Стамбул невозможно исследовать полностью — уж слишком много ярких деталей в этом городе.
Предлагаем отправиться в плавание по Босфору, чтобы изучить главные достопримечательности Стамбула с воды.
Вы откроете тайны дворцов и мечетей, поразитесь величию древней крепости и отведаете блюда национальной кухни.
Предлагаем отправиться в плавание по Босфору, чтобы изучить главные достопримечательности Стамбула с воды.
Вы откроете тайны дворцов и мечетей, поразитесь величию древней крепости и отведаете блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
Стамбул невозможно исследовать только с суши — мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить город с воды.
Что вас ждет
Путешествие начнется вдоль Золотого Рога, где вы увидите постройки византийской и османской эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти, а также величественно возвышающуюся Мечеть Сулеймание. Вдоль Босфора вам откроется вид на дворец Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президент Турецкой Республики, Вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш сопровождающий расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, а когда будете проплывать Девичью башню, поведает легенду ее появления. В ходе экскурсии мы предлагаем поближе познакомиться с турецкими традициями и пообедать блюдами национальной кухни. В меню: суп мерджимек, запеченная курица или котлеты на гриле, рис или картошка на гарнир и турецкие сладости на десерт.
Каждый день в 12.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Крепость Румели Хисар
- Мечеть Ортакей
- Элитные районы Стамбула
- Арнавуткей и Бебек
- Дворец Чираган
- Дворец Долмабахче
- Босфорские мосты
Что включено
- Трансфер в одну сторону (из отеля)
- Лицензированный гид
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки (не входят в стоимость обеда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия очень понравилась. Трансфер из отеля, организованная посадка на борт. В декабре это была совместная экскурсия, проводилась на двух языках - английский и русский, русский переводчик очень профессиональный и рассказывал
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V
Экскурсия краткая, организация хорошая, еда вкусная
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М
Трансфер из отеля. Были большие пробки, катались почти час по центру, пока забирали остальных, в принципе дополнительно посмотрели город. Отплыли 13.20. На корабле на двух языках дают информацию об объектах
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В
Все прошло отлично! Были переживания, что, при отсутствии у меня в период пребывания в Стамбуле мобильной связи, сложно будет наладить связь, но все пожелания были учтены и общение велось через
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И
Отличная экскурсия, нам повезло с погодой!Трансфер был от отеля -до причала и обратно, но обратно мы отказались сами пошли вдоль набережной гулять дальше, а так пжлст и обратно довезут!Группа была
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Л
Понравилось. Доступное описание, быстрое оформление, лояльность к клиентам. Перенесли экскурсию на другой день по нашей просьбе без проблем, потому что была очень плохая погода. Забирают из отеля вовремя, организация отличная, на русском и английском языке. Вкусны обед (напитки за доп плату имейте ввиду). После экскурсии высаживают около базара специй. Рядом автобусные остановки и трамваи. Пешком до центра 15-20 минут.
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