Одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Турции можно назвать Трою. Город 🏙️ Троя, стал известен во всем мире благодаря эпосам древнегреческого писателя Гомера и множеству легенд и мифов. Город Троя знаменит тем, что тут примерно в 1200 году до нашей эры проходила Троянская война.
Сегодня это археологический памятник, популярный среди путешественников со всего мира. В дополнение к тому, турецкий национальный парк 🌳. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Комплексный обед
Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай
Входные билеты в культурные объекты по программе.
Что не входит
Личные расходы
Трансфер из отеля и обратно из других районов.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.