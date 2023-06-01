Прогулка по Босфору с обедом

Описание
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Прогулка по Босфору с обедом
Прогулка по Босфору с обедом
Прогулка по Босфору с обедом
Прогулка по Босфору с обедом
Прогулка по Босфору с обедом
Прогулка по Босфору с обедом
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Что вас ожидает:

  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей и Бебек
  • Дворец Чыраган
  • Дворец Долмабахче
  • Босфорские мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Стамбул невозможно исследовать только с суши, мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить его с воды. Проплывая вдоль Золотого Рога, вы увидите постройки Византийских и Османских эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти,а так же увидите на величественную возвышающуюся Мечеть Сулеймание.
Вдоль Босфора вам откроется вид на Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президен Турецкой Республики, полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш лицензированный гид расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, так же проплывая Девичью башню, расскажет о легенде ее появления.
В ходе экскурсии мы предлагаем окунуться в турецкие традиции и пообедать национальной кухней. После обеда у наших гостей будет возможность отведать вкусных сладостей в магазине на Азиатской стороне и прогуляться.

Каждый день в 12.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в одну сторону (из отеля)
  • Лицензированный гид
  • Обед
  • 1 час свободного времени или шопинга на Азиатской стороне
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки не входят в стоимость обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Трансфер из отеля:только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Экскурсия заканчивается у Египетского базара в 16.00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Религиозные
Популярные места
Азиатская часть
Султан Сулейман
набережные
Гастрономические
Водные развлечения
Босфор
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