Представляем тур - «Великолепный Век. Любовь Роксоланы», созданный специально для поклонников известного сериала.

Программа этого тура составлена так, что бы посещение всех достопримечательностей 🏛️ его участниками было максимально близким к сюжетной линии фильма.

Маршрут

Мечеть Шехзаде

Когда в 1543 году скончался сын султана Сулеймана Великолепного Шехзаде Мехмед (тур. şehzade — принц, наследник), архитектор Синан построил мечеть в Стамбуле в 1543—1548 годах.

Мечеть Сулеймание

Усыпальница Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан

Мече́ть Сулеймание́ (тур. Süleymaniye Camii) — вторая по значению и первая по размерам мечеть Стамбула (первая по значению — мечеть Султана Ахмета), вмещает более 5000 верующих. Мечеть расположена в старой части города, в районе Вефа.

Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Справедливого архитектором Синаном в 1550—1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 26, 5 метров, что превосходит по высоте, но уступает по ширине византийскому храму Святой Софии.

Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем

Дворец Топкапы вход

Дворец Топкапы Дворец Топкапы — центр власти Османской империи XV–XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни 🥧, гарема, библиотеки, сокровищницы и т. д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий. Стоимость билета 72 лир основное здание 42 лир гарем (по желанию)

Дворец Ибрагим Паши 45 tl

Дворец Ибрагим-паши (тур. İbrahim Paşa Sarayı) — здание на стамбульской площади Султанахмет, бывшая резиденция великого визиря Османской империи Паргалы Ибрагима-паши. Памятник османской архитектуры XVI века[1].

Дворец построен на территории ипподрома Константинополя (ныне площадь Султанахмет), даты начала и окончания строительных работы не известны. Известно лишь то, что в 1521 году в здании прошёл ремонт. Своё название дворец получил от проживавшего в нём Паргалы Ибрагима-паши (1494 — 1536). Ибрагим-паша был мужем сестры султана Сулеймана I, Хатидже.

После казни Ибрагима-паши дворец был резиденцией последующих великих визирей. В дальнейшем в нём располагались посольство, швейные мастерские, военный оркестр и тюрьма[1]. С 1938 года во дворце размещается музей 🖼 турецкого и исламского искусства.

Экскурсию проводит гид с лицензией.