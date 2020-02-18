3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Стамбул в гармонии прошлого и настоящего

Заглянуть в многоликий район Каракей и узнать о жизни турецких евреев

Сусанна
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Сусанна – ваш гид
Хотите знать, как выглядел Стамбул до Ататюрка? Район Каракей — не только крупнейшая транспортная развязка, но и почти что машина времени.

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, особенностями архитектуры и поделюсь колоритными сюжетами прошлого и настоящего.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 3.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Каракёй
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего

Что вас ожидает

Исторический полуостров
Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик. Каракей — это не только дыхание старины, но и яркий арт-музей под открытым небом, исследуя который можно наткнуться на самые необычные граффити и небольшие аутентичные кафе. Любуясь уютными переулками, сами того не заметив, мы окажемся у символа города — средневековой Галатской башни. Осмотрев ее и узнав легенду о первом полете через Босфор, вы выйдете к живописной набережной бухты Золотой Рог.

Еврейская община
Приближаясь к культурному центру «Музей турецких евреев», вы заметите изящную патриотическую скульптуру «Стремительное пламя». Я расскажу, каким событиям ее посвятила скульптор и о Фонде 500-летия, а экспозиция откроет, как зарождалась, развивалась и жила на территории города еврейская община. Несмотря на обширность коллекции, музейный комплекс компактен — он расположен в небольшом помещении при древнейшей синагоге Зюльфарис, название которой переводится как «бахрома невесты».

Организационные детали

По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку Галатской башни — 6,5 евро.

Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего
Стамбул в гармонии прошлого и настоящего

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Каракёй.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сусанна
Сусанна
Меня зовут Сусанна, я живу в Турции больше восьми лет. Интересуюсь историей Стамбула. Свободно владею турецким, русским и другими иностранными языками. Буду радa поделится с вами красотой Стамбула и показать его самые головокружительные панорамы!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Сусанна отличный гид. Прекрасно знает город, историю,язык. Очень приятная в общении.Выполнила все наши предпочтения в экскурсии и не считается со временем. Спасибо Сусанна за экскурсию и общение!!
3 декабря 2019
Большое спасибо Сусанне за интересную экскурсию. Она провела нас по интересным местам, рассказала и проводила до отеля. Помогла за короткий срок познакомиться с местными достопримечательностями и образом жизни туров и других национальностей, населяющих этот город. Спасибо большое . Будем рекомендовать своим друзьям
Елена
17 октября 2019
Сусанна удивительняй гид и очень душевный, отзывчивый человек!
Так получилось, что у нас оказался свободный день, и мы стали искать интересную экскурсию. Сусанна ответила в течении часа, быстро перестроили свой день и организовала нам экскурсию! Она гибко подстроилась под все пожелания и настроение. Чутко чувствовала, что необходимо каждому. С Сусанной легко общаться. В некоторые моменты Сусанна включала подходящую музыку, что добавляло изюминку и неповторимость! Также она помогла мне купить то, что я давно искала и хотела. Это незабываемо! Не думала,что все получится так идеально!!! Сусанна ответственный гид и никогда не оставит в трудной ситуации. Она знает много интересных фактов, событий и легенд.
Спасибо огромное! Мы получили удовольствие от общения и от экскурсии. Экскурсия превзошла наши ожидания!!!

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