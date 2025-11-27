Мои заказы

Стамбул non stop: от Старого города до современного

Без дополнительных расходов и утомительных очередей
За 3 часа ухватить взглядом главное в историческом и современном Стамбуле — это возможно! Вы словно посетите два города и рассмотрите оба без фильтров. А главное — мы никуда не заходим, и это значит — ноль очередей, ноль скуки, сплошной драйв!
Описание экскурсии

Площадь Ипподром (Султанахмет)

Арена, где пыль триумфов всё ещё висит в воздухе, как золотая дымка. Обелиски — трое стражей вечности: египетский — гранитный клык фараонов, змеиная колонна — бронзовая змея, проглотившая битвы, «вязаный» столб — каменный узел, стянувший судьбы империй. Под ногами — эхо 100 000 глоток, ревущих громче вулкана.

Голубая мечеть (снаружи)

Шесть минаретов — копья, пронзившие облака. Бирюзовые изразцы — чешуя мифической рыбы, всплывшей из сна султана Ахмеда. Обойдите против солнца: стены вспыхивают, будто внутри разожгли тысячу лазурных костров. Это не мечеть — это замерший фонтан света.

Айя-София (снаружи)

Купол — небесный колокол, отлитый из молитв и слёз. Розовые кирпичи — страницы открытой книги, где крест перетекает в полумесяц. У фонтана омовения вода шепчет: «Я крестила императоров и мыла ноги халифам». Здесь история дышит вам в затылок горячим ветром.

Парк «Гюльхане»

Ворота в изумрудный лабиринт Топкапы. Тюльпаны — кроваво-алые языки пламени, укрощённые садовниками. Платаны — великаны с руками-ветвями, под которыми султаны пили кофе, настоянный на интригах. Скамейка у пруда — трон тишины: сядьте, и парк обнимет вас шёлковым покрывалом османской неги.

Вокзал Сиркеджи

Витражи — осколки закатного неба, упавшие в камень. Проведите ладонью по кассе: здесь пальцы шпионов оставили невидимые отпечатки. Атмосфера — нуарный коктейль из дыма сигар и тайны.

Мост Галата

Золотой Рог — серебряная вена города, пульсирующая под вашими подошвами. Рыбаки — жрецы удачи, забрасывающие сети в бездонные воды. Каждый шаг — как прыжок с трамплина между континентами, где Европа и Азия целуются через воду.

А также

Улица исторических ресторанов. Выясним, какие блюда занимают важное место в турецкой кухне и сможете попробовать самую известную в мире турецкую уличную еду.

Каракёй с его стрит-артом, уютными кафе и старыми банками в стиле ар-нуво. И Галатапорт — современный круизный порт с променадом.

Вы узнаете:

  • об основании города
  • римском, византийском и османском периодах
  • современной истории Стамбула
  • нынешнем укладе жизни горожан, популярной еде и обычаях

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ипподром
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джевхер
Джевхер — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 2470 туристов
Я представитель команды гидов, выпускник СПбГУ. Наша команда лицензированных гидов состоит из профессионалов, обладающих высокой квалификацией и глубокими знаниями в области туризма. Наши экскурсии направлены на то, чтобы предложить участникам незабываемые впечатления, открывая перед ними богатую историю, культурное наследие и современный облик Стамбула.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
27 ноя 2025
В 3-й раз приезжаю в Стамбул и хотель посмотреть по-новому на этот великолепный город. 3-часовой пеший тур с Джевхером превзошел все мои ожидания!
Очень понравился формат экскрусии. От исторического полуострова до
читать дальше

современного Стамбула, без музеев и очередей, только улицы и жизнь. Гид Джевхер — кладезь знаний, рассказывает интересно, увлекательно, узнали много нового. Три часа пролетели как одно мгновение! Джевхер, огромная благдарность! Это лучший способ быстро и ярко почувствовать Стамбул. Всем рекомендую!

