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читать дальше уменьшить передаются из поколения в поколение. Со временем это увлечение стало моей профессией. На экскурсиях я стараюсь рассказывать о городе простым и живым языком, показывать не только известные достопримечательности, но и атмосферу старой Бухары. Мне важно, чтобы гости почувствовали характер города и узнали его глубже. Люблю встречаться с путешественниками из разных стран и делиться историей моего родного города. Буду рада познакомить вас с Бухарой!

Я родилась и выросла в Бухаре и хорошо знаю её историю, культуру и традиции. Мне всегда было интересно узнавать больше об архитектуре, жизни местных жителей, старых кварталах и легендах, которые