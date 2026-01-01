Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе

Посетить Топкапы и Долмабахче, отдохнуть на Принцевых островах, изучить долины и пещерные города
В этом путешествии вы узнаете две грани одной контрастной Турции. Сначала — пропитанный ароматом кофе и шёпотом Босфора стремительный Стамбул.

Мы погрузимся в атмосферу старого центра: увидим Айя-Софию, Сулеймание, Голубую мечеть,
Галатскую башню, восхитимся роскошью дворцов Топкапы и Долмабахче, поторгуемся на Гранд-базаре. Посетим и нешаблонные уголки — разноцветный Балат и размеренные Принцевы острова. А затем перенесёмся в сказочные ландшафты Каппадокии.

Полюбуемся причудливыми каменными изваяниями в долинах, попетляем по лабиринтам пещерных поселений и, конечно, сделаем те самые фото на фоне усыпанного разноцветными шарами рассветного неба.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
Обувь: удобные кроссовки/треккинги с нескользкой подошвой (и для Стамбула, и для долин Каппадокии).
Одежда по слоям: днём может быть тепло, вечером прохладно. Толстовка/ветровка обязательны.
Головной убор, солнцезащитные очки, крем SPF – солнце активно даже вне лета.
Небольшой рюкзак на день: вода, документы, зарядка/пауэрбанк, лёгкий перекус.
Личные лекарства + минимальная аптечка (пластырь, обезболивающее, средство от ЖКТ/укачивания).

Рекомендуем: прилёт в Стамбул днём/вечером в 1-й день и вылет домой не раньше вечера последнего дня. Внутренние перелёты Стамбул — Каппадокия — Стамбул мы поможем подобрать по времени под программу (напишем, какие рейсы удобнее).

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча со Стамбулом

По прибытии в Стамбул — самостоятельная дорога в исторический центр и заселение в отель. Знакомимся с районом, меняем валюту, помогаем с транспортной картой. Вечером — приветственный ужин: разбор программы и простые правила, как чувствовать себя в городе спокойно и безопасно.

2 день

Классика и изюминка Стамбула: Старый город и Балат

После завтрака выходим в сердце города — на площадь Султанахмет. Смотрим Айя-Софию и Голубую мечеть, чувствуем атмосферу старого Стамбула, делаем первые фото. По пути заглядываем к хаммаму Хюррем-султан и во дворец Топкапы, где жили османские султаны.

Дальше едем через площадь Бейязит к мечети Сулеймание, заходим в небольшую цистерну Шерифе и попадаем на Гранд-базар — учимся торговаться и не теряться среди ковров, ламп и сладостей.

После обеда переезжаем в район Балат: цветные домики, лестницы, граффити, кофейни и тот самый нестандартный Стамбул. Вечером по желанию — прогулка на кораблике по Босфору или свободное время.

3 день

Долмабахче, Истикляль, Галатская башня

Завтракаем и едем во дворец Долмабахче на берегу Босфора: мрамор, хрустальные люстры и залы, где султаны принимали послов. Затем перемещаемся на площадь Таксим и гуляем по улице Истикляль с её магазинами, музыкантами и красным трамвайчиком, заглядываем в церковь Святого Антония.

По желанию поднимаемся на Галатскую башню, чтобы увидеть Стамбул с высоты, спускаемся к Галатскому мосту и рынку — пробуем знаменитый бутерброд с рыбой или просто наслаждаемся видом на город и воду. Вечером свободное время.

4 день

Выдох у моря - Принцевы острова

Утром после завтрака отправляемся на Принцевы острова: едем на пароме, кормим чаек, смотрим на Стамбул с воды и потихоньку замедляемся. Гуляем по улочкам без машин, любуемся деревянными виллами, сидим в кафе у моря, берём мороженое или кофе и просто отдыхаем без спешки.

Ближе к вечеру возвращаемся в город. По желанию можно заехать на смотровую площадку башни Сапфир или к мечети Ортакёй у самого Босфора. Вечером свободное время, сборы и настрой на следующую часть путешествия — Каппадокию.

5 день

Смена декораций - перелёт в Каппадокию

Утром завтракаем, успеваем ещё раз пробежаться по любимым улочкам, докупить сладости или сувениры. В удобное время выезжаем в аэропорт на рейс в Каппадокию: перелёт недолгий, но вы будто перемещаетесь в другой мир.

По прилёте вас встретят и доставят в отель. Заселяемся, пьём чай с видом на скалы, делаем первые кадры и спокойно погружаемся в новый ритм. Вечером — ужин и обсуждение планов на ближайшие дни: долины, крепости, подземный город и, конечно, шары.

6 день

Шары, крепость Учхисар, подземный город Каймаклы, пещерное поселение Чавушин, долины

Рекомендуем встать пораньше, чтобы полетать на воздушном шаре или понаблюдать за их запуском со смотровой площадки — это невероятное зрелище на рассвете. После завтрака едем на панораму Эсентепе, затем к скальной крепости Учхисар: прогулка у подножия, посещение пещерного дома и виды на долины.

Дальше спускаемся в подземный город Каймаклы по щадящему маршруту: показываем основные уровни, не заходя в самые тесные ходы. После обеда в Гёреме любуемся панорамой долины Любви, загадываем желания у деревьев и завершаем день в пещерном поселении Чавушин с красивым видом на Розовую долину.

7 день

Долины Фей и Воображения, греческое поселение Мустафапаша, караван-сарай Сарухан, город гончаров Аванос

Утром едем в долину Фей: гуляем среди знаменитых скал-грибов и делаем сказочные фото. Затем — панорама долины Воображения, где каждый утёс похож на животное или персонажа — включаем фантазию и ищем динозавров и верблюдов.

Далее нас ждут греческое поселение Мустафапаша и обед в атмосферном особняке 19 века. После — караван-сарай Сарухан 13 столетия, где можно почувствовать веяние Великого шёлкового пути. Также посетим Аванос, где заглянем в мастерскую и сможем попробовать себя за гончарным кругом.

8 день

Возвращение домой

Утром можно ещё раз прогуляться по долинам рядом с Гёреме, посидеть с кофе на террасе с видом на скалы или посетить смотровую. Затем идём за сувенирами, собираем вещи, проверяем паспорта, билеты и пахлаву, выезжаем в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$1289
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки ежедневно, обеды в экскурсионные дни в Каппадокии
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Каппадокии
  • Все трансферы по маршруту, проездной на общественный транспорт Стамбула
  • Сопровождение организатором в Стамбуле (помощь с городом, картой, бытовыми вопросами) и гидом в Каппадокии
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Организационная поддержка (помощь с подбором билетов, рекомендациями по шарам, хаммаму, фотосессиям и другим дополнительным активностям)
Что не входит в цену
  • Билеты в Стамбул и обратно в ваш город из Гёреме
  • Перелёт Стамбул - Каппадокия
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Стамбуле (подскажем варианты такси/общественного транспорта)
  • Обеды вне программы, ужины
  • 1-местное проживание
  • Дополнительные поездки на транспорте сверх проездного
  • Медицинская страховка
  • Дополнительные активности по желанию (прогулка по Босфору, подъём на смотровые, хаммам, фотосессии, полёт на воздушном шаре)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Стамбуле, 15:00
Завершение: Аэропорт Гёреме, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Больше 5 лет показываю путешественникам красоты Северного Кавказа и Стамбула. Влюблю вас в горы или покажу Стамбул таким многогранным, каким вижу его я! Присоединяйтесь! Также буду рада организовать индивидуальный формат тура от трёх человек (любые даты).

