Византий, Константинополь, Стамбул — три имени великой столицы, стоящей на перекрёстке цивилизаций.
Мы прогуляемся по её историческому центру, рассмотрим шедевры римской, византийской и османской архитектуры, поговорим о древних храмах, мечетях и дворцах. Обсудим, как развивался город, и почувствуем его неповторимую атмосферу.
Мы прогуляемся по её историческому центру, рассмотрим шедевры римской, византийской и османской архитектуры, поговорим о древних храмах, мечетях и дворцах. Обсудим, как развивался город, и почувствуем его неповторимую атмосферу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Римский ипподром — развлекательную и политическую арену, где проводились спортивные состязания и бои.
- Голубую мечеть — первую в Стамбуле мечеть с шестью минаретами.
- Собор Святой Софии — храм, вобравший в себя элементы язычества, христианства и ислама (осмотр снаружи).
- Гранд Базар — один из старейших и крупнейших крытых рынков мира, который был построен на месте римского форума по приказу султана Мехмеда Завоевателя.
- Стамбульский университет — ведущий вуз Турции, основанный в 1453 году султаном Мехмедом II.
- Мечеть Сулеймание — шедевр архитектора Синана, который расположился на третьем холме Стамбула.
- Таксим — культовый район с одноимённой площадью и знаменитым монументом «Республика».
- Улицу Истикляль — сердце современного Стамбула с кафе, ресторанами, барами и бутиками в зданиях эпохи модерна.
- Галатскую башню — средневековый символ города, который виден практически из любой точки старого Стамбула.
- Галатский мост — не просто переправу между двумя берегами, но и ворота в бухту Золотого рога.
Вы узнаете:
- Как за пять лет был построен один из величайших христианских соборов своего времени.
- Кто из монархов венчался и короновался в соборе Святой Софии.
- Как архитектор Синан создавал непревзойдённые мечети, мосты и хаммамы и какие уникальные инженерные решения он использовал.
- Как живёт современный Стамбул, какие традиции и обычаи здесь сохранились.
Организационные детали
- От Сулеймание до площади Таксим мы проедем 2 станции на метро.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аббас — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аббас, я закончил Академию туризма в Анкаре. С 2006 года работаю профессиональным гидом и сопровождаю путешественников по всей Турции. Свободно владею русским языком и отношусь к своему
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анюта
9 июл 2025
Мы в диком восторге! Большое спасибо Аббасу за организацию и Адаму за проведение экскурсии. План экскурсии очень четкий и логичный. Вы увидите все обещанное в описании. Где-то можно задержаться подольше,
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
25%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в Стамбуле: по Азии вдоль Босфора
Откройте для себя уникальный Стамбул: фотопрогулка по Босфору, Девичьей башне и дворцу Бейлербейи. Узнайте о жизни в городе контрастов
Начало: На пристани
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€188
€250 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Стамбул за гранью известного - по Босфору в Сарыер
Побывать в отдалённом районе, где только старые дома, тихая набережная Босфора и зелёные холмы
Начало: На причале Эминёню
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Познакомьтесь с визитными карточками Стамбула на обзорной экскурсии в мини-группе. Площадь Султанахмет, Голубая мечеть и Айя-София ждут вас
Начало: На площади Султанахмет
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€145
€193 за всё до 15 чел.