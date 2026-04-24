Ощутите себя героем сериала Если вы смотрели сериал «Великолепный век», эта прогулка создана именно для вас! Мы пройдём по всем главным местам, связанным с историей Сулеймана и Хюррем: дворец Топкапы, дворец Ибрагима-паши, увидим место, где раньше располагался Старый дворец, куда ссылали неугодных наложниц, шумный Гранд Базар и величественную мечеть Сулеймание с ее усыпальницами. Вы увидите, где кипели страсти, плелись дворцовые интриги и рождались легенды, знакомые по сериалу — но теперь вживую, на улицах Стамбула. Вы узнаете, где действительно снимался сериал. Откуда появилась идея кольца Хюррем. Увидите личные вещи Хюррем и одежду Сулеймана. По желанию, вы сможете купить кольцо Хюррем. Важная информация:

Дресс-код: при посещении мечети требуется соответствующая одежда: женщинам — платок на голову, закрытые плечи и ноги; мужчинам — длинные брюки и рубашка или футболка с закрытыми плечами.