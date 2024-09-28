Прогулка по Босфору – неотъемлемая часть отдыха в сказочном Стамбуле! Вас ждут вдохновляющие виды, яркие впечатления и множество эффектных фотографий от нашего профессионального фотографа.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Наслаждайтесь вечером на яхте по Босфору

Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании близких людей на яхте, исследуя великолепие Босфора. Это уникальная возможность создать яркие воспоминания и насладиться красотой Стамбула с воды.

Что вас ждет?

Опытный фотограф запечатлит лучшие моменты вашего отдыха.

Вы сможете насладиться великолепными видами, включая Босфорский мост, мечети и Девичью башню.

Получите не только красивые фотографии, но и яркие эмоции от совместного времяпрепровождения.

Важно знать

Экскурсия длится 1 час, но вы можете продлить ее, оплатив стоимость аренды яхты. Дополнительная оплата за услуги фотографа не требуется, что позволяет вам сосредоточиться на отдыхе и наслаждении моментом.

Не упустите шанс провести вечер в окружении красоты и уюта, создавая воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!