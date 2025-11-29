Мои заказы

Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата

Увидеть 4-тонную люстру и картины Айвазовского, покататься по Босфору и пообедать по-турецки
Стамбул — словно красочная мозаика, завораживающая многогранностью.

Вы увидите разные его стороны вдали от классических маршрутов, рекомендованных для первого посещения.

Начнёте с самой европейской резиденции султанов Османской империи, непохожей на типичные местные
дворцы, — изящного Долмабахче.

Рассмотрите богатую лепнину на фасадах, в залах и покоях, полотна Ивана Айвазовского и предмет особой гордости — подаренную королевой Викторией люстру из богемского стекла.

Катаясь на кораблике по Босфору, с воды увидите россыпь достопримечательностей и попробуете множество турецких блюд на обед.

А завершите экскурсию среди ярких домиков, разноцветных лестниц и антикварных лавок колоритного района Балат.

Описание тура

Организационные детали

Точная информация о времени начала тура и трансфера передается на ресепшен отеля за 1 день до встречи. Желательно быть на связи с гидом.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча со Стамбулом

Встретим вас у аэропорта по прибытии в Стамбул и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

2 день

Дворец Долмабахче, водная прогулка, обед по-турецки, разноцветный Балат

Впереди насыщенный день. Мы начнём его во дворце Долмабахче в стиле необарокко, рассматривая роскошное внутреннее убранство и коллекцию картин. Далее — прогулка по Босфору на кораблике, во время которой вы увидите Девичью башню, крепость Румелихисар, множество особняков и услышите истории о султанской дочери. Пообедаете турецкими блюдами и напоследок погуляете по колоритному и яркому району Балат, чья архитектура сильно отличается от классического Стамбула.

3 день

Возвращение домой

Освобождение номеров до 12:00. Далее — трансфер в аэропорт к обратному рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты (в том числе на корабль) и экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
  • Обеды вне программы, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за повышение уровня отеля
  • Страховка для лиц старше 60 лет - доплата 100 ₽/день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 12:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — Организатор в Стамбуле
Представляю турагентство, которое работает уже 26 лет. Предлагаем только проверенные отели, удобные трансферы, интересные экскурсии. Обязательно учитываем в турах пожелания и мнение наших путешественников. Оперативно решаем все вопросы и всегда на связи.

