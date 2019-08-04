в понедельник и четверг в 08:30

Принцевы острова — живописный архипелаг в Мраморном море, где время будто остановилось в начале прошлого века. Вы погуляете по улочкам островов Кыналыада и Бююкада, осмотрите османские особняки, услышите легенды монастыря Святого Георгия. Пообедаете турецкой кухней и попробуете византийское мороженое, наблюдая за неспешным бытом местных жителей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Кыналыада

У обожаемого местными острова прекрасные пляжи и шикарный вид на Стамбул. Я расскажу, как он назывался раньше, как получил современное название и при чём здесь его почва, насыщенная железом и медью.

Дух аутентичного Бююкада

Самый большой и живописный из Принцевых островов удивит вас с первого взгляда: из транспорта на Бююкада можно встретить только велосипеды и фаэтоны, зато нет недостатка в гармоничных пейзажах, атмосфере спокойствия и чистом морском воздухе. Мы прокатимся в фаэтоне по колоритным уголкам острова, прогуляемся мимо особняков времен Османской империи и поговорим о быте местных жителей — каким он был в прошлые века и каким стал сейчас. Кроме того, вы сможете попробовать Бююкада на вкус, отведав Roma Dondurması — популярное византийское мороженое.

Ожившая история острова

Утопающий в зелени Бююкада вдохновит вас не только видами, но и историей, которая простирается к эпохе Византийской Империи. Мы поднимемся на холм к монастырю Святого Георгия, паломническому центру острова: вы услышите легенду этого места, увидите сотни часов, оставленных паломниками, а со смотровых площадок на вершине холма полюбуетесь панорамой всего Бююкада и азиатским берегом Стамбула. Посетим церковь Девы Марии, Морскую Академию. А еще мы рассмотрим дом-музей писателя Решата Нури Гюнтекина, автора романа «Королёк — птичка певчая».

Организационные детали

В стоимость включено:

трансфер

билет на кораблик до островов и обратно

обед

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.