Бейоглу — это Стамбул без султанских дворцов и привычных открыток. На прогулке вы увидите католические, армянские и греческие храмы, старинные пассажи, европейские отели и бывшие банки. Проследите, как генуэзская колония превратилась в космополитичную Перу, и узнаете, какую роль в жизни района сыграли русские эмигранты после революции 1917 года.

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Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

от €238 за экскурсию

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Описание экскурсии

Площадь Таксим. Начнём прогулку в сердце современного Стамбула. Вы узнаете, откуда произошло название площади и как этот район превратился из городской окраины в символ новой Турецкой Республики.

Улица Истикляль — главная улица европейского Стамбула. Пройдём по маршруту, которым когда-то пользовались дипломаты, купцы, путешественники и представители иностранных общин. Поговорим, почему это место стало самым космополитичным районом столицы Османской империи.

Церковь Святого Антония Падуанского — самый большой католический храм Стамбула, построенный в неоготическом стиле. Обсудим, какую роль католические общины играли в жизни города и почему именно в Бейоглу появились крупнейшие католические храмы Османской столицы.

Церковь Марии Драперис — один из старейших латинских храмов Константинополя. Расскажу об истории францисканцев, судьбе европейских общин города и многочисленных пожарах, изменивших облик Перы.

Исторические пассажи Истикляля. Заглянем в старинные пассажи, сохранившие атмосферу конца 19 — начала 20 века.

Армянская церковь Трёх Алтарей — важный храм армянской общины района.

Греческая православная церковь Святой Троицы — крупнейший греческий православный храм Бейоглу, построенный в 19 веке. Поговорим о греческом населении Константинополя и о том, как менялся национальный состав района на протяжении веков.

Отель Pera Palace, построенный в 1892 году для пассажиров «Восточного экспресса». Здесь останавливались короли, дипломаты, писатели и государственные деятели со всего мира.

Площадь Тюнель и исторический фуникулёр. Рассмотрим одну из старейших подземных железных дорог мира и первую линию метро континентальной Европы после Лондона.

Галатская башня (осмотр снаружи). Главный символ генуэзской Галаты. Здесь мы перенесёмся во времена генуэзских купцов, разберёмся, как возникла колония за стенами Константинополя и почему Галата стала важнейшим торговым центром Восточного Средиземноморья.

Улица Банков — финансовое сердце Османской империи. Посмотрим на здания бывших банков, страховых компаний и торговых домов. Поговорим о международных финансах, европейском капитале и превращении Бейоглу в деловой центр империи.

По пути. Особое внимание уделим истории Белой эмиграции. Вы узнаете, как после революции 1917 года в Константинополь прибыли десятки тысяч русских беженцев, где они жили, работали и каким образом повлияли на культурную жизнь города.

А ещё я расскажу:

как в Бейоглу на протяжении веков соседствовали генуэзцы, греки, армяне, евреи, левантийцы и османы

когда здесь начали открываться роскошные отели, театры, банки, пассажи и первые современные развлечения

как жили русские эмигранты и какой след они оставили в культурной и общественной жизни Стамбула

Организационные детали