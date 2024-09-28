Прогулка по Босфору – неотъемлемая часть отдыха в сказочном Стамбуле! Вас ждут вдохновляющие виды, яркие впечатления и множество эффектных фотографий от нашего профессионального фотографа.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание фото-прогулки
Наслаждайтесь вечером на яхте по Босфору
Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании близких людей на яхте, исследуя великолепие Босфора. Это уникальная возможность создать яркие воспоминания и насладиться красотой Стамбула с воды.
Что вас ждет?
- Опытный фотограф запечатлит лучшие моменты вашего отдыха.
- Вы сможете насладиться великолепными видами, включая Босфорский мост, мечети и Девичью башню.
- Получите не только красивые фотографии, но и яркие эмоции от совместного времяпрепровождения.
Важно знать
Экскурсия длится 1 час, но вы можете продлить ее, оплатив стоимость аренды яхты. Дополнительная оплата за услуги фотографа не требуется, что позволяет вам сосредоточиться на отдыхе и наслаждении моментом.
Не упустите шанс провести вечер в окружении красоты и уюта, создавая воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Босфорский мост
- Галатский мост
- Девичья башня
- Мечети
Что включено
- Стандартная индивидуальная яхта
- Услуги фотографа
- Бутылка вина в подарок.
Что не входит в цену
- Закуски, напитки.
Место начала и завершения?
Галатский мост
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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