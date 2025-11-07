Вы увидите знаменитый красный трамвай, посетите европейские пассажи и насладитесь видами с Галатского моста. Завершите день в величественной мечети Сулеймание, погрузившись в атмосферу восточной сказки
Лучшее время для посещения
ноя
Что можно увидеть
- Площадь Таксим
- Улица Истикляль
- Каракёй
- Мечеть Сулеймание
- Галатская башня
- Египетский базар
Описание экскурсии
Площадь Таксим. Начнём день у монумента Республики и обязательно посмотрим на ностальгический красный трамвайчик.
Истикляль. На самой известной улице города вы увидите, как Запад соприкасается с Востоком. И полюбуетесь изысканной застройкой.
Действующий публичный дом. 18+!
Цветочный пассаж, который ассоциируется с белой эмиграцией — и тому есть причина.
Европейский пассаж — не менее живописная галерея с антикварными и сувенирными лавками, где мы откроем секреты освещения города до появления электричества.
Собор Антония Падуанского — самый большой католический храм города. Вы узнаете, какие испытания выпали на его долю.
Каса Боттер — первый модный в Стамбуле. Изысканность и шок сочетаются в одном флаконе: грозных завоевателей теперь одевают кутюрье!
Первые гостиницы Стамбула. Отыщем, где останавливались пассажиры знаменитого «Восточного экспресса», а Агата Кристи писала свой детектив!
Крымская церковь с непростой историей: одна война помогла построить церковь, а другая — отреставрировать её.
Галатская башня (внешний осмотр). Посмотрим на самое высокое сооружение Старого города, дошедшее до нас аж из 14 века!
Квартал Каракёй с его яркими улочками и хипстерскими кафешками. Граффити и зонтики у подножия церквей? Легко!
Обед. Вы отведаете самый вкусный балык экмек в Стамбуле — рыбу в лаваше нужно есть в правильном месте, чтоб остались только самые лучшие впечатления;)
Галатский мост. После обеда насладимся прекрасными видами на бухту Золотой Рог.
Сулеймание — одна из самых роскошных мечетей города. Посетим гробницу султана и Роксоланы и полюбуемся видами на город с панорамной террасы.
Египетский базар. На одном из самых старинных и пёстрых рынков города вдохнём аромат пряных специй и попробуем рахат-лукум.
А ещё вы узнаете:
- как главные враги Османской империи помогли ей отвоевать независимость
- как жила и построила свою империю королева публичных домов Стамбула
- каким изощрённым способом Агата Кристи отомстила мужу
- что в руках у Иисуса делает бублик-симит
- как за одну ночь кончилось греческое наследие, существовавшее более 2600 лет
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит детям старше 10 лет
- Дополнительно оплачивается перекус (по желанию)
- Обратите внимание: гробницы в Сулеймание по понедельникам закрыты
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
