Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется яркими событиями и фестивалями. Зимой тоже можно насладиться экскурсиями, хотя некоторые дни могут быть дождливыми.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми колоритными районами Стамбула. Площадь Таксим, знаменитая улица Истикляль и красочный Каракёй откроют перед вами свои тайны. Вы увидите знаменитый красный трамвай, посетите европейские пассажи и насладитесь видами с Галатского моста. Завершите день в величественной мечети Сулеймание, погрузившись в атмосферу восточной сказки

Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Площадь Таксим. Начнём день у монумента Республики и обязательно посмотрим на ностальгический красный трамвайчик.

Истикляль. На самой известной улице города вы увидите, как Запад соприкасается с Востоком. И полюбуетесь изысканной застройкой.

Действующий публичный дом. 18+!

Цветочный пассаж, который ассоциируется с белой эмиграцией — и тому есть причина.

Европейский пассаж — не менее живописная галерея с антикварными и сувенирными лавками, где мы откроем секреты освещения города до появления электричества.

Собор Антония Падуанского — самый большой католический храм города. Вы узнаете, какие испытания выпали на его долю.

Каса Боттер — первый модный в Стамбуле. Изысканность и шок сочетаются в одном флаконе: грозных завоевателей теперь одевают кутюрье!

Первые гостиницы Стамбула. Отыщем, где останавливались пассажиры знаменитого «Восточного экспресса», а Агата Кристи писала свой детектив!

Крымская церковь с непростой историей: одна война помогла построить церковь, а другая — отреставрировать её.

Галатская башня (внешний осмотр). Посмотрим на самое высокое сооружение Старого города, дошедшее до нас аж из 14 века!

Квартал Каракёй с его яркими улочками и хипстерскими кафешками. Граффити и зонтики у подножия церквей? Легко!

Обед. Вы отведаете самый вкусный балык экмек в Стамбуле — рыбу в лаваше нужно есть в правильном месте, чтоб остались только самые лучшие впечатления;)

Галатский мост. После обеда насладимся прекрасными видами на бухту Золотой Рог.

Сулеймание — одна из самых роскошных мечетей города. Посетим гробницу султана и Роксоланы и полюбуемся видами на город с панорамной террасы.

Египетский базар. На одном из самых старинных и пёстрых рынков города вдохнём аромат пряных специй и попробуем рахат-лукум.

А ещё вы узнаете:

как главные враги Османской империи помогли ей отвоевать независимость

как жила и построила свою империю королева публичных домов Стамбула

каким изощрённым способом Агата Кристи отомстила мужу

что в руках у Иисуса делает бублик-симит

как за одну ночь кончилось греческое наследие, существовавшее более 2600 лет

И многое-многое другое!

Организационные детали