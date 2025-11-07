Мои заказы

Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание

Прогулка по богемным районам Стамбула: от площади Таксим до мечети Сулеймание. Узнайте секреты города и насладитесь его атмосферой
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми колоритными районами Стамбула. Площадь Таксим, знаменитая улица Истикляль и красочный Каракёй откроют перед вами свои тайны.

Вы увидите знаменитый красный трамвай, посетите европейские пассажи и насладитесь видами с Галатского моста. Завершите день в величественной мечети Сулеймание, погрузившись в атмосферу восточной сказки
5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Богемные районы Стамбула
  • 🚋 Ностальгический красный трамвай
  • 🏛 Европейские пассажи и галереи
  • 🌉 Виды с Галатского моста
  • 🕌 Величественная мечеть Сулеймание

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется яркими событиями и фестивалями. Зимой тоже можно насладиться экскурсиями, хотя некоторые дни могут быть дождливыми.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание© Виктория
Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание© Виктория
Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание© Виктория
Ближайшие даты:
21
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Площадь Таксим
  • Улица Истикляль
  • Каракёй
  • Мечеть Сулеймание
  • Галатская башня
  • Египетский базар

Описание экскурсии

Площадь Таксим. Начнём день у монумента Республики и обязательно посмотрим на ностальгический красный трамвайчик.

Истикляль. На самой известной улице города вы увидите, как Запад соприкасается с Востоком. И полюбуетесь изысканной застройкой.

Действующий публичный дом. 18+!

Цветочный пассаж, который ассоциируется с белой эмиграцией — и тому есть причина.

Европейский пассаж — не менее живописная галерея с антикварными и сувенирными лавками, где мы откроем секреты освещения города до появления электричества.

Собор Антония Падуанского — самый большой католический храм города. Вы узнаете, какие испытания выпали на его долю.

Каса Боттер — первый модный в Стамбуле. Изысканность и шок сочетаются в одном флаконе: грозных завоевателей теперь одевают кутюрье!

Первые гостиницы Стамбула. Отыщем, где останавливались пассажиры знаменитого «Восточного экспресса», а Агата Кристи писала свой детектив!

Крымская церковь с непростой историей: одна война помогла построить церковь, а другая — отреставрировать её.

Галатская башня (внешний осмотр). Посмотрим на самое высокое сооружение Старого города, дошедшее до нас аж из 14 века!

Квартал Каракёй с его яркими улочками и хипстерскими кафешками. Граффити и зонтики у подножия церквей? Легко!

Обед. Вы отведаете самый вкусный балык экмек в Стамбуле — рыбу в лаваше нужно есть в правильном месте, чтоб остались только самые лучшие впечатления;)

Галатский мост. После обеда насладимся прекрасными видами на бухту Золотой Рог.

Сулеймание — одна из самых роскошных мечетей города. Посетим гробницу султана и Роксоланы и полюбуемся видами на город с панорамной террасы.

Египетский базар. На одном из самых старинных и пёстрых рынков города вдохнём аромат пряных специй и попробуем рахат-лукум.

А ещё вы узнаете:

  • как главные враги Османской империи помогли ей отвоевать независимость
  • как жила и построила свою империю королева публичных домов Стамбула
  • каким изощрённым способом Агата Кристи отомстила мужу
  • что в руках у Иисуса делает бублик-симит
  • как за одну ночь кончилось греческое наследие, существовавшее более 2600 лет

И многое-многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит детям старше 10 лет
  • Дополнительно оплачивается перекус (по желанию)
  • Обратите внимание: гробницы в Сулеймание по понедельникам закрыты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 353 туристов
За 11 лет в Стамбуле я увидела его с самых разных сторон, полюбила до глубины души и хочу поделиться этой любовью с вами! Я получила образование в Стамбульском университете, выучилась
читать дальше

на туристического гида. Теперь я гид с лицензией от Министерства культуры и туризма Турции. На экскурсиях со мной вы без очередей сможете пройти во все главные музеи и дворцы города. Хотите почувствовать себя коренным жителем Стамбула и провести время в лучших турецких традициях? Я проведу вас не только по самым узнаваемым местам города, но и по секретным тропинкам, улочкам, террасам и кафе!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Дарья)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Зоя)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Анастасия)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Алексей)Таксим, Истикляль, Каракёй и Сулеймание (Алексей)
Светлана
Светлана
7 ноя 2025
Виктория просто чудо😍
Интересный рассказ, много истории, юмора, позитива.
Д
Дарья
17 окт 2025
Мы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя с нами был 9 летний сын! Виктория рассказывает очень просто о долгой истории Османской Империи,
читать дальше

