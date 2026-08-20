На прогулке вы увидите католические, армянские и греческие храмы, старинные пассажи, европейские отели и бывшие банки.
Проследите, как генуэзская колония превратилась в космополитичную Перу, и узнаете, какую роль в жизни района сыграли русские эмигранты после революции 1917 года.
Описание экскурсии
Площадь Таксим. Начнём прогулку в сердце современного Стамбула. Вы узнаете, откуда произошло название площади и как этот район превратился из городской окраины в символ новой Турецкой Республики.
Улица Истикляль — главная улица европейского Стамбула. Пройдём по маршруту, которым когда-то пользовались дипломаты, купцы, путешественники и представители иностранных общин. Поговорим, почему это место стало самым космополитичным районом столицы Османской империи.
Церковь Святого Антония Падуанского — самый большой католический храм Стамбула, построенный в неоготическом стиле. Обсудим, какую роль католические общины играли в жизни города и почему именно в Бейоглу появились крупнейшие католические храмы Османской столицы.
Церковь Марии Драперис — один из старейших латинских храмов Константинополя. Расскажу об истории францисканцев, судьбе европейских общин города и многочисленных пожарах, изменивших облик Перы.
Исторические пассажи Истикляля. Заглянем в старинные пассажи, сохранившие атмосферу конца 19 — начала 20 века.
Армянская церковь Трёх Алтарей — важный храм армянской общины района.
Греческая православная церковь Святой Троицы — крупнейший греческий православный храм Бейоглу, построенный в 19 веке. Поговорим о греческом населении Константинополя и о том, как менялся национальный состав района на протяжении веков.
Отель Pera Palace, построенный в 1892 году для пассажиров «Восточного экспресса». Здесь останавливались короли, дипломаты, писатели и государственные деятели со всего мира.
Площадь Тюнель и исторический фуникулёр. Рассмотрим одну из старейших подземных железных дорог мира и первую линию метро континентальной Европы после Лондона.
Галатская башня (осмотр снаружи). Главный символ генуэзской Галаты. Здесь мы перенесёмся во времена генуэзских купцов, разберёмся, как возникла колония за стенами Константинополя и почему Галата стала важнейшим торговым центром Восточного Средиземноморья.
Улица Банков — финансовое сердце Османской империи. Посмотрим на здания бывших банков, страховых компаний и торговых домов. Поговорим о международных финансах, европейском капитале и превращении Бейоглу в деловой центр империи.
По пути. Особое внимание уделим истории Белой эмиграции. Вы узнаете, как после революции 1917 года в Константинополь прибыли десятки тысяч русских беженцев, где они жили, работали и каким образом повлияли на культурную жизнь города.
А ещё я расскажу:
- как в Бейоглу на протяжении веков соседствовали генуэзцы, греки, армяне, евреи, левантийцы и османы
- когда здесь начали открываться роскошные отели, театры, банки, пассажи и первые современные развлечения
- как жили русские эмигранты и какой след они оставили в культурной и общественной жизни Стамбула
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Мы пройдём несколько километров — надевайте удобную обувь
- Женщинам необходимо взять шаль для покрытия головы при посещении храмов и мечетей
- Дополнительно по желанию оплачивается спуск в подземелье под улицей Истикляль и подъём на террасу с видом на улицу Истикляль и окрестности — €5 за чел.
- Можем остановиться на кофе-паузу с лучшим видом на Галатскую башню. Расходы в кафе оплачиваются отдельно