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«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»

5
2 отзыва
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Наша экскурсия ⛳ создана специально для поклонников сериала «Великолепный век», благодаря которому миллионы зрителей по всему миру погрузились в атмосферу эпохи Османской империи.

Мы постарались следовать сюжетной линии сериала, чтобы вы смогли побывать там, где происходили все главные события, и увидеть своими глазами мечеть Шехзаде, мечеть Сулеймание, усыпальницу Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан, дворец Топкапы и дворец Ибрагима-паши.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»

Что вы увидите

  • Мечеть Шехзаде
  • Мечеть Сулеймание
  • Дворец Топкапы + Гарем
  • Дворец Ибрагим-паши
  • Мечеть Рустем-паша
Представляем тур - «Великолепный Век. Любовь Роксоланы», созданный специально для поклонников известного сериала.
Программа этого тура составлена так, что бы посещение всех достопримечательностей 🏛️ его участниками было максимально близким к сюжетной линии фильма.
Маршрут
Мечеть Шехзаде
Когда в 1543 году скончался сын султана Сулеймана Великолепного Шехзаде Мехмед (тур. şehzade — принц, наследник), архитектор Синан построил мечеть в Стамбуле в 1543—1548 годах.
Мечеть Сулеймание
Усыпальница Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан
  • Мече́ть Сулеймание́ (тур. Süleymaniye Camii) — вторая по значению и первая по размерам мечеть Стамбула (первая по значению — мечеть Султана Ахмета), вмещает более 5000 верующих. Мечеть расположена в старой части города, в районе Вефа.
  • Мечеть сооружена по приказу Султана Сулеймана Справедливого архитектором Синаном в 1550—1557 годах. Высота купола 53 метра, диаметр 26, 5 метров, что превосходит по высоте, но уступает по ширине византийскому храму Святой Софии.
Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится сам Сулейман и его любимая жена Хюррем
Дворец Топкапы вход
Дворец Топкапы Дворец Топкапы — центр власти Османской империи XV–XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни 🥧, гарема, библиотеки, сокровищницы и т. д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий. Стоимость билета 72 лир основное здание 42 лир гарем (по желанию)
Дворец Ибрагим Паши 45 tl
Дворец Ибрагим-паши (тур. İbrahim Paşa Sarayı) — здание на стамбульской площади Султанахмет, бывшая резиденция великого визиря Османской империи Паргалы Ибрагима-паши. Памятник османской архитектуры XVI века[1].
Дворец построен на территории ипподрома Константинополя (ныне площадь Султанахмет), даты начала и окончания строительных работы не известны. Известно лишь то, что в 1521 году в здании прошёл ремонт. Своё название дворец получил от проживавшего в нём Паргалы Ибрагима-паши (1494 — 1536). Ибрагим-паша был мужем сестры султана Сулеймана I, Хатидже.
После казни Ибрагима-паши дворец был резиденцией последующих великих визирей. В дальнейшем в нём располагались посольство, швейные мастерские, военный оркестр и тюрьма[1]. С 1938 года во дворце размещается музей 🖼 турецкого и исламского искусства.
Экскурсию проводит гид с лицензией.
Что входит
  • услуги лицензированного русскоговорящего гида
Что не входит
  • входные билеты в экскурсионные объекты
  • факультативные экскурсии
  • рекомендованные программы
  • личные расходы
  • проезд в общественном транспорте
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля.
Место завершения
🏁 По договоренности
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оксана Ш.
Оксана Ш.
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2 отзыва оставили туристы

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