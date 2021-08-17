в понедельник и четверг в 08:30

Что вас ожидает

Дух аутентичного Бююкада

Самый большой и живописный из Принцевых островов удивит вас с первого взгляда: из транспорта на Бююкада можно встретить только велосипеды и фаэтоны, зато нет недостатка в гармоничных пейзажах, атмосфере спокойствия и чистом морском воздухе. Мы прокатимся в фаэтоне по колоритным уголкам острова, прогуляемся мимо особняков времен Османской империи и поговорим о быте местных жителей — каким он был в прошлые века и каким стал сейчас. Кроме того, вы сможете попробовать Бююкада на вкус, отведав Roma Dondurması — популярное византийское мороженое.

Ожившая история острова

Утопающий в зелени Бююкада вдохновит вас не только видами, но и историей, которая простирается к эпохе Византийской Империи. Мы поднимемся на холм к монастырю Святого Георгия, паломническому центру острова: вы услышите легенду этого места, увидите сотни часов, оставленных паломниками, а со смотровых площадок на вершине холма полюбуетесь панорамой всего Бююкада и азиатским берегом Стамбула. После вы увидите могилу князя Дмитрия Голицына, который жил здесь после революции, узнаете, как с Бююкада связан Лев Троцкий и кому принадлежал клад, найденный на острове в начале 20 века. А еще мы рассмотрим заброшенный Греческий детский дом, крупнейшее деревянное здание Европы, мечеть Хамидие, церковь Айос Димитриос и дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая».

Организационные детали