Одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Турции можно назвать Трою. Город 🏙️ Троя, стал известен во всем мире благодаря эпосам древнегреческого писателя Гомера и множеству легенд и мифов. Город Троя знаменит тем, что тут примерно в 1200 году до нашей эры проходила Троянская война.

Сегодня это археологический памятник, популярный среди путешественников со всего мира. В дополнение к тому, турецкий национальный парк 🌳. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.