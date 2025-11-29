Вы увидите разные его стороны вдали от классических маршрутов, рекомендованных для первого посещения.
Начнёте с самой европейской резиденции султанов Османской империи, непохожей на типичные местные
дворцы, — изящного Долмабахче.
Рассмотрите богатую лепнину на фасадах, в залах и покоях, полотна Ивана Айвазовского и предмет особой гордости — подаренную королевой Викторией люстру из богемского стекла.
Катаясь на кораблике по Босфору, с воды увидите россыпь достопримечательностей и попробуете множество турецких блюд на обед.
А завершите экскурсию среди ярких домиков, разноцветных лестниц и антикварных лавок колоритного района Балат.
Описание тура
Организационные детали
Точная информация о времени начала тура и трансфера передается на ресепшен отеля за 1 день до встречи. Желательно быть на связи с гидом.
Программа тура по дням
1 день
Первая встреча со Стамбулом
Встретим вас у аэропорта по прибытии в Стамбул и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
2 день
Дворец Долмабахче, водная прогулка, обед по-турецки, разноцветный Балат
Впереди насыщенный день. Мы начнём его во дворце Долмабахче в стиле необарокко, рассматривая роскошное внутреннее убранство и коллекцию картин. Далее — прогулка по Босфору на кораблике, во время которой вы увидите Девичью башню, крепость Румелихисар, множество особняков и услышите истории о султанской дочери. Пообедаете турецкими блюдами и напоследок погуляете по колоритному и яркому району Балат, чья архитектура сильно отличается от классического Стамбула.
3 день
Возвращение домой
Освобождение номеров до 12:00. Далее — трансфер в аэропорт к обратному рейсу.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 обед
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты (в том числе на корабль) и экскурсии по программе
Страховка
Что не входит в цену
Билеты в Стамбул и обратно в ваш город
Обеды вне программы, ужины
Доплата за 1-местное размещение
Доплата за повышение уровня отеля
Страховка для лиц старше 60 лет - доплата 100 ₽/день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, до 12:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — Организатор в Стамбуле
Представляю турагентство, которое работает уже 26 лет. Предлагаем только проверенные отели, удобные трансферы, интересные экскурсии. Обязательно учитываем в турах пожелания и мнение наших путешественников. Оперативно решаем все вопросы и всегда на связи.