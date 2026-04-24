Прогулка по мотивам сериала «Великолепный век»

Хотите окунуться в атмосферу восточной роскоши, дворцовых страстей, ослепительного богатства и удивительной любви? Тогда приглашаю вас на прогулку по мотивам знаменитого сериала! Мы пройдём тропами султана Сулеймана и его возлюбленной Хюррем и увидим величественный дворец Топкапы, дворец Ибрагима-паши, атмосферный Гранд Базар, могущественную мечеть Сулеймание и усыпальницы султана Сулеймана и Хюррем.
Описание экскурсии

Ощутите себя героем сериала Если вы смотрели сериал «Великолепный век», эта прогулка создана именно для вас! Мы пройдём по всем главным местам, связанным с историей Сулеймана и Хюррем: дворец Топкапы, дворец Ибрагима-паши, увидим место, где раньше располагался Старый дворец, куда ссылали неугодных наложниц, шумный Гранд Базар и величественную мечеть Сулеймание с ее усыпальницами. Вы увидите, где кипели страсти, плелись дворцовые интриги и рождались легенды, знакомые по сериалу — но теперь вживую, на улицах Стамбула. Вы узнаете, где действительно снимался сериал. Откуда появилась идея кольца Хюррем. Увидите личные вещи Хюррем и одежду Сулеймана. По желанию, вы сможете купить кольцо Хюррем. Важная информация:
Дресс-код: при посещении мечети требуется соответствующая одежда: женщинам — платок на голову, закрытые плечи и ноги; мужчинам — длинные брюки и рубашка или футболка с закрытыми плечами.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Топкапы
  • Дворец Ибрагима-паши
  • Место, где раньше располагался Старый дворец
  • Гранд Базар
  • Мечеть Сулеймание и усыпальницы
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Топкапы - 2400 лир за человека
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://yandex. com. tr/maps/11508/istanbul/?from=api-maps&ll=28.980876%2C41.008156&mode=whatshere&ori
Завершение: Стамбул, Фатих, махалле Сюлеймание, улица Проф. Др. Сыддык Сами Онар, 8/1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дресс-код: при посещении мечети требуется соответствующая одежда: женщинам - платок на голову
  • Закрытые плечи и ноги мужчинам - длинные брюки и рубашка или футболка с закрытыми плечами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.