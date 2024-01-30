«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Индивидуальная фото-прогулка в Самарканде

Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками

Самарканд — настоящий рай для любителей красочных фото.

Чего здесь только нет: старинная архитектура с бирюзовыми куполами, купеческие дома с расписными дверями и словно застывшие во времени восточные кварталы. Всё это я вам покажу! А также расскажу о местной жизни и сделаю яркие снимки на iPhone 14 Pro.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир. Мы посетим роскошный мавзолей Тамерлана и сделаем красочные фото на фоне бирюзовых куполов.

Аутентичная махалля. Мы погуляем по традиционному узбекскому кварталу, где с раннего утра пахнет свежим хлебом и дедушки с красочной бородой попивают чай в чайханах.

Площадь Регистан. Главная площадь города, где можно арендовать национальные костюмы от местных дизайнеров и пофотографироваться в них на фоне старинных медресе.

Еврейский квартал. Мы пройдём по колоритным улицам с купеческими домами, украшенными расписными дверями и резными декоративными элементами. Они станут идеальным фоном для атмосферных снимков.

Мечеть Биби-Ханым. Её называют узбекским Тадж-Махалом. Вы полюбуетесь великолепной архитектурой и услышите о главной любви Тамерлана.

Некрополь Шахи-Зинда. Место, где можно сделать максимальное количество ярких кадров на фоне восточных орнаментов.

А ещё мы посетим самую высокую точку города, откуда открывается вид на весь Самарканд.

Организационные детали

  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на на автомобиле премиум-класса Kia Sportage X-Line. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Общая стоимость — 15$ с человека.
  • Все фото я делаю на отличную камеру iPhone 15 Pro и отправляю в тот же день
  • На площади Регистан можно пофотографироваться в национальных костюмах. Аренда платья — от 20$. При этом возможна дополнительная плата за такую фотосъемку (введена администрацией). За фото в обычной повседневной одежде плата не взимается.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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