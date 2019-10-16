3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите знать, как выглядел Стамбул до Ататюрка? Район Каракей — не только крупнейшая транспортная развязка, но и почти что машина времени. Я познакомлю вас с главными достопримечательностями, особенностями архитектуры и поделюсь колоритными сюжетами прошлого и настоящего.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический полуостров

Мы прогуляемся по местному Арбату — модной улице Истикляль, где вас очаруют изящные здания, а рядом будет курсировать знаменитый ретро-трамвайчик. Каракей — это не только дыхание старины, но и яркий арт-музей под открытым небом, исследуя который можно наткнуться на самые необычные граффити и небольшие аутентичные кафе. Любуясь уютными переулками, сами того не заметив, мы окажемся у символа города — средневековой Галатской башни. Осмотрев ее и узнав легенду о первом полете через Босфор, вы выйдете к живописной набережной бухты Золотой Рог.

Еврейская община

Приближаясь к культурному центру «Музей турецких евреев», вы заметите изящную патриотическую скульптуру «Стремительное пламя». Я расскажу, каким событиям ее посвятила скульптор и о Фонде 500-летия, а экспозиция откроет, как зарождалась, развивалась и жила на территории города еврейская община. Несмотря на обширность коллекции, музейный комплекс компактен — он расположен в небольшом помещении при древнейшей синагоге Зюльфарис, название которой переводится как «бахрома невесты».

Организационные детали

По желанию вы сможете подняться на смотровую площадку Галатской башни — 6,5 евро.