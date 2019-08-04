в понедельник и четверг в 08:30

У обожаемого местными острова прекрасные пляжи и шикарный вид на Стамбул. Я расскажу, как он назывался раньше, как получил современное название и при чём здесь его почва, насыщенная железом и медью.
Дух аутентичного Бююкада
Самый большой и живописный из Принцевых островов удивит вас с первого взгляда: из транспорта на Бююкада можно встретить только велосипеды и фаэтоны, зато нет недостатка в гармоничных пейзажах, атмосфере спокойствия и чистом морском воздухе. Мы прокатимся в фаэтоне по колоритным уголкам острова, прогуляемся мимо особняков времен Османской империи и поговорим о быте местных жителей — каким он был в прошлые века и каким стал сейчас. Кроме того, вы сможете попробовать Бююкада на вкус, отведав Roma Dondurması — популярное византийское мороженое.
Ожившая история острова
Утопающий в зелени Бююкада вдохновит вас не только видами, но и историей, которая простирается к эпохе Византийской Империи. Мы поднимемся на холм к монастырю Святого Георгия, паломническому центру острова: вы услышите легенду этого места, увидите сотни часов, оставленных паломниками, а со смотровых площадок на вершине холма полюбуетесь панорамой всего Бююкада и азиатским берегом Стамбула. Посетим церковь Девы Марии, Морскую Академию. А еще мы рассмотрим дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая».
Организационные детали
В стоимость включено:
трансфер
билет на кораблик до островов и обратно
обед
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€68
Дети до 7 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4465 туристов
Я представляю команду профессиональных лицензированных русскоговорящих гидов с большим опытом работы в области туризма. Мы знаем о Стамбуле ВСЁ! И с огромным удовольствием поделимся с вами на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
3.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
–
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2
2
1
1
–
Игорь
ОЧЕНЬ интересная и увлекательная экскурсия. Организовано все хорошо, трансфер в отель и обратно, паром-гид заранее занял очередь чтобы мы(группа туристов) не стояли-это отлично когда на улице жара! На островах очень читать дальшеуменьшить
красиво и интересно, единственный вид транспорта -фаэтоны с лошадями-это все включено в стоимость, после прогулки - очень хороший вкусный обед на берегу моря кафе с хорошим выбором-мясо, рыба или курица! Для самых отважных -совет - поднимитесь к монастырю Святого Георгия(мы поднялись) - это самая высокая точка на Бююкада, в награду получите сумасшедший бесподобный вид на острова и Стамбул! Не пожалеете! В целом-организация и содержание экскурсии -на отлично! РЕКОМЕНДУЮ!!!
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Ирина
В 9 часов экскурсии входят: сбор туристов из отелей, час поездки на остров, полчаса катания на фаэтоне, обед, дорога обратно и доставка туристов по отелям. Организованно все четко и слаженно. читать дальшеуменьшить
Удобно тем, что не надо думать как добраться, где купить билет. Сама экскурсия по острову весьма посредственная. Проехавшись на фаэтоне, можно получить только общее представление об острове. Дом Троцкого, дом Решала Нури Гюнтекина показаны не были, понятно только что они были где-то по пути. Монастырь Святого Георгия находится на холме, подниматься туда далеко, в экскурсию это не входит, хотя заявлено в описании. В свободное время это сделать тоже невозможно. Греческий приют тоже далеко и рассмотреть его вблизи невозможно. Про могилу князя Голицына, церковь и мечеть даже разговора не было. Свободного времени даётся очень мало. Можно успеть пройтись по паре улиц и все. Завлено-показано мало. Для того чтобы подробно и не спеша изучить остров рекомендую ехать самостоятельно, брать напрокат велосипед или гулять по острову пешком. Атмосферы волшебного дня на острове, к сожалению,эта экскурсия не даёт.
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Olesia
Экскурсия не предполагает никакой информации, это больше сопровождение на заранее спланированном маршруте. Пожалела, что поленились поехать на остров самостоятельно, это обошлось бы минимум в 10 раз дешевле. Сам остров симпатичен, стоит побывать.
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А
Арина
Экскурсия абсолютно не информативная и не организованная. В течение часа, с 08.40 в нашем случае, происходит сбор всех, кто участвует в экскурсии. В течение 1,5 часов молчаливое перемещение на пароме читать дальшеуменьшить
на остров (посещается только один). Очередь на острове на электромобиль, который 15 минут везёт к дороге на Монастырь, тоже молча, везде длительное ожидание гида. Пеший спуск к причалу (экономия гида на проезде на электромобиле, который включен в стоимость). Посредственный обед в низкокачественном ресторане, с мухами, час свободного времени, которое негде использовать и снова 1,5 часовое молчаливое перемещение на пароме. С пристани уезжали сами на трамвае, во избежание длительного трансфера в отель и езды в вечерних пробках. Цена предельно завышена. Билет на трамвай в оба конца до пристани и ибратно 8 лир. Билет на паром -32 лиры, билет на электромобиль 26 лир. Обед - 35 лир. Округляю - 100 лир. А экскурсия стоит 49 евро со скидкой. Итог - переплата порядка 400 лир. Такая организация экскурсии столько не стоит. НЕ РЕКОМЕНДУЮ КАТЕГОРИЧНО!
Яна
Ответ организатора:
Уважаемая Арина, благодарим за отзыв. Хотели бы пояснить пару моментов: это не историческая экскурсия, а посещение Принцевых островов в сопровождении читать дальшеуменьшить
нашего гида. Все острова посещать за один день не реально, да и смысла в этом нет. Вы посетили самый популярный - Буюкада, который стоит посетить и увидеть всю красоту перечисленную в описании экскурсии. Все места которые были перечислены - были посещены:) Экономии гида в экскурсии абсолютно не было, электромобиль входит в одну сторону (вверх) как и было раньше с фаэтонами, чтобы на обратном пути можно было прогуляться и увидеть всю красоту острова поближе. По поводу мух на обеде думаем, что Вы придрались)) никто кроме Вас на них не пожаловался. . Может прилетела одна муза к вам, неужели это повод про нее писать?)) По поводу «молчаливой» дороги, еще раз повторю, что это не супер познавательная экскурсия, а посещение Принцевых с гидом, где гид делает своё дело и рассказывает про достопримечательности и особенности острова, что он разумеется и делал, в этом и есть ценность (и стоимость) данной экскурсии. Так как без гида смотреть на всю эту красоту и не знать её истории оставляет «нехватку» информации.
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