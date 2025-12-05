Погружение в Стамбул: тур в мини-группе с водной прогулкой
Осмотреть дворцы и мечети, погулять по разноцветному Балату и прокатиться на корабле по Босфору
Начало: Стамбул, 14:00
22 дек в 14:00
5 янв в 14:00
49 900 ₽ за человека
Нешаблонный Стамбул от изысканного Долмабахче до разноцветного Балата
Увидеть 4-тонную люстру и картины Айвазовского, покататься по Босфору и пообедать по-турецки
Начало: Аэропорт Стамбула, до 12:00
11 дек в 12:00
18 дек в 12:00
24 000 ₽ за человека
Турецкая мечта: путешествие по Стамбулу и Каппадокии с кулинарным мастер-классом и круизом
Полюбоваться причудливыми скалами, прокатиться по Босфору и осмотреть знаковые мечети
Начало: Стамбул, ресепшен отеля, 12:00
1 мая в 12:00
26 окт в 12:00
€1350 за человека
