В этом путешествии вы узнаете две грани одной контрастной Турции. Сначала — пропитанный ароматом кофе и шёпотом Босфора стремительный Стамбул.Мы погрузимся в атмосферу старого центра: увидим Айя-Софию, Сулеймание, Голубую мечеть,

Галатскую башню, восхитимся роскошью дворцов Топкапы и Долмабахче, поторгуемся на Гранд-базаре. Посетим и нешаблонные уголки — разноцветный Балат и размеренные Принцевы острова. А затем перенесёмся в сказочные ландшафты Каппадокии. Полюбуемся причудливыми каменными изваяниями в долинах, попетляем по лабиринтам пещерных поселений и, конечно, сделаем те самые фото на фоне усыпанного разноцветными шарами рассветного неба.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Обувь: удобные кроссовки/треккинги с нескользкой подошвой (и для Стамбула, и для долин Каппадокии).

Одежда по слоям: днём может быть тепло, вечером прохладно. Толстовка/ветровка обязательны.

Головной убор, солнцезащитные очки, крем SPF – солнце активно даже вне лета.

Небольшой рюкзак на день: вода, документы, зарядка/пауэрбанк, лёгкий перекус.

Личные лекарства + минимальная аптечка (пластырь, обезболивающее, средство от ЖКТ/укачивания).

Рекомендуем: прилёт в Стамбул днём/вечером в 1-й день и вылет домой не раньше вечера последнего дня. Внутренние перелёты Стамбул — Каппадокия — Стамбул мы поможем подобрать по времени под программу (напишем, какие рейсы удобнее).