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Предложение руки и сердца на яхте в Стамбуле

Создать идеальный момент для заветного «Да!»
Сделайте один из самых важных моментов в жизни особенным! На яхте посреди Босфора, среди огней вечернего Стамбула и под лёгкий шум волн вы предложите любимому человеку связать ваши судьбы. А мы поможем создать нужную атмосферу и позаботимся о деталях, чтобы вечер прошёл безупречно.
Предложение руки и сердца на яхте в Стамбуле
Предложение руки и сердца на яхте в Стамбуле
Предложение руки и сердца на яхте в Стамбуле

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На украшенной романтическим декором яхте вы отправитесь в путешествие по Босфору.
С воды увидите Галатскую башню, дворец Долмабахче, Босфорский мост и роскошные особняки на берегах пролива.
А в самой живописной точке маршрута случится то, ради чего всё затевалось: вы сделаете предложение руки и сердца своей половинке!

Организационные детали

  • Идём на яхте премиум-класса с открытой палубой, каютой, уборной, зоной отдыха, столами, музыкальной системой. Яхта вмещает до 20 чел.
  • С собой можно брать напитки. Дополнительно организуем фотографа, видеографа, ужин, цветы, живую музыку — мы подготовим всё по вашему желанию. Детали уточняйте в переписке.
  • На борту есть спасательные жилеты, перед отправлением проводим инструктаж.
  • В случае плохой погоды мы предложим перенести прогулку.
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 176 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
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важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

Входит в следующие категории Стамбула

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