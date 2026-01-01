Мы погрузимся в атмосферу старого центра: увидим Айя-Софию, Сулеймание, Голубую мечеть,
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой?
Обувь: удобные кроссовки/треккинги с нескользкой подошвой (и для Стамбула, и для долин Каппадокии).
Одежда по слоям: днём может быть тепло, вечером прохладно. Толстовка/ветровка обязательны.
Головной убор, солнцезащитные очки, крем SPF – солнце активно даже вне лета.
Небольшой рюкзак на день: вода, документы, зарядка/пауэрбанк, лёгкий перекус.
Личные лекарства + минимальная аптечка (пластырь, обезболивающее, средство от ЖКТ/укачивания).
Рекомендуем: прилёт в Стамбул днём/вечером в 1-й день и вылет домой не раньше вечера последнего дня. Внутренние перелёты Стамбул — Каппадокия — Стамбул мы поможем подобрать по времени под программу (напишем, какие рейсы удобнее).
Программа тура по дням
Первая встреча со Стамбулом
По прибытии в Стамбул — самостоятельная дорога в исторический центр и заселение в отель. Знакомимся с районом, меняем валюту, помогаем с транспортной картой. Вечером — приветственный ужин: разбор программы и простые правила, как чувствовать себя в городе спокойно и безопасно.
Классика и изюминка Стамбула: Старый город и Балат
После завтрака выходим в сердце города — на площадь Султанахмет. Смотрим Айя-Софию и Голубую мечеть, чувствуем атмосферу старого Стамбула, делаем первые фото. По пути заглядываем к хаммаму Хюррем-султан и во дворец Топкапы, где жили османские султаны.
Дальше едем через площадь Бейязит к мечети Сулеймание, заходим в небольшую цистерну Шерифе и попадаем на Гранд-базар — учимся торговаться и не теряться среди ковров, ламп и сладостей.
После обеда переезжаем в район Балат: цветные домики, лестницы, граффити, кофейни и тот самый нестандартный Стамбул. Вечером по желанию — прогулка на кораблике по Босфору или свободное время.
Долмабахче, Истикляль, Галатская башня
Завтракаем и едем во дворец Долмабахче на берегу Босфора: мрамор, хрустальные люстры и залы, где султаны принимали послов. Затем перемещаемся на площадь Таксим и гуляем по улице Истикляль с её магазинами, музыкантами и красным трамвайчиком, заглядываем в церковь Святого Антония.
По желанию поднимаемся на Галатскую башню, чтобы увидеть Стамбул с высоты, спускаемся к Галатскому мосту и рынку — пробуем знаменитый бутерброд с рыбой или просто наслаждаемся видом на город и воду. Вечером свободное время.
Выдох у моря - Принцевы острова
Утром после завтрака отправляемся на Принцевы острова: едем на пароме, кормим чаек, смотрим на Стамбул с воды и потихоньку замедляемся. Гуляем по улочкам без машин, любуемся деревянными виллами, сидим в кафе у моря, берём мороженое или кофе и просто отдыхаем без спешки.
Ближе к вечеру возвращаемся в город. По желанию можно заехать на смотровую площадку башни Сапфир или к мечети Ортакёй у самого Босфора. Вечером свободное время, сборы и настрой на следующую часть путешествия — Каппадокию.
Смена декораций - перелёт в Каппадокию
Утром завтракаем, успеваем ещё раз пробежаться по любимым улочкам, докупить сладости или сувениры. В удобное время выезжаем в аэропорт на рейс в Каппадокию: перелёт недолгий, но вы будто перемещаетесь в другой мир.
По прилёте вас встретят и доставят в отель. Заселяемся, пьём чай с видом на скалы, делаем первые кадры и спокойно погружаемся в новый ритм. Вечером — ужин и обсуждение планов на ближайшие дни: долины, крепости, подземный город и, конечно, шары.
Шары, крепость Учхисар, подземный город Каймаклы, пещерное поселение Чавушин, долины
Рекомендуем встать пораньше, чтобы полетать на воздушном шаре или понаблюдать за их запуском со смотровой площадки — это невероятное зрелище на рассвете. После завтрака едем на панораму Эсентепе, затем к скальной крепости Учхисар: прогулка у подножия, посещение пещерного дома и виды на долины.
Дальше спускаемся в подземный город Каймаклы по щадящему маршруту: показываем основные уровни, не заходя в самые тесные ходы. После обеда в Гёреме любуемся панорамой долины Любви, загадываем желания у деревьев и завершаем день в пещерном поселении Чавушин с красивым видом на Розовую долину.
Долины Фей и Воображения, греческое поселение Мустафапаша, караван-сарай Сарухан, город гончаров Аванос
Утром едем в долину Фей: гуляем среди знаменитых скал-грибов и делаем сказочные фото. Затем — панорама долины Воображения, где каждый утёс похож на животное или персонажа — включаем фантазию и ищем динозавров и верблюдов.
Далее нас ждут греческое поселение Мустафапаша и обед в атмосферном особняке 19 века. После — караван-сарай Сарухан 13 столетия, где можно почувствовать веяние Великого шёлкового пути. Также посетим Аванос, где заглянем в мастерскую и сможем попробовать себя за гончарным кругом.
Возвращение домой
Утром можно ещё раз прогуляться по долинам рядом с Гёреме, посидеть с кофе на террасе с видом на скалы или посетить смотровую. Затем идём за сувенирами, собираем вещи, проверяем паспорта, билеты и пахлаву, выезжаем в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$1289
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки ежедневно, обеды в экскурсионные дни в Каппадокии
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Каппадокии
- Все трансферы по маршруту, проездной на общественный транспорт Стамбула
- Сопровождение организатором в Стамбуле (помощь с городом, картой, бытовыми вопросами) и гидом в Каппадокии
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Организационная поддержка (помощь с подбором билетов, рекомендациями по шарам, хаммаму, фотосессиям и другим дополнительным активностям)
Что не входит в цену
- Билеты в Стамбул и обратно в ваш город из Гёреме
- Перелёт Стамбул - Каппадокия
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт в Стамбуле (подскажем варианты такси/общественного транспорта)
- Обеды вне программы, ужины
- 1-местное проживание
- Дополнительные поездки на транспорте сверх проездного
- Медицинская страховка
- Дополнительные активности по желанию (прогулка по Босфору, подъём на смотровые, хаммам, фотосессии, полёт на воздушном шаре)