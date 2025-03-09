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день с незабываемым гидом. Даже не гидом - знакомой, подругой… Нам было так хорошо!!! Мечтаем вернуться и погулять еще!!!! Хотя посмотрели все что было можно и нельзя))) День максимально насыщенный, Татьяна учла все наши ненасытные пожелания! Редкий случай - мы без сил от эмоций уплывали на "нашу" европейскую сторону) p.s. Таня, мы все таки попали в Бейлербей))) У нас накрылся другой музей и мы попросили гида на замену првезти нас сюда) И в отличии от нашей с Вами экскурсии не было очереди!