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Путешествие в Трою

5
6 отзывов
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Вспомните имена античных героев и богов, знакомые с детства, ведь мы отправляемся туда, где они оставили свой след в истории 📖 тысячи лет назад.

Вы побываете на месте археологических раскопок, где была найдена легендарная Троя, и сможете забраться внутрь Троянского коня – такого же, какой был собран по плану хитроумного Одиссея за 1200 лет до нашей эры.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €150 за человека

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Путешествие в Трою
Путешествие в Трою

Что вы увидите

  • Троя
Одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Турции можно назвать Трою. Город 🏙️ Троя, стал известен во всем мире благодаря эпосам древнегреческого писателя Гомера и множеству легенд и мифов. Город Троя знаменит тем, что тут примерно в 1200 году до нашей эры проходила Троянская война.
Сегодня это археологический памятник, популярный среди путешественников со всего мира. В дополнение к тому, турецкий национальный парк 🌳. Он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Комплексный обед
  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай
  • Входные билеты в культурные объекты по программе.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля и обратно из других районов.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою
Путешествие в Трою

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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6 отзывов оставили туристы

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