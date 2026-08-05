Я много лет изучаю историю Бухары. И помогу прочесть её как рукопись, которую веками создавали разные народы. Вы увидите величественные медресе, мечети и минареты. Услышите о судьбах жителей, купцов и правителей. И почувствуете, как Бухара говорит с вами посланиями из прошлого, а вы становитесь её собеседником.
Описание экскурсии
- Экскурсия начинается у медресе Чор-Минор. Четыре изящных минарета похожи на свечи — каждая со своей легендой
- Отсюда мы уходим в тихие переулки Старого города. Здесь каждый дом хранит письма и чьи-то забытые истории
- Дальше выходим к ансамблю Ляби-Хауз с его тенистыми дворами и вековыми чинарами
- В еврейском квартале заглянем в действующую синагогу, музей бухарских евреев и небольшой частный музей
- Затем пройдём по торговым куполам. Между ними прячется мечеть Магокки-Аттори — бывший зороастрийский храм
- После этого — ансамбль Кош-Медресе, где соседствуют медресе Абдулазиз-хана и медресе Улугбека
- Особое место маршрута — Пои-Калян. Здесь возвышается минарет Калян, рядом с ним — мечеть и действующее медресе Мир-Араб
- Далее поднимаемся к цитадели Арк. Её стены помнят интриги, дворцовые тайны и личные письма эмиров
- Завершаем прогулку у дворца Боло-Хауз. С его террасы открывается панорама Старого города
О чём вы узнаете
- Какие письма и послания прячутся в старых домах и медресе
- Как смешались культуры и религии в мечетях и зороастрийских храмах
- Какие секреты передавали друг другу купцы на шумных базарах
- Как жили бухарские евреи и какие артефакты хранятся в музеях квартала
- Какие легенды хранит ансамбль Пои-Калян — от минарета Калян до медресе Мир-Араб
Мои экскурсии всегда проходят живо: можно задавать вопросы, спорить, обсуждать. В конце каждый получит небольшой сувенир с символом Бухары — чтобы сохранить воспоминания об этом путешествии.
Организационные детали
Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно (~$10 за чел.).
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У медресе Чор-Минор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хилола — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я родилась и выросла в Бухаре и хорошо знаю её историю, культуру и традиции. Мне всегда было интересно узнавать больше об архитектуре, жизни местных жителей, старых кварталах и легендах, которые
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