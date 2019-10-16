3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик. Каракей — это не только дыхание старины, но и яркий арт-музей под открытым небом, исследуя который можно наткнуться на самые необычные граффити и небольшие аутентичные кафе. Любуясь уютными переулками, сами того не заметив, мы окажемся у символа города — средневековой Галатской башни. Осмотрев ее и узнав легенду о первом полете через Босфор, вы выйдете к живописной набережной бухты Золотой Рог.
Еврейская община
Приближаясь к культурному центру «Музей турецких евреев», вы заметите изящную патриотическую скульптуру «Стремительное пламя». Я расскажу, каким событиям ее посвятила скульптор и о Фонде 500-летия, а экспозиция откроет, как зарождалась, развивалась и жила на территории города еврейская община. Несмотря на обширность коллекции, музейный комплекс компактен — он расположен в небольшом помещении при древнейшей синагоге Зюльфарис, название которой переводится как «бахрома невесты».
Организационные детали
По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку Галатской башни — 6,5 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каракёй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сусанна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 7 часов 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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1
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Елена
Сусанна удивительняй гид и очень душевный, отзывчивый человек! Так получилось, что у нас оказался свободный день, и мы стали искать интересную экскурсию. Сусанна ответила в течении часа, быстро перестроили свой день читать дальшеуменьшить
и организовала нам экскурсию! Она гибко подстроилась под все пожелания и настроение. Чутко чувствовала, что необходимо каждому. С Сусанной легко общаться. В некоторые моменты Сусанна включала подходящую музыку, что добавляло изюминку и неповторимость! Также она помогла мне купить то, что я давно искала и хотела. Это незабываемо! Не думала,что все получится так идеально!!! Сусанна ответственный гид и никогда не оставит в трудной ситуации. Она знает много интересных фактов, событий и легенд. Спасибо огромное! Мы получили удовольствие от общения и от экскурсии. Экскурсия превзошла наши ожидания!!!
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Е
Елена
Большое спасибо Сусанне за интересную экскурсию. Она провела нас по интересным местам, рассказала и проводила до отеля. Помогла за короткий срок познакомиться с местными достопримечательностями и образом жизни туров и других национальностей, населяющих этот город. Спасибо большое . Будем рекомендовать своим друзьям
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Светлана
Сусанна отличный гид. Прекрасно знает город, историю,язык. Очень приятная в общении. Выполнила все наши предпочтения в экскурсии и не считается со временем. Спасибо Сусанна за экскурсию и общение!!
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