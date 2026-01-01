Мои заказы

Галатский мост

Найдено 3 тура в категории «Галатский мост» в Стамбуле, цены от €900. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Стамбул, ты - мир! Старина и современность города на берегах Босфора в мини-группе
На машине
На яхте по Босфору
На пароме
5 дней
Пройти по следам Хюррем, прокатиться на пароме и сравнить азиатскую и европейскую стороны
Начало: Стамбул, 15:30 или Москва, аэропорт Внуково, 8:00
7 мар в 08:00
€900 за человека
Сокровищница османов: тур по достопримечательностям Стамбула с круизом по Босфору
На машине
Круизы
4 дня
Попробовать турецкие блюда, посетить Топкапы и Долмабахче и осмотреть мечеть Сулеймание
Начало: Аэропорт Стамбула, 17:55
30 янв в 17:55
4 фев в 17:55
75 000 ₽ за человека
Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе
На машине
8 дней
Посетить Топкапы и Долмабахче, отдохнуть на Принцевых островах, изучить долины и пещерные города
Начало: Отель в Стамбуле, 15:00
5 мар в 15:00
16 апр в 15:00
$1289 за человека

