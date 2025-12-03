Стамбул невозможно исследовать только с суши — мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить город с воды.

Что вас ждет

Путешествие начнется вдоль Золотого Рога, где вы увидите постройки византийской и османской эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти, а также величественно возвышающуюся Мечеть Сулеймание. Вдоль Босфора вам откроется вид на дворец Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президент Турецкой Республики, Вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш сопровождающий расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, а когда будете проплывать Девичью башню, поведает легенду ее появления. В ходе экскурсии мы предлагаем поближе познакомиться с турецкими традициями и пообедать блюдами национальной кухни. В меню: суп мерджимек, запеченная курица или котлеты на гриле, рис или картошка на гарнир и турецкие сладости на десерт.