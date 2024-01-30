Самарканд — настоящий рай для любителей красочных фото. Чего здесь только нет: старинная архитектура с бирюзовыми куполами, купеческие дома с расписными дверями и словно застывшие во времени восточные кварталы. Всё это я вам покажу! А также расскажу о местной жизни и сделаю яркие снимки на iPhone 14 Pro.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 4 чел.

Ваш гид в Самарканде

Shokhrukh Ваш гид в Самарканде

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир. Мы посетим роскошный мавзолей Тамерлана и сделаем красочные фото на фоне бирюзовых куполов.

Аутентичная махалля. Мы погуляем по традиционному узбекскому кварталу, где с раннего утра пахнет свежим хлебом и дедушки с красочной бородой попивают чай в чайханах.

Площадь Регистан. Главная площадь города, где можно арендовать национальные костюмы от местных дизайнеров и пофотографироваться в них на фоне старинных медресе.

Еврейский квартал. Мы пройдём по колоритным улицам с купеческими домами, украшенными расписными дверями и резными декоративными элементами. Они станут идеальным фоном для атмосферных снимков.

Мечеть Биби-Ханым. Её называют узбекским Тадж-Махалом. Вы полюбуетесь великолепной архитектурой и услышите о главной любви Тамерлана.

Некрополь Шахи-Зинда. Место, где можно сделать максимальное количество ярких кадров на фоне восточных орнаментов.

А ещё мы посетим самую высокую точку города, откуда открывается вид на весь Самарканд.

Организационные детали