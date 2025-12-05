Мои заказы

Туры во дворец Долмабахче

Найдено 3 тура в категории «Дворец Долмабахче» в Стамбуле, цены от 1350 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
На машине
5 дней
Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
Осмотреть дворцы и мечети, погулять по разноцветному Балату и прокатиться на корабле по Босфору
Начало: Стамбул, 14:00
22 дек в 14:00
5 янв в 14:00
49 900 ₽ за человека
Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата
На машине
На яхте по Босфору
3 дня
Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата
Увидеть 4-тонную люстру и картины Айвазовского, покататься по Босфору и пообедать по-турецки
Начало: Аэропорт Стамбула, до 12:00
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
24 000 ₽ за человека
Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
На машине
Музыкальные теплоходы
6 дней
Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
1 мая в 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Дворец Долмабахче»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
  2. Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата
  3. Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Босфор
  2. Голубая мечеть
  3. Айя-София
  4. Сулеймание
  5. Истикляль
  6. Галатская башня
  7. Дворец Топкапы
  8. Принцевы острова
  9. Цистерна Базилика
  10. Площадь Ипподром
Сколько стоит тур в Стамбуле в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Дворец Долмабахче" можно забронировать 3 тура от 1350 до 49 900.
Забронируйте тур в Стамбуле на 2025 год по теме «Дворец Долмабахче», цены от 1350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль