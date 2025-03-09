Экскурсии с набережной Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Стамбуле, цены от €59, скидки до 19%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Яхта, парус, Босфор
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
-
10%
29 отзывов
Водная прогулка
Яхта, парус, Босфор: индивидуальная экскурсия по Стамбулу
Романтический круиз на яхте по Босфору подарит вам новые эмоции и незабываемые виды. Узнайте больше о Стамбуле с личным гидом
Начало: На набережной Арнавуткей
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€720€800 за всё до 12 чел.
Обзорная групповая прогулка по Босфору на великолепной яхте
На яхте
На яхте по Босфору
2 часа
-
19%
50 отзывов
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на яхте
Погрузитесь в атмосферу Стамбула с воды, наслаждаясь видом на исторические памятники и мосты. Комфортная яхта и закуски сделают путешествие незабываемым
Начало: На набережной Каракей (IBB karaköy sahil parkı)
Расписание: ежедневно в 16:45
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:45
€59€73 за человека
Всё самое интересное на Азиатской стороне Стамбула на автопешеходной прогулке
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Интересное на Азиатской стороне Стамбула
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Стамбула: мечети, дворцы и крепости ждут вас на этой увлекательной автопешеходной прогулке по Азиатской стороне
Начало: На набережной Ускюдар
€220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гульсина
    9 марта 2025
    Обзорная групповая прогулка по Босфору на великолепной яхте
    Во время экскурсии порадовали вкусняшки, фрукты и чай горячий
  • А
    Анна
    7 марта 2025
    Обзорная групповая прогулка по Босфору на великолепной яхте
    Отличная команда! Если хотите увидеть Стамбул во всей красе, обязательно берите прогулку по Босфору у этого организатора! Заранее подскажут место
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    встречи, ответят на все ваши вопросы. Очень комфортно, вам подадут воду, напитки, закуски и расскажут о некоторых главных достопримечательностях Стамбула по маршруту. Встретите закат и насладитесь спокойствием этого колоритного и потрясающего города!

    Отличная команда! Если хотите увидеть Стамбул во всей красе, обязательно берите прогулку по Босфору у этогоОтличная команда! Если хотите увидеть Стамбул во всей красе, обязательно берите прогулку по Босфору у этого
  • Д
    Дарья
    7 марта 2025
    Обзорная групповая прогулка по Босфору на великолепной яхте
    Очень понравилось)команда огонь 🔥 маршрут крутой)
    Очень понравилось)команда огонь 🔥 маршрут крутой)Очень понравилось)команда огонь 🔥 маршрут крутой)Очень понравилось)команда огонь 🔥 маршрут крутой)
  • О
    Оксана
    19 февраля 2025
    Яхта, парус, Босфор
    Прекрасная поездка, все организовано и продуманно до мелочей, гид Алим -профессионал, очень хорошо знает историю и доступно для понимания, преподносит информацию👌Рекомендую, останетесь довольны😻
  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    Всё самое интересное на Азиатской стороне Стамбула на автопешеходной прогулке
    Прекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись по интересным местам не заезженными туристами, все, как мы любим! ♥️ 10 баллов из 10! Браво!
    Прекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись поПрекрасная прогулка С Татьяной! Все совпало и погода и локации и наш дорогой экскурсовод! Прошлись по
  • Л
    Лариса
    7 января 2025
    Всё самое интересное на Азиатской стороне Стамбула на автопешеходной прогулке
    Отличная экскурсия! Гид Татьяна показала самые красивые места азиатской части Стамбула. Интересно все рассказала, дала много информации и ответила на интересующие нас вопросы. Экскурсия авто-пешеходная, совсем не утомительная. Время пролетело очень быстро. Рекомендую!
  • А
    Анастасия
    2 декабря 2024
    Яхта, парус, Босфор
    Прекрасная экскурсия! Все очень удобно - за день списались, выбрали место встречи, в день экскурсии очень легко нашли место встречи, Алим - великолепный экскурсовод, гостям очень понравилась поездка. Спасибо Хасану за прекрасно организованный тур!
  • Н
    Надежда
    7 ноября 2024
    Всё самое интересное на Азиатской стороне Стамбула на автопешеходной прогулке
    Татьяна!!!! Спасибо Вам!!!! Мы чуть не каждый день вспоминаем Вас, азиатскую сторону, кафе, улочки, ощущение счастья, которое Вы нам подарили! Это незабываемый
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    день с незабываемым гидом. Даже не гидом - знакомой, подругой… Нам было так хорошо!!! Мечтаем вернуться и погулять еще!!!! Хотя посмотрели все что было можно и нельзя))) День максимально насыщенный, Татьяна учла все наши ненасытные пожелания! Редкий случай - мы без сил от эмоций уплывали на "нашу" европейскую сторону) p.s. Таня, мы все таки попали в Бейлербей))) У нас накрылся другой музей и мы попросили гида на замену првезти нас сюда) И в отличии от нашей с Вами экскурсии не было очереди!

  • I
    IRINA
    13 августа 2024
    Яхта, парус, Босфор
    Максимально комфортная экскурсия Сопровождал гид Алим Эрудированный по теме истории Все ненавязчиво, интересно Получилась прекрасная поездка на яхте

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яхта, парус, Босфор
  2. Обзорная групповая прогулка по Босфору на великолепной яхте
  3. Всё самое интересное на Азиатской стороне Стамбула на автопешеходной прогулке
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Голубая мечеть
  4. Площадь Ипподром
  5. Дворец Топкапы
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Айя-София
  10. Истикляль
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в марте 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 720 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2025 год по теме «С набережной», 88 ⭐ отзывов, цены от €59. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май