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10%
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: На набережной Арнавуткей
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€720
€800 за всё до 12 чел.
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19%
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на яхте
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с воды, наслаждаясь видом на исторические памятники и мосты. Комфортная яхта и закуски сделают путешествие незабываемым
Начало: На набережной Каракей (IBB karaköy sahil parkı)
Расписание: ежедневно в 16:45
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:45
€59
€73 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Интересное на Азиатской стороне Стамбула
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Стамбула: мечети, дворцы и крепости ждут вас на этой увлекательной автопешеходной прогулке по Азиатской стороне
Начало: На набережной Ускюдар
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГульсина9 марта 2025Во время экскурсии порадовали вкусняшки, фрукты и чай горячий
- ААнна7 марта 2025Отличная команда! Если хотите увидеть Стамбул во всей красе, обязательно берите прогулку по Босфору у этого организатора! Заранее подскажут место
- ДДарья7 марта 2025Очень понравилось)команда огонь 🔥 маршрут крутой)
- ООксана19 февраля 2025Прекрасная поездка, все организовано и продуманно до мелочей, гид Алим -профессионал, очень хорошо знает историю и доступно для понимания, преподносит информацию👌Рекомендую, останетесь довольны😻
- ННаталья10 января 2025Прекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись по интересным местам не заезженными туристами, все, как мы любим! ♥️ 10 баллов из 10! Браво!
- ЛЛариса7 января 2025Отличная экскурсия! Гид Татьяна показала самые красивые места азиатской части Стамбула. Интересно все рассказала, дала много информации и ответила на интересующие нас вопросы. Экскурсия авто-пешеходная, совсем не утомительная. Время пролетело очень быстро. Рекомендую!
- ААнастасия2 декабря 2024Прекрасная экскурсия! Все очень удобно - за день списались, выбрали место встречи, в день экскурсии очень легко нашли место встречи, Алим - великолепный экскурсовод, гостям очень понравилась поездка. Спасибо Хасану за прекрасно организованный тур!
- ННадежда7 ноября 2024Татьяна!!!! Спасибо Вам!!!! Мы чуть не каждый день вспоминаем Вас, азиатскую сторону, кафе, улочки, ощущение счастья, которое Вы нам подарили! Это незабываемый
- IIRINA13 августа 2024Максимально комфортная экскурсия Сопровождал гид Алим Эрудированный по теме истории Все ненавязчиво, интересно Получилась прекрасная поездка на яхте
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С набережной»
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