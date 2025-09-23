Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Хиве на русском языке, цены от $30, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 1 отзыв Мини-группа до 6 чел. По следам Шёлкового пути: авторская прогулка по Хиве Неспешно исследовать Ичан-Калу - сердце древнего города Начало: Возле Ичан-Калы $30 за человека 2 часа 4% 8 отзывов Индивидуальная Экскурсия по дворцу Нуруллабая Путешествие в Хиву с трансфером и экскурсией по дворцу Нуруллабая. Узнайте о культурных традициях и истории ханства в сопровождении опытного гида Начало: По вашему адресу в Хиве от $72 $75 за всё до 30 чел. На машине 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни $169 за всё до 4 чел. На машине 6.5 часов 15% 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Трансфер из Хивы в Бухару Организуйте своё путешествие без лишних хлопот! Индивидуальный трансфер из Хивы в Бухару или обратно с профессиональными водителями и комфортными автомобилями $102 $120 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Хивы

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Экскурсии 2025»

Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 13 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь