спрыгнуть с нее на самодельных крыльях и перелететь Босфор… Дальнейшую судьбу турецкого Икара вам подробно расскажет гид во время внешнего осмотра Галатской башни.

Преодолеть расстояние между Галатской башней и Галатским мостом можно на одном из самых оригинальных видов транспорта — историческом фуникулере «Tunel». Это одна из самых старых и коротких линий метро 🚇 в мире. Первая линия «Тюнель» протяженностью 573 м была открыта в 1875 году. На линии курсируют два вагончика, которые разъезжаются в специальном месте в тоннеле, а остальной путь – однопутный.

Галатский мост, как и многие другие стамбульские достопримечательности, был не раз увековечен в кинематографе. Тот, кто смотрел французский фильм 🎥 «Девушка на мосту» вспомнит, что именно отсюда собирался бросаться главный герой, метатель ножей. Первый мост на этом месте был сооружен еще в 1845 году, а новый, перестроенный в 1987, состоит из двух этажей. На первом располагается прогулочная зона и рестораны, а на втором осуществляется транспортное движение с пешеходной полосой у перил моста, в любую погоду заполненной рыбаками. На Галатском мосту ловят рыбешку спиннингом с несколькими крючками, так что за один раз можно вытащить около пяти штук. Рыбаки при желании дают поудить и туристам, а улов можно поджарить на гриле тут же, у подножия моста, и попробовать традиционный турецкий «балык экмек».

Далее вас ожидает Обед в ресторане турецкой кухни

Наш тур продолжится на корабле 🛳️ по Босфору. Можно посетить множество экскурсий, перечитать горы ⛰️ путеводителей, но узнать Стамбул, не путешествуя по Босфору, не получится никогда. Недаром Босфор по-турецки звучит как «Боаз», что означает «горло». Это – само дыхание Стамбула, соленое, наполненное криками чаек, шумом волн и призывами к молитвам, раздающимися с минаретов… Это старинные виллы, башни и крепости, теснящиеся с обеих сторон пролива, Европа и Азия, соединенные гигантскими, поражающими красотой мостами, каждый из которых не похож на другой.

Девичья башня, которую мы увидим со стороны моря 🌊, со дня своего возникновения была окутана легендами, одна романтичнее другой. Сторонники одной версии связывают ее с древнегреческим мифом и называют башней Леандра; по другой легенде, главными героями были турецкая принцесса и влюбленный в нее иранский шах. За века своего существования башня пережила множество землетрясений и пожаров, побывав при этом маяком, тюрьмой, больницей-изолятором во время холеры, оружейным складом и «республикой поэзии». Разобраться в загадках и подлинной истории Девичьей башни вы сможете вместе с гидом, сделав на память фотографии на фоне одного из самых узнаваемых символов Стамбула.

Крепость Румели Хисар называли «перерезающей горло» неспроста. Построенная в самом узком перешейке Босфора всего за 4, 5 месяца, крепость сыграла историческую роль при штурме Константинополя в 1453 году, отрезав город 🏙️ от Черного моря. Проплывая между двумя крепостями (Румели Хисар и Анадолу Хисар) на разных берегах пролива, до сих пор можно почувствовать, как перед глазами оживают картины сражения давнего прошлого.

Невозможно представить тур по Босфору без знаменитого Босфорского моста, соединяющего две части света – Европу и Азию. Вы сможете сами оценить масштабы этого грандиозного сооружения длиной 1560 метров, которое на момент открытия в 1973 году являлось самым длинным подвесным мостом в мире за пределами США. После нескольких попыток самоубийств мост оставили открытым только для транспорта, однако, каждый год, в октябре, по нему можно пройтись участникам пешеходного марафона из Азии в Европу.

Во время экскурсии 🧭 вам также представится возможность посмотреть на город со смотровой площадки на Азиатской части, откуда открываются панорамные виды.