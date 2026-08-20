Тайны района Бейоглу: от генуэзцев до Белой эмиграции

Пройти от площади Таксим до Галатской башни и открыть многонациональную сторону Стамбула
Бейоглу — это Стамбул без султанских дворцов и привычных открыток.

На прогулке вы увидите католические, армянские и греческие храмы, старинные пассажи, европейские отели и бывшие банки.

Проследите, как генуэзская колония превратилась в космополитичную Перу, и узнаете, какую роль в жизни района сыграли русские эмигранты после революции 1917 года.
Тайны района Бейоглу: от генуэзцев до Белой эмиграции
Тайны района Бейоглу: от генуэзцев до Белой эмиграции
Тайны района Бейоглу: от генуэзцев до Белой эмиграции

Описание экскурсии

Площадь Таксим. Начнём прогулку в сердце современного Стамбула. Вы узнаете, откуда произошло название площади и как этот район превратился из городской окраины в символ новой Турецкой Республики.

Улица Истикляль — главная улица европейского Стамбула. Пройдём по маршруту, которым когда-то пользовались дипломаты, купцы, путешественники и представители иностранных общин. Поговорим, почему это место стало самым космополитичным районом столицы Османской империи.

Церковь Святого Антония Падуанского — самый большой католический храм Стамбула, построенный в неоготическом стиле. Обсудим, какую роль католические общины играли в жизни города и почему именно в Бейоглу появились крупнейшие католические храмы Османской столицы.

Церковь Марии Драперис — один из старейших латинских храмов Константинополя. Расскажу об истории францисканцев, судьбе европейских общин города и многочисленных пожарах, изменивших облик Перы.

Исторические пассажи Истикляля. Заглянем в старинные пассажи, сохранившие атмосферу конца 19 — начала 20 века.

Армянская церковь Трёх Алтарей — важный храм армянской общины района.

Греческая православная церковь Святой Троицы — крупнейший греческий православный храм Бейоглу, построенный в 19 веке. Поговорим о греческом населении Константинополя и о том, как менялся национальный состав района на протяжении веков.

Отель Pera Palace, построенный в 1892 году для пассажиров «Восточного экспресса». Здесь останавливались короли, дипломаты, писатели и государственные деятели со всего мира.

Площадь Тюнель и исторический фуникулёр. Рассмотрим одну из старейших подземных железных дорог мира и первую линию метро континентальной Европы после Лондона.

Галатская башня (осмотр снаружи). Главный символ генуэзской Галаты. Здесь мы перенесёмся во времена генуэзских купцов, разберёмся, как возникла колония за стенами Константинополя и почему Галата стала важнейшим торговым центром Восточного Средиземноморья.

Улица Банков — финансовое сердце Османской империи. Посмотрим на здания бывших банков, страховых компаний и торговых домов. Поговорим о международных финансах, европейском капитале и превращении Бейоглу в деловой центр империи.

По пути. Особое внимание уделим истории Белой эмиграции. Вы узнаете, как после революции 1917 года в Константинополь прибыли десятки тысяч русских беженцев, где они жили, работали и каким образом повлияли на культурную жизнь города.

А ещё я расскажу:

  • как в Бейоглу на протяжении веков соседствовали генуэзцы, греки, армяне, евреи, левантийцы и османы
  • когда здесь начали открываться роскошные отели, театры, банки, пассажи и первые современные развлечения
  • как жили русские эмигранты и какой след они оставили в культурной и общественной жизни Стамбула

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Мы пройдём несколько километров — надевайте удобную обувь
  • Женщинам необходимо взять шаль для покрытия головы при посещении храмов и мечетей
  • Дополнительно по желанию оплачивается спуск в подземелье под улицей Истикляль и подъём на террасу с видом на улицу Истикляль и окрестности — €5 за чел.
  • Можем остановиться на кофе-паузу с лучшим видом на Галатскую башню. Расходы в кафе оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 33 туристов
Я — лицензированный гид в Стамбуле. Живу здесь много лет и знаю город не только по открыткам. Провожу экскурсии по знаковым достопримечательностям и авторским маршрутам, показываю те самые уголки, куда
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туристы обычно не доходят — дворики, улочки, храмы и кафе с историей. Важно: по закону в Турции экскурсии могут проводить только лицензированные гиды. Это ваша гарантия качества, безопасности и настоящего опыта. Хотите увидеть Стамбул так, как видят его местные? Приходите — и вместе откроем город с другой стороны!

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