Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Чего здесь только нет: старинная архитектура с бирюзовыми куполами, купеческие дома с расписными дверями и словно застывшие во времени восточные кварталы. Всё это я вам покажу! А также расскажу о местной жизни и сделаю яркие снимки на iPhone 14 Pro.
янв
янв
фев
фев
фев
фев
фев
даты
Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир. Мы посетим роскошный мавзолей Тамерлана и сделаем красочные фото на фоне бирюзовых куполов.
Аутентичная махалля. Мы погуляем по традиционному узбекскому кварталу, где с раннего утра пахнет свежим хлебом и дедушки с красочной бородой попивают чай в чайханах.
Площадь Регистан. Главная площадь города, где можно арендовать национальные костюмы от местных дизайнеров и пофотографироваться в них на фоне старинных медресе.
Еврейский квартал. Мы пройдём по колоритным улицам с купеческими домами, украшенными расписными дверями и резными декоративными элементами. Они станут идеальным фоном для атмосферных снимков.
Мечеть Биби-Ханым. Её называют узбекским Тадж-Махалом. Вы полюбуетесь великолепной архитектурой и услышите о главной любви Тамерлана.
Некрополь Шахи-Зинда. Место, где можно сделать максимальное количество ярких кадров на фоне восточных орнаментов.
А ещё мы посетим самую высокую точку города, откуда открывается вид на весь Самарканд.
Организационные детали
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на на автомобиле премиум-класса Kia Sportage X-Line. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Общая стоимость — 15$ с человека.
- Все фото я делаю на отличную камеру iPhone 15 Pro и отправляю в тот же день
- На площади Регистан можно пофотографироваться в национальных костюмах. Аренда платья — от 20$. При этом возможна дополнительная плата за такую фотосъемку (введена администрацией). За фото в обычной повседневной одежде плата не взимается.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.