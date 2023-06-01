Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
июн
7
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Девичья башня
- Крепость Румели Хисар
- Мечеть Ортакей
- Элитные районы Стамбула
- Арнавуткей и Бебек
- Дворец Чыраган
- Дворец Долмабахче
- Босфорские мосты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Стамбул невозможно исследовать только с суши, мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить его с воды. Проплывая вдоль Золотого Рога, вы увидите постройки Византийских и Османских эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти,а так же увидите на величественную возвышающуюся Мечеть Сулеймание.
Вдоль Босфора вам откроется вид на Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президен Турецкой Республики, полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш лицензированный гид расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, так же проплывая Девичью башню, расскажет о легенде ее появления.
В ходе экскурсии мы предлагаем окунуться в турецкие традиции и пообедать национальной кухней. После обеда у наших гостей будет возможность отведать вкусных сладостей в магазине на Азиатской стороне и прогуляться.
Каждый день в 12.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в одну сторону (из отеля)
- Лицензированный гид
- Обед
- 1 час свободного времени или шопинга на Азиатской стороне
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки не входят в стоимость обеда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В вашем отелеЗавершение: Египетский рынок
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 12.30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
- Важная информация
- Трансфер из отеля:только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Каракей, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
- Экскурсия заканчивается у Египетского базара в 16.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Религиозные
Популярные места
Азиатская часть
Султан Сулейман
набережные
Гастрономические
Водные развлечения
Босфор
С обедом
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Босфора
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
2 июня
3 июня
4 июня
5 июня
€217 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Колоритный Кадыкей и легенды Босфора
Морская прогулка, погружение в самобытные районы Стамбула и знакомство с местной кухней
Kadıköy iskelesi, Eminönü
17 июля
19 июля
20 июля
22 июля
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
в районе Eminonu
3 июня
5 июня
6 июня
7 июня
€125 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании