Мини-группа
до 6 чел.
По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве
Неспешно исследовать Ичан-Калу - сердце древнего города
Начало: Возле Ичан-Калы
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
-
4%
Индивидуальная
Экскурсия по дворцу Нуруллабая
Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида
Начало: По вашему адресу в Хиве
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от $72
$75 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
25 сен в 08:30
29 сен в 13:30
$169 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару
Организуйте своё путешествие без лишних хлопот! Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару или обратно с профессиональными водителями и комфортными автомобилями
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:30
$102
$120 за всё до 4 чел.
