Стамбул невозможно исследовать только с суши, мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить его с воды. Проплывая вдоль Золотого Рога, вы увидите постройки Византийских и Османских эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти,а так же увидите на величественную возвышающуюся Мечеть Сулеймание.

Вдоль Босфора вам откроется вид на Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президен Турецкой Республики, полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш лицензированный гид расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, так же проплывая Девичью башню, расскажет о легенде ее появления.

В ходе экскурсии мы предлагаем окунуться в турецкие традиции и пообедать национальной кухней. После обеда у наших гостей будет возможность отведать вкусных сладостей в магазине на Азиатской стороне и прогуляться.