Сказка о трёх городах: обзорная экскурсия в Стамбуле

Увидеть главное и понять, как менялся город на Босфоре сквозь века
Византий, Константинополь, Стамбул — три имени великой столицы, стоящей на перекрёстке цивилизаций.

Мы прогуляемся по её историческому центру, рассмотрим шедевры римской, византийской и османской архитектуры, поговорим о древних храмах, мечетях и дворцах. Обсудим, как развивался город, и почувствуем его неповторимую атмосферу.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Римский ипподром — развлекательную и политическую арену, где проводились спортивные состязания и бои.
  • Голубую мечеть — первую в Стамбуле мечеть с шестью минаретами.
  • Собор Святой Софии — храм, вобравший в себя элементы язычества, христианства и ислама (осмотр снаружи).
  • Гранд Базар — один из старейших и крупнейших крытых рынков мира, который был построен на месте римского форума по приказу султана Мехмеда Завоевателя.
  • Стамбульский университет — ведущий вуз Турции, основанный в 1453 году султаном Мехмедом II.
  • Мечеть Сулеймание — шедевр архитектора Синана, который расположился на третьем холме Стамбула.
  • Таксим — культовый район с одноимённой площадью и знаменитым монументом «Республика».
  • Улицу Истикляль — сердце современного Стамбула с кафе, ресторанами, барами и бутиками в зданиях эпохи модерна.
  • Галатскую башню — средневековый символ города, который виден практически из любой точки старого Стамбула.
  • Галатский мост — не просто переправу между двумя берегами, но и ворота в бухту Золотого рога.

Вы узнаете:

  • Как за пять лет был построен один из величайших христианских соборов своего времени.
  • Кто из монархов венчался и короновался в соборе Святой Софии.
  • Как архитектор Синан создавал непревзойдённые мечети, мосты и хаммамы и какие уникальные инженерные решения он использовал.
  • Как живёт современный Стамбул, какие традиции и обычаи здесь сохранились.

Организационные детали

  • От Сулеймание до площади Таксим мы проедем 2 станции на метро.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аббас
Аббас — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аббас, я закончил Академию туризма в Анкаре. С 2006 года работаю профессиональным гидом и сопровождаю путешественников по всей Турции. Свободно владею русским языком и отношусь к своему
читать дальше

делу с большой любовью. Я работаю с командой дипломированных гидов-билингвов, которые увлечены своим делом и помогают вам сэкономить до 3-х дней в поисках новых маршрутов и локаций. У каждого свой стиль, что делает нашу команду разносторонней и привлекательной. Мы предлагаем не только увидеть то, что есть в программе, но и обсудить жизненные вопросы и интересные темы по пути. Наша команда поможет вам сделать этот город своим: понять его нюансы и смысл, прочувствовать сложный букет его истории, обрести любимые места и совершить свои открытия!

Отзывы и рейтинг

Анюта
Анюта
9 июл 2025
Мы в диком восторге! Большое спасибо Аббасу за организацию и Адаму за проведение экскурсии. План экскурсии очень четкий и логичный. Вы увидите все обещанное в описании. Где-то можно задержаться подольше,
читать дальше

по желанию.
Все это без спешки, с интересным описанием. Поговорили про прошлое и настоящее города и его жителей. Посмотрели город также с воды, сделали красивые фотографии (лучшие места вам подскажут). Кроме того, ответят на ваши вопросы, подскажут куда лучше сходить поесть, пошопится и что стоит посетить, а что - нет.

