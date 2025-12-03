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Величественные пейзажи и национальные изыски - Прогулка по Босфору

Великолепный пейзаж и национальная кухня: прогулка на яхте по Босфору в Стамбуле
Стамбул невозможно исследовать полностью — уж слишком много ярких деталей в этом городе.

Предлагаем отправиться в плавание по Босфору, чтобы изучить главные достопримечательности Стамбула с воды.

Вы откроете тайны дворцов и мечетей, поразитесь величию древней крепости и отведаете блюда национальной кухни.
4.2
71 отзыв
Величественные пейзажи и национальные изыски - Прогулка по Босфору
Величественные пейзажи и национальные изыски - Прогулка по Босфору
Величественные пейзажи и национальные изыски - Прогулка по Босфору

Описание экскурсии

Стамбул невозможно исследовать только с суши — мы предлагаем отправиться в плавание по Золотому Рогу и Босфору, чтобы изучить город с воды.

Что вас ждет

Путешествие начнется вдоль Золотого Рога, где вы увидите постройки византийской и османской эпох, холм знаменитого писателя Пьера Лоти, а также величественно возвышающуюся Мечеть Сулеймание. Вдоль Босфора вам откроется вид на дворец Долмабахче, в котором провел свои последние часы жизни первый президент Турецкой Республики, Вы полюбуетесь мечетью Ортакёй и дворцом Чираган. Наш сопровождающий расскажет вам, чем знамениты все эти роскошные дворцы и мечети, а когда будете проплывать Девичью башню, поведает легенду ее появления. В ходе экскурсии мы предлагаем поближе познакомиться с турецкими традициями и пообедать блюдами национальной кухни. В меню: суп мерджимек, запеченная курица или котлеты на гриле, рис или картошка на гарнир и турецкие сладости на десерт.

Каждый день в 12.30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакей
  • Элитные районы Стамбула
  • Арнавуткей и Бебек
  • Дворец Чираган
  • Дворец Долмабахче
  • Босфорские мосты
Что включено
  • Трансфер в одну сторону (из отеля)
  • Лицензированный гид
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки (не входят в стоимость обеда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: В вашем отеле
Завершение: Египетский рынок
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
13
3
5
2
9
1
Т
Экскурсия очень понравилась. Трансфер из отеля, организованная посадка на борт. В декабре это была совместная экскурсия, проводилась на двух языках - английский и русский, русский переводчик очень профессиональный и рассказывал
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больше интересных деталей и подробностей о городе.
Обед действительно вкусный и достаточно чтобы быть сытым полдня точно. Еще полчаса свободного времени чтобы прогуляться по Азиатской части Стамбула.
Очень красивые виды города и при солнце, и при облачной погоде.
Если есть три часа времени - очень рекомендую эту экскурсию.
Отдельное спасибо переводчикам, очень интересно рассказывают и хорошо объясняют организационные вопросы.

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V
Экскурсия краткая, организация хорошая, еда вкусная
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М
Трансфер из отеля. Были большие пробки, катались почти час по центру, пока забирали остальных, в принципе дополнительно посмотрели город. Отплыли 13.20. На корабле на двух языках дают информацию об объектах
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я которые проплываешь. Виды замечательные. Когда корабль проезжает основные достопримечательности, приглашают на нижнюю палубу поесть. Первое, второе, десерт, скорее как в столовой, но вполне нормально, чтобы не быть голодным и наслаждаться поездкой. На обратном пути делают остановку на полчаса на азиатской стороне, ведут на улицу с сувенирами и кафе. Вернулись около 16.00. Насколько я понял, после также развозили по отелям, мы не воспользовались этой услугой и продолжили гулять по городу. В целом на эту стоимость все ок

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В
Все прошло отлично! Были переживания, что, при отсутствии у меня в период пребывания в Стамбуле мобильной связи, сложно будет наладить связь, но все пожелания были учтены и общение велось через
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мессенджеры как с сотрудниками, оформлявшими заказ, так и с водителем, который осуществлял трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mersedez.

Что касается самой экскурсии, то было очень интересно. Гиды рассказывают о достопримечательностях на русском и английском языках, была остановка в живописном местечке для небольшой прогулки, вплотную подошли к Девичьей башне. В общем, понравилось!:)

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И
Отличная экскурсия, нам повезло с погодой!Трансфер был от отеля -до причала и обратно, но обратно мы отказались сами пошли вдоль набережной гулять дальше, а так пжлст и обратно довезут!Группа была
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сборная, по этому было 2гида (на английском и русском языке) Обед был вполне достойный, порадовало что высадили на азиатской части, на 30 мин. Для фото на смотровой, вообщем все отлично! Получили эстетическое удовольствие, кучу красивых фото! Смело бронируйте не пожалеете!

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Л
Понравилось. Доступное описание, быстрое оформление, лояльность к клиентам. Перенесли экскурсию на другой день по нашей просьбе без проблем, потому что была очень плохая погода. Забирают из отеля вовремя, организация отличная, на русском и английском языке. Вкусны обед (напитки за доп плату имейте ввиду). После экскурсии высаживают около базара специй. Рядом автобусные остановки и трамваи. Пешком до центра 15-20 минут.
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