невероятно интересно об истории русской имитации, заводит в закоулки, куда сам никогда не зайдешь. При этом делали несколько остановок на кофе и обед, что давало передышки и время на «просто- пообщаться»! Мы остались очень довольны экскурсией. Следующие - только с ней ❤️

Мы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя сМы были на экскурсии в течении 6 часов, это время пролетело на одном дыхании, хотя с
Юлия
Юлия
5 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Виктория замечательный, позитивный человек:) Рассказывает интересно и информативно. Спасибо большое за прекрасный и насыщенный день🫶
Зоя
Зоя
27 сен 2025
Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹
Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹Всем привет 👋🏻 Огромное спасибо за экскурсию!) Ненавязчиво, интересно, увлекательно!!! 🩵 Спасибо огромное за чудесный день 🌹
А
Анастасия
2 авг 2025
Мы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказались на индивидуальной. Виктория - отличный гид и приятная девушка, рассказывала очень занимательные и интересные
читать дальше

истории, подстраивалась под наши пожелания и даже частично изменила маршрут по нашей просьбе. Прекрасная прогулка получилась и, что немаловажно, очень крутые фотки во всех инстаграмных локациях, которые сделала нам Виктория! Гуляли даже больше заявленных 5 часов, но время пролетело незаметно. Однозначно всем рекомендую!

Мы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказалисьМы остались в восторге от экскурсии! Нам очень повезло, ведь мы выбрали групповую экскурсию, а оказались
А
Алексей
26 июл 2025
Погуляли с Викторией по маршруту от площади Таксим через улицу Истикляль до мечети Сулеймание, закончили около египетского базара. По пути она рассказывала нам интересные факты о местах, через которые мы
читать дальше

проходили, о известных людях, которые были здесь когда-то, и об обстоятельствах, в результате которых они были здесь.
Виктория - очаровательная девушка и очень грамотный экскурсовод: с отличной дикцией и тщательно подбирающая темы для рассказа, в результате чего данная экскурсия стала для меня одной из самых удачных и интересных в Стамбуле (а был я уже на многих).

Погуляли с Викторией по маршруту от площади Таксим через улицу Истикляль до мечети Сулеймание, закончили околоПогуляли с Викторией по маршруту от площади Таксим через улицу Истикляль до мечети Сулеймание, закончили околоПогуляли с Викторией по маршруту от площади Таксим через улицу Истикляль до мечети Сулеймание, закончили околоПогуляли с Викторией по маршруту от площади Таксим через улицу Истикляль до мечети Сулеймание, закончили около
Дарья
Дарья
19 июл 2025
Отличная экскурсия, Виктория очень подробно все рассказала и показала красивые места, экскурсия прошла весело и интересно 💕
Отличная экскурсия, Виктория очень подробно все рассказала и показала красивые места, экскурсия прошла весело и интересно 💕Отличная экскурсия, Виктория очень подробно все рассказала и показала красивые места, экскурсия прошла весело и интересно 💕Отличная экскурсия, Виктория очень подробно все рассказала и показала красивые места, экскурсия прошла весело и интересно 💕Отличная экскурсия, Виктория очень подробно все рассказала и показала красивые места, экскурсия прошла весело и интересно 💕
Т
Татьяна
19 июн 2025
Эта экскурсия была самой лёгкой и запоминающейся за весь отпуск)рада что первый день в Стамбуле провела именно с Викторией)
Эта экскурсия была самой лёгкой и запоминающейся за весь отпуск)рада что первый день в Стамбуле провела именно с Викторией)Эта экскурсия была самой лёгкой и запоминающейся за весь отпуск)рада что первый день в Стамбуле провела именно с Викторией)Эта экскурсия была самой лёгкой и запоминающейся за весь отпуск)рада что первый день в Стамбуле провела именно с Викторией)Эта экскурсия была самой лёгкой и запоминающейся за весь отпуск)рада что первый день в Стамбуле провела именно с Викторией)
Е
Елена
6 мая 2025
В апреле мы с мужем побывали на экскурсии у Виктории и остались в полном восторге! Наш гид, Виктория, настоящий профессионал. Ее знания об истории Стамбула впечатляющие, и она умело делилась
читать дальше

ими с группой, делая каждую остановку увлекательной и познавательной🫰
Экскурсия была организована на высшем уровне. Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о центре Стамбула💘 и насладиться общением с замечательным гидом Викторией🤗

Ю
Юлия
5 мая 2025
В этот день все было очаровательно! И теплая погода, и эклектичный Стамбул, и прекрасная девушка Виктория, благодаря стараниям которой и солнце светило еще ярче, и Стамбул в очередной раз поражал своей загадочностью и неповторимостью, и время пролетело преступно быстро, но ужасно интересно! Спасибо Виктории за очень достойную экскурсию и море полезной информации!
О
Ольга
4 мая 2025
Гуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге нам очень понравилась экскурсия, очень было интересно слушать, столько нового и интересного узнали для себя.
читать дальше

Увидели красивые улочки Стамбула сами бы туда не дошли. Прогулка была около 5 часов, удивительно мы совсем не устали, шли комфортным шагом, с перерывом на обед Виктория показала место самой вкусной рыбкой. Спасибо вам, за отличный день проведенной с пользой. Обязательно буду вас рекомендовать друзьям и знакомым.

Гуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге намГуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге намГуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге намГуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге намГуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге намГуляли с мужем на групповой экскурсии с гидом Викторией 4 мая, мы в диком восторге нам
E
Elena
4 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Виктории за замечательную экскурсию по Стамбулу! Маршрут был выстроен очень грамотно: насыщенный, но не утомительный, с отличным балансом истории, прогулок и колоритных мест. Виктория
читать дальше

делилась не только историческими фактами, но и атмосферой города — с любовью, уважением и живым интересом. Благодаря ей мы увидели Стамбул с необычного ракурса, почувствовали его многослойность и душу. По дороге мы даже успели попробовать вкусную рыбу в лаваше — один из гастрономических символов города. Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему почувствовать этот удивительный город.

А
Алена
4 мая 2025
Прекрасная экскурсия от Виктории! Очень понравилось! Много истории Стамбула! Инстаграммные места и исторические здания! Однозначно рекомендую!
Прекрасная экскурсия от Виктории! Очень понравилось! Много истории Стамбула! Инстаграммные места и исторические здания! Однозначно рекомендую!Прекрасная экскурсия от Виктории! Очень понравилось! Много истории Стамбула! Инстаграммные места и исторические здания! Однозначно рекомендую!Прекрасная экскурсия от Виктории! Очень понравилось! Много истории Стамбула! Инстаграммные места и исторические здания! Однозначно рекомендую!Прекрасная экскурсия от Виктории! Очень понравилось! Много истории Стамбула! Инстаграммные места и исторические здания! Однозначно рекомендую!
Ирина
Ирина
4 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, гид Виктория очень милая и очень позитивная, время пролетело незаметно быстро, все заявленные достопримечательности увидели, очень вкусно покушали, на трамвае прокатились, экскурсия прошла на одном дыхании. Благодарю от всей души)
Экскурсия очень понравилась, гид Виктория очень милая и очень позитивная, время пролетело незаметно быстро, все заявленныеЭкскурсия очень понравилась, гид Виктория очень милая и очень позитивная, время пролетело незаметно быстро, все заявленныеЭкскурсия очень понравилась, гид Виктория очень милая и очень позитивная, время пролетело незаметно быстро, все заявленные
L
Līga,
30 апр 2025
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.
Спасибо за атмосферу, заботу и хорошее настроение! Если поедем в Стамбул ещё раз — обязательно снова обратимся а так же обязательно будем советовать друзям!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду Виктории, за замечательную экскурсию по Стамбулу! Я была вместе с мамой, и нам обеим всё очень понравилось.

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул: Босфор, Галатская башня, Таксим и Истикляль
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное погружение в Стамбул
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, посетив его знаковые места: от величественного Босфора до оживлённой улицы Истикляль и исторической Галатской башни
Начало: Kabataş
Завтра в 18:00
11 ноя в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Стамбул - это Истикляль
Пешая
3 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Истикляль: сердце Стамбула и его тайны
Исследуйте уникальный район Истикляль, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры Стамбула
17 ноя в 10:00
18 ноя в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
Такой разный Стамбул
Пешая
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Стамбул: Индивидуальная экскурсия по контрастам города
Познакомьтесь с контрастами Стамбула: элитный Этилер, колоритный Бешикташ, легендарный Босфор и исторический Ускюдар. Вкусите вафли и чай на борту парома
Начало: В районе Этилер
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